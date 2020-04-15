ممثل لخامنئي يتهم الأطباء بدعم سوق الأدوية للأعداء

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٢ ص

غياث الدين طه محمدي ممثل المرشد الإيراني - صورة أرشيفية

اتهم رجل الدين الإيراني غياث الدين طه محمدي ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، بمحافظة همدان غرب البلاد، بعض الأطباء الإيرانيين بدعم اقتصاد الأعداء بترويج منتجاتهم من الأدوية خلال مواجهة وباء فيروس كورونا، قائلا: "إن ما تعلمه أطباؤنا هو العلوم المفروضة من الغرب والأعداء، وجهود الأطباء ستعزز فقط سوق الأدوية للأعداء، ويجب تعزيز الطلب الإسلامي والتقليدي في إيران، ويجب إضفاء الطابع المؤسسي على هذا الطلب"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سحام نيوز" الإصلاحي، اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك فيما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة نقلتها قناة "العالم": الوضع الصحي لدينا جيد مقارنة بالدول المتقدمة، مضيفا: "حركة تنقل المواطنين انخفضت كثيرا خلال هذه الفترة، والأوضاع في البلاد ستتحسن تدريجيا". وذكر روحاني: "وزارة الصحة تعمل جاهدة لتوفير الطواقم الطبية والصحية لرصد المصابين بكورونا ورعايتهم". وتوفي