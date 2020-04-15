بريطانيا توسع نطاق اختبارات الكشف عن «كورونا»

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٢ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن توسيع نطاق اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، وأنه من المقرر أن يتم وضع خطط لإجراء الاختبارات لكبار السن بدور رعاية المسنين والعاملين الذين يقدمون الرعاية لهم، إذ أن الأمر يتعلق بشكل خاص بالكثير من دور رعاية المسنين الصغيرة المملوكة للقطاع الخاص، في ظل التركيز على دعم هيئة الخدمات الصحية الوطنية، المملوكة للدولة، قائلا: "أعي تماما أن الأشخاص في دور الرعاية هم من بين الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأضاف هانكوك: "نحن نبذل كل ما بوسعنا للحفاظ على العاملين والمقيمين وأسرهم سالمين". من ناحية أخرى، تم استخدام مخزن كبير للحمض النووي في دراسة سبب التفاوت في حدة أعراض فيروس كورونا من شخص لآخر، ويقوم البنك الحيوي البريطاني، الذي يحتوي على عينات من 500 ألف متطوع، بالإضافة إلى معلومات مفصلة عن صحتهم، بإضافة بيانات