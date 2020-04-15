حسام حسن: لا أعلم أسباب عدم قيادتي لمنتخب مصر

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٣ ص

حسام حسن - صورة أرشيفية

تحدث حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق، في حوار لبرنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، عن حظوظه في تدريب الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة، فهو يملك كافة المقومات لتدريب الأهلي، كما أنه لديه تجارب رائعة في العمل مع أندية جماهيرية، موضحا أنه شرح للجماهير الحمراء كيفية رحيله للزمالك، وأنه تعرض لموقف لا يليق به من إدارة الأهلي، متابعا أنه لم يرحل لقيادة فريق بيراميدز من أجل المال، لكنه اكتفى بتجربته مع المصري البورسعيدي: "للأسف تعرضت لهجوم غير مبرر من إدارة المصري".

وأشار حسن إلى أنه لا يعلم أسباب عدم توليه منتخب مصر رغم أنه تولى قيادة أندية جماهيرية ويملك تاريخا كبيرا كلاعب، مشددا على أن رحيله عن منتخب الأردن كان من أكبر أخطائه، لأنه كان يملك مشروعا مميزا. وأوضح أن علاقته بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ممتدة منذ الصغر، ووصفه بالمثل الأعلى حين كان لاعبا، موضحا: