رياضة

عبد الحفيظ يتحدث عن تخفيض العقود وقرار خفض الأجانب

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٤ ص
سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي - صورة أرشيفية
سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي - صورة أرشيفية
تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات لقناة "النهار"، عن قرار ناديه تخفيض رواتب اللاعبين؛ بسبب توقف النشاط الرياضي، وكذلك ما تردد عن رغبة اتحاد الكرة في تقليص عدد الأجانب، قائلا: "محمود الخطيب رئيس الأهلي، طلب من كل المسؤولين في قطاعات النادي المختلفة، وضع تصور للفترة المقبلة، فلو استمر الوضع الحالي ستعاني الأندية كلها من الإفلاس، وليس الأهلي فقط، تحدثنا مع أقدم اللاعبين من أجل تخفيض العقود، الأزمة الجارية عالمية، والأهلي ليس أغنى من ريال مدريد أو برشلونة، والجميع يخفض عقوده".
وتابع عبد الحفيظ: "تواصلت مع 6 لاعبين من الكبار على حسب الأقدمية، بينهم شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي، لتخفيض العقود والحديث مع اللاعبين، وهم يتفهمون ذلك". وعن قرار خفض عدد الأجانب، أوضح: "متعجب تماما من مقترح اتحاد الكرة بتقليل عدد الأجانب الموسم المقبل، كيف يتم تخفيض الأجانب، ونحن متعاقدون معهم
اقرأ المزيد
حسام-حسن-1

حسام حسن: لا أعلم أسباب عدم قيادتي لمنتخب مصر

تحدث حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق، في حوار لبرنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، عن حظوظه في تدريب الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة، فهو يملك كافة المقومات لتدريب الأهلي، كما أنه لديه تجارب رائعة في العمل مع أندية جماهيرية، موضحا أنه شرح للجماهير الحمراء كيفية رحيله للزمالك، وأنه تعرض لموقف لا يليق به من إدارة الأهلي، متابعا أنه لم يرحل لقيادة فريق بيراميدز من أجل المال، لكنه اكتفى بتجربته مع المصري البورسعيدي: "للأسف تعرضت لهجوم غير مبرر من إدارة المصري".
حسام-حسن

حسام حسن: رحيل الثلاثي لن يهز الأهلي فنيا

دافع حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق، عن سيطرة العصبية عليه كمدير فني، باعتبار أن أكبر المدربين في العالم يتعرضون لمثل هذه المواقف مثل بيب جوارديولا ويورجن كلوب وجوزيه مورينيو، والتقييم يكون بالجانب الفني والتكتيكي، قائلا إن منتخب مصر يملك الإمكانيات التي كانت تؤهله لتحقيق نتائج أفضل في كأس العالم 2018 وكأس الأمم الإفريقية 2019، وأن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الممكن توظيفه بشكل أفضل مع الفراعنة والاعتماد على تحركاته سواء بالكرة أو بدونها، وإيجاد حلول قائمة على هذه التحركات ولكن هذا لا يحدث كثيرا.
خالد-الغندور (2)

خالد الغندور ردا على حسام حسن: لم تصنع تاريخ الزمالك

رد خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق، على تصريحات حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق حول مسألة انضمامه للفريق الأبيض. وقال حسام حسن في حوار تليفزيوني أمس إنه وعد كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق بحصد بطولة الدوري في وقت كان الأخير لا يطمح إلا لحصد كأس مصر فقط، حسب قوله. وأكد الغندور عبر برنامج زملكاوي بقناة ناديه أن حسام حسن لم يصنع تاريخ الزمالك وحده. وأوضح: "حسام ساهم في تحقيق البطولات، لكن مع جيل ذهبي رائع أسعد الجماهير وانضم للزمالك والفريق فائز ببطولة كأس مصر وبالتالي ليس منطقيًا أن يطلب كمال درويش أن يفوز الفريق بالكأس فقط".
اقرأ المزيد من الأخبار
حسام-حسن

حسام حسن: رحيل الثلاثي لن يهز الأهلي فنيا

دافع حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق، عن سيطرة العصبية عليه كمدير فني، باعتبار أن أكبر المدربين في العالم يتعرضون لمثل هذه المواقف مثل بيب جوارديولا ويورجن كلوب وجوزيه مورينيو، والتقييم يكون بالجانب الفني والتكتيكي، قائلا إن منتخب مصر يملك الإمكانيات التي كانت تؤهله لتحقيق نتائج أفضل في كأس العالم 2018 وكأس الأمم الإفريقية 2019، وأن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الممكن توظيفه بشكل أفضل مع الفراعنة والاعتماد على تحركاته سواء بالكرة أو بدونها، وإيجاد حلول قائمة على هذه التحركات ولكن هذا لا يحدث كثيرا.
هانى-رمزى-لاعب (1)

هاني رمزي: عرضت اللعب مجانا للأهلي وجوزيه منعني

صرح هاني رمزي لاعب الأهلي الأسبق، بأنه رفض العودة إلى النادي حين كان محترفا في الدوري السويسري، من أجل الاستمرار في أوروبا، وأنه حاول اللعب مجانا لمدة سنة في الأهلي لكن مانويل جوزيه لم يقبل، قائلا: "أتى صلاح حسني إلى سويسرا من أجل الحديث مع حسام حسن وإبراهيم حسن بشأن العودة إلى الأهلي وكنا نلعب في نفس الفريق فسألني عن إمكانية العودة معهما وأخبرته بأنني أرغب في الاستمرار بأوروبا، هذا الأمر كان محل حديث دائم مع حسام وإبراهيم حسن عن استمراري في أوروبا وعودتها إلى الأهلي وعدم التمكن من خوض فترة طويلة مثلي".
أحمد-حسن - بيراميدز (2)

أحمد حسن: انتقالي للأهلي فشل 3 مرات

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، فشل انتقاله لصفوف النادي الأهلي 3 مرات في بداية مشواره الكروي. وقال حسن في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إنه كان قريبًا من الانتقال للشياطين الحمر، في بداية مشواره عندما كان يلعب في مركز شباب مغاغة قبل انتقاله لأسوان. وأضاف قائد منتخب مصر السابق: "تسبب مبلغ ألفي جنيه في حرمانه من ارتداء القميص الأحمر، بعدما عرض الأهلي 5 آلاف جنيه، لكن مركز شباب مغاغة طلب 7 آلاف جنيه، قبل أن يوافق أسوان على التعاقد معي مقابل 11 ألف جنيه".
احمد-فتحى

عبد الجليل: الأهلي لن يقبل عودة فتحي

أكد محمد عبد الجليل لاعب الأهلي والزمالك السابق، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، أن عودة أحمد فتحي لحسابات القلعة الحمراء لن يحدث، بعد الخلاف حول التجديد وإعلان رحيله عقب نهاية الموسم، إذ أن فتحي إذا لم يكتمل انتقاله إلى بيراميدز، لن يجدد للأهلي، كما أن رحيله للزمالك لن يتم، خاصة أن مرتضى منصور رئيس الأبيض يرفض شروطه المالية، ناصحا قائد الأهلي حسام عاشور، بالاعتزال داخل القلعة الحمراء، فعاشور قادر على اللعب لموسمين آخرين، لكنه لن يشعر بالتقدير خارج الأهلي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]