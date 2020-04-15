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يوسف الشريف يتصدر «تريند يوتيوب» ببرومو «النهاية»

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٠ ص
يوسف الشريف - صورة أرشيفية
يوسف الشريف - صورة أرشيفية
تصدر الفنان يوسف الشريف تريند موقع "يوتيوب" ببرومو مسلسله "النهاية" ويقترب البرومو من المليون مشاهدة منذ طرحه، أول من أمس الإثنين، والذي يخوض به "الشريف" ماراثون السباق الرمضاني 2020. مسلسل «النهاية»، فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، ناهد السباعي، محمود الليثي، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الخيال العلمي، إذ تدور أحداثه في عالم افتراضي عام 2121، ويعرض على قناتي «أون وأون دراما».
وبعد ساعات من طرح الشركة المنتجة البرومو التشويقي للمسلسل حاز على إعجاب الجمهور وتكهن البعض أن العمل قد يشبه الأعمال الأجنبية. وفي تصريحات سابقة قال المؤلف عمرو سمير عاطف، لـ«التحرير»: «مسلسل النهاية هو خيال علمي يتحدث عن زمن في المستقبل، وبالتالي عندما أتناول كتابة عمل بهذا الشكل
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