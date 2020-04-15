رياضة

حسام حسن: لا أعلم أسباب عدم قيادتي لمنتخب مصر

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٣ ص
حسام حسن - صورة أرشيفية
حسام حسن - صورة أرشيفية
تحدث حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق، في حوار لبرنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، عن حظوظه في تدريب الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة، فهو يملك كافة المقومات لتدريب الأهلي، كما أنه لديه تجارب رائعة في العمل مع أندية جماهيرية، موضحا أنه شرح للجماهير الحمراء كيفية رحيله للزمالك، وأنه تعرض لموقف لا يليق به من إدارة الأهلي، متابعا أنه لم يرحل لقيادة فريق بيراميدز من أجل المال، لكنه اكتفى بتجربته مع المصري البورسعيدي: "للأسف تعرضت لهجوم غير مبرر من إدارة المصري".
وأشار حسن إلى أنه لا يعلم أسباب عدم توليه منتخب مصر رغم أنه تولى قيادة أندية جماهيرية ويملك تاريخا كبيرا كلاعب، مشددا على أن رحيله عن منتخب الأردن كان من أكبر أخطائه، لأنه كان يملك مشروعا مميزا. وأوضح أن علاقته بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ممتدة منذ الصغر، ووصفه بالمثل الأعلى حين كان لاعبا، موضحا:
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حسام-حسن

حسام حسن: رحيل الثلاثي لن يهز الأهلي فنيا

دافع حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق، عن سيطرة العصبية عليه كمدير فني، باعتبار أن أكبر المدربين في العالم يتعرضون لمثل هذه المواقف مثل بيب جوارديولا ويورجن كلوب وجوزيه مورينيو، والتقييم يكون بالجانب الفني والتكتيكي، قائلا إن منتخب مصر يملك الإمكانيات التي كانت تؤهله لتحقيق نتائج أفضل في كأس العالم 2018 وكأس الأمم الإفريقية 2019، وأن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الممكن توظيفه بشكل أفضل مع الفراعنة والاعتماد على تحركاته سواء بالكرة أو بدونها، وإيجاد حلول قائمة على هذه التحركات ولكن هذا لا يحدث كثيرا.
خالد-الغندور (2)

خالد الغندور ردا على حسام حسن: لم تصنع تاريخ الزمالك

رد خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق، على تصريحات حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق حول مسألة انضمامه للفريق الأبيض. وقال حسام حسن في حوار تليفزيوني أمس إنه وعد كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق بحصد بطولة الدوري في وقت كان الأخير لا يطمح إلا لحصد كأس مصر فقط، حسب قوله. وأكد الغندور عبر برنامج زملكاوي بقناة ناديه أن حسام حسن لم يصنع تاريخ الزمالك وحده. وأوضح: "حسام ساهم في تحقيق البطولات، لكن مع جيل ذهبي رائع أسعد الجماهير وانضم للزمالك والفريق فائز ببطولة كأس مصر وبالتالي ليس منطقيًا أن يطلب كمال درويش أن يفوز الفريق بالكأس فقط".
كوتينيو

أندية إنجلترا تسعى للحصول على خدمات كوتينيو

يقود ناديا تشيلسي وأرسنال الإنجليزيان سباق مفاوضات التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب خط وسط برشلونة الإسباني، والذي لم ينجح في التأقلم مع الفريق الكتالوني. وانتقل كوتينيو في الموسم الحالي إلى فريق بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة، مع بند يتيح للفريق البافاري أحقية التعاقد معه نهائيًا، إلا أن بايرن لا ينوي تفعيل ذلك البند، الأمر الذي أجبر المسؤولون في الفريق الكتالوني للبحث عن أي عروض للاعب البرازيلي في ظل عدم رغبة المدير الفني للبلوجرانا في عودة اللاعب.
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حسام-حسن

حسام حسن: رحيل الثلاثي لن يهز الأهلي فنيا

دافع حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق، عن سيطرة العصبية عليه كمدير فني، باعتبار أن أكبر المدربين في العالم يتعرضون لمثل هذه المواقف مثل بيب جوارديولا ويورجن كلوب وجوزيه مورينيو، والتقييم يكون بالجانب الفني والتكتيكي، قائلا إن منتخب مصر يملك الإمكانيات التي كانت تؤهله لتحقيق نتائج أفضل في كأس العالم 2018 وكأس الأمم الإفريقية 2019، وأن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الممكن توظيفه بشكل أفضل مع الفراعنة والاعتماد على تحركاته سواء بالكرة أو بدونها، وإيجاد حلول قائمة على هذه التحركات ولكن هذا لا يحدث كثيرا.
حسام-حسن

حسام حسن يروي كواليس الرحيل من الأهلي

قال حسام حسن أسطورة كرة القدم المصرية، في حوار مع برنامج "ملعب أون"، إنه لم يكن يتمنى الرحيل عن النادي الأهلي والانتقال للزمالك عام 2000، وإنه فضل العودة من أوروبا، رغم تلقيه عروضا من أندية كبرى، منها لاتسيو الإيطالي، وذلك بعد تألقه في دوري أبطال أوروبا، لكنه لبى نداء الأهلي وقتها على الفور، مضيفا: "في الوقت نفسه، هاني رمزي رفض العودة من أوروبا، رغم طلب الأهلي، ولكن التوءم تعامل بالقلب وليس العقل، وأنه حصل على راتب 40 ألف جنيه سنويا من الأهلي بعد عودته، رغم حصوله على أضعاف هذا المقابل في سويسرا، ولم يحصل على ترضية مالية".
عبد الله السعيد

مرعي يروي كواليس توقيع السعيد للزمالك

كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2"، كواليس توقيع عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي السابق وبيرامديز الحالي للمنافس التقليدي الزمالك، قائلا إن مرتضى منصور رئيس الزمالك، عرض عليه فكرة ضم السعيد، وإنه عقد جلسة سرية مع اللاعب، والذي طلب في البداية 50 مليون جنيه في 3 مواسم، وبعد الرجوع لمرتضى منصور تم تحديد 40 مليون جنيه في موسمين، وحدث اتصالا هاتفيا بين رئيس الزمالك وعبد الله، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل.
طارق يحي

طارق يحيى: الزمالك لا يمانع منح الدوري للأهلي

أكد طارق يحي نجم الزمالك السابق، أن ناديه لا يسعى لإلغاء بطولة الدوري الممتاز، هذا الموسم، بسبب ابتعاده عن المنافسة على اللقب، كما تم تداوله خلال الأيام الماضية، عبر وسائل الإعلام. وتحدث يحيى في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع على قناة الزمالك، مساء اليوم الجمعة، قائلًا: "نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، ينظر لحياة المواطن المصري، وليس خسارة لقب الدوري، في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها في الوقت الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي يحاصر الجميع".
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