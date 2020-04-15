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بريطانيا توسع نطاق اختبارات الكشف عن «كورونا»

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٢ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن توسيع نطاق اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، وأنه من المقرر أن يتم وضع خطط لإجراء الاختبارات لكبار السن بدور رعاية المسنين والعاملين الذين يقدمون الرعاية لهم، إذ أن الأمر يتعلق بشكل خاص بالكثير من دور رعاية المسنين الصغيرة المملوكة للقطاع الخاص، في ظل التركيز على دعم هيئة الخدمات الصحية الوطنية، المملوكة للدولة، قائلا: "أعي تماما أن الأشخاص في دور الرعاية هم من بين الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء.
وأضاف هانكوك: "نحن نبذل كل ما بوسعنا للحفاظ على العاملين والمقيمين وأسرهم سالمين". من ناحية أخرى، تم استخدام مخزن كبير للحمض النووي في دراسة سبب التفاوت في حدة أعراض فيروس كورونا من شخص لآخر، ويقوم البنك الحيوي البريطاني، الذي يحتوي على عينات من 500 ألف متطوع، بالإضافة إلى معلومات مفصلة عن صحتهم، بإضافة بيانات
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العالم يحارب كورونا

الصين تسجل حالة وفاة واحدة و 46 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الصين حالة وفاة واحدة و 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و342 حالة، ومن بين الإصابات الأحدث، هناك 36 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، ويرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 82 ألفا و295 حالة، فيما تماثل 77 ألفا و816 شخصا للشفاء وخروجهم من المستشفيات، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية. وأغلقت بكين حدودها فعليا أمام الغرباء بإجراءات صارمة لحماية العاصمة المركزية ضد تهديد وصول موجة ثانية من عدوى الفيروس من مناطق أخرى.
حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية جانيرو ويلسون

إصابة حاكم ولاية ريو دي جانيرو بفيروس كورونا

أعلن حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية جانيرو ويلسون ويتزل، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "لم أشعر بأنني على ما يرام منذ الجمعة، وكنت أعاني من الحمى والتهاب في الحلق وفقدت حاسة الشم، وأجريت الاختبار واليوم حصلت على النتائج، لكني أشعر بتحسن حاليا وأرغب في مواصلة العمل"، وحث ويتزل السكان على الالتزام بالتباعد الاجتماعي، موضحا أن المرض لا يميز وينتشر بسرعة. وأصيب 3 آلاف و410 أشخاص في ريو دي جانيرو بينما توفي 224 شخصا.
جاسيندا آردن - رئيسة وزراء نيوزيلندا

رئيسة الحكومة بنيوزيلندا تخفض راتبها ورواتب وزرائها

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، تخفيض راتبها بنسبة 20% للأشهر الستة المقبلة، وسط أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة: "إن تخفيض الراتب سيطبق أيضا على وزراء الحكومة وكبار الموظفين التنفيذيين في الخدمة العامة، إذ أن الأمر يتعلق بالقيادة، وإذا كان هناك وقت لمرة واحدة لسد الفجوة بين الوظائف المختلفة، فهو الآن، بينما لن ينطبق تخفيض الرواتب على موظفي الخدمة العامة ممن هم في الخط الأمامي مثل الشرطة وموظفي القطاع الصحي".
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الدنمارك تعيد فتح المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة

يعود حوالي 10 آلاف طفل في الدنمارك إلى دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس، اليوم الأربعاء. وبعد إحراز تقدم في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تعيد الدولة الاسكندينافية التلاميذ، ممن هم في مراحل التعليم حتى الصف الخامس للمدارس، بعد توقف لمدة شهر، ويستهدف القرار تخفيف العبء عن الآباء، الذين يعتنون بأطفالهم في المنازل، إلى جانب القيام بوظائفهم، حسب متطلبات التباعد الاجتماعي، ويجب أن تلبي المدارس متطلبات معينة، بما في ذلك وجود مسافة كافية بين التلاميذ.
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جونسون يشكر طاقم مستشفى بريطاني على رعايته

شكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العاملين في أحد مستشفيات لندن على رعايتهم له أثناء عملية الاستشفاء من مرض "كوفيد 19". وقال جونسون في بيان موجز "لا أستطيع أن أشكرهم بما فيه الكفاية. أنا مدين لهم بحياتي". وأمضى السياسي المحافظ البالغ من العمر 55 عامًا، والذي دخل المستشفى يوم الأحد الماضي وهو يعاني من حمى شديدة، ثلاثة أيام في وحدة العناية المركزة في مستشفى سانت توماس بعد تدهور حالته الصحية. ونقل جونسون يوم الخميس إلى جناح عادي. ولا يزال من غير الواضح متي يكون رئيس الوزراء قادرًا على العودة إلى العمل.
مروحية بريطانية

بريطانيا تحارب «كورونا» بمروحيات السلاح الملكي

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، تعزيز حجم وحدة الطوارئ المدنية (CCU) لإنشاء قوة دعم لمكافحة تفشي فيروس كورونا COVID-19 بقوام 20000، حيث تكافح قوات الشرطة في البلاد وخدمات مركز الصحة الوطني من أجل التعامل مع الجائحة. وفي محاولة للمساعدة في مكافحة "كوفيد 19"، أنشأت وزارة الدفاع قوة مهام مشتركة لطائرات هليكوبتر مشتركة بقوة 300 فرد لنقل المرضى الحرجين جوًا من المناطق النائية إلى المستشفيات الكبرى. وسيتم نقل طائرات الهليكوبتر وصيانتها في مناطق مختلفة عبر المملكة المتحدة، وفقا لما أعلنته صفحة القوات الجوية الملكية عبر تويتر.
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استقرار حالة رئيس الوزراء البريطاني بالعناية المركزة

كشف وزير الدولة في وزارة الصحة البريطانية إدوارد أرجار، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، قضى ليلة ثانية في العناية المركزة وكان في حالة مستقرة بعد تلقيه علاجا بالأكسجين بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، قائلا: "إن رئيس الوزراء في حالة مستقرة، تلقى علاجا بالأكسجين في وقت سابق لكنه ليس موضوعا على جهاز تنفس صناعي"، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة (التليجراف) البريطانية. ونُقل جونسون (55 عاما) إلى مستشفى سانت توماس في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد الماضي، بعد استمرار أعراض فيروس كورونا عليه.
بوريس-جونسون

وزير بريطاني: جونسون لم يتم وضعه على جهاز التنفس

كشف مايكل جوب الوزير المسؤول عن استعدادات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، لم يتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، على الرغم من أنه تم نقله إلى العناية المركزة، مساء أمس الإثنين، وأن جونسون حصل بالفعل على الأكسجين بعد أن تفاقمت أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لديه. موضحا أنه على الرعم من أن جونسون لا يزال في العناية المركزة، لكن فريقه يعمل معا لمواجهة تفشي فيروس كورونا. ومن ناحية أخرى، أعلنت مصادر من أقارب جونسون، أن حالته لم تتحسن بعد.
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