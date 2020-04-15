عبد الحفيظ يتحدث عن تخفيض العقود وقرار خفض الأجانب

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٤ ص

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي - صورة أرشيفية

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات لقناة "النهار"، عن قرار ناديه تخفيض رواتب اللاعبين؛ بسبب توقف النشاط الرياضي، وكذلك ما تردد عن رغبة اتحاد الكرة في تقليص عدد الأجانب، قائلا: "محمود الخطيب رئيس الأهلي، طلب من كل المسؤولين في قطاعات النادي المختلفة، وضع تصور للفترة المقبلة، فلو استمر الوضع الحالي ستعاني الأندية كلها من الإفلاس، وليس الأهلي فقط، تحدثنا مع أقدم اللاعبين من أجل تخفيض العقود، الأزمة الجارية عالمية، والأهلي ليس أغنى من ريال مدريد أو برشلونة، والجميع يخفض عقوده".

وتابع عبد الحفيظ: "تواصلت مع 6 لاعبين من الكبار على حسب الأقدمية، بينهم شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي، لتخفيض العقود والحديث مع اللاعبين، وهم يتفهمون ذلك". وعن قرار خفض عدد الأجانب، أوضح: "متعجب تماما من مقترح اتحاد الكرة بتقليل عدد الأجانب الموسم المقبل، كيف يتم تخفيض الأجانب، ونحن متعاقدون معهم