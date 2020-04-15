سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الدنمارك تعيد فتح المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص
أطفال في المدارس - صورة أرشيفية
أطفال في المدارس - صورة أرشيفية
يعود حوالي 10 آلاف طفل في الدنمارك إلى دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس، اليوم الأربعاء. وبعد إحراز تقدم في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تعيد الدولة الاسكندينافية التلاميذ، ممن هم في مراحل التعليم حتى الصف الخامس للمدارس، بعد توقف لمدة شهر، ويستهدف القرار تخفيف العبء عن الآباء، الذين يعتنون بأطفالهم في المنازل، إلى جانب القيام بوظائفهم، حسب متطلبات التباعد الاجتماعي، ويجب أن تلبي المدارس متطلبات معينة، بما في ذلك وجود مسافة كافية بين التلاميذ.
وستحتاج بعض المنشآت إلى عدة أيام أخرى قبل إعدادها لاستقبال التلاميذ وستفتح أبوابها أمام الطلاب، يوم الإثنين المقبل، على أقصى تقدير. على الرغم من ذلك، يساور القلق الكثير من الآباء حيال عواقب إرسال أطفالهم إلى المدارس مرة أخرى، وقبل أن تفعل ذلك معظم دول العالم. وإعادة فتح المدارس ستكون الخطوة الأولى للبلاد
اقرأ المزيد
العالم يحارب كورونا

الصين تسجل حالة وفاة واحدة و 46 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الصين حالة وفاة واحدة و 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و342 حالة، ومن بين الإصابات الأحدث، هناك 36 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، ويرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 82 ألفا و295 حالة، فيما تماثل 77 ألفا و816 شخصا للشفاء وخروجهم من المستشفيات، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية. وأغلقت بكين حدودها فعليا أمام الغرباء بإجراءات صارمة لحماية العاصمة المركزية ضد تهديد وصول موجة ثانية من عدوى الفيروس من مناطق أخرى.
حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية جانيرو ويلسون

إصابة حاكم ولاية ريو دي جانيرو بفيروس كورونا

أعلن حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية جانيرو ويلسون ويتزل، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "لم أشعر بأنني على ما يرام منذ الجمعة، وكنت أعاني من الحمى والتهاب في الحلق وفقدت حاسة الشم، وأجريت الاختبار واليوم حصلت على النتائج، لكني أشعر بتحسن حاليا وأرغب في مواصلة العمل"، وحث ويتزل السكان على الالتزام بالتباعد الاجتماعي، موضحا أن المرض لا يميز وينتشر بسرعة. وأصيب 3 آلاف و410 أشخاص في ريو دي جانيرو بينما توفي 224 شخصا.
جاسيندا آردن - رئيسة وزراء نيوزيلندا

رئيسة الحكومة بنيوزيلندا تخفض راتبها ورواتب وزرائها

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، تخفيض راتبها بنسبة 20% للأشهر الستة المقبلة، وسط أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة: "إن تخفيض الراتب سيطبق أيضا على وزراء الحكومة وكبار الموظفين التنفيذيين في الخدمة العامة، إذ أن الأمر يتعلق بالقيادة، وإذا كان هناك وقت لمرة واحدة لسد الفجوة بين الوظائف المختلفة، فهو الآن، بينما لن ينطبق تخفيض الرواتب على موظفي الخدمة العامة ممن هم في الخط الأمامي مثل الشرطة وموظفي القطاع الصحي".
بريطانيا - كورونا

بريطانيا توسع نطاق اختبارات الكشف عن «كورونا»

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن توسيع نطاق اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، وأنه من المقرر أن يتم وضع خطط لإجراء الاختبارات لكبار السن بدور رعاية المسنين والعاملين الذين يقدمون الرعاية لهم، إذ أن الأمر يتعلق بشكل خاص بالكثير من دور رعاية المسنين الصغيرة المملوكة للقطاع الخاص، في ظل التركيز على دعم هيئة الخدمات الصحية الوطنية، المملوكة للدولة، قائلا: "أعي تماما أن الأشخاص في دور الرعاية هم من بين الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء.
اقرأ المزيد من الأخبار
كورونا والحجر الصحي (9)

حالتا وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الصين

سجلت الصين حالتي وفاة إضافيتين و63 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ذكرت السلطات الصحية الصينية، اليوم الخميس، أن من بين الحالات الـ63 الجديدة، 61 حالة لوافدين، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في بؤرة تفشي الفيروس بالعالم، إلى 3 آلاف و335 حالة وفاة و81 ألفا و865 إصابة مؤكدة. من ناحية أخرى، أعلن مدير لجنة التعليم في مدينة شنجهاي الصينية، اليوم، أنه سيسمح باستئناف الدراسة للسنوات النهائية في المدارس الإعدادية والثانوية في 27 أبريل الجاري.
60307-الممرضة

انتحار ممرضة إيطالية بعد إصابتها بفيروس كورونا

كشفت نقابة الممرضات الإيطاليات، أن ممرضة انتحرت بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، خوفا من إصابة الآخرين، حيث كانت دانييلا تريزي صاحبة الـ34 سنة، تعمل في الخط الأمامي لمواجهة كورونا في لومباردي وهي المنطقة الأكثر تضررا في إيطاليا، وأكد الاتحاد الوطني للممرضات في إيطاليا وفاتها، وأعرب عن "ألمه وفزعه" في بيان الذى صدر أمس"، وقال إن الممرضة كانت تعاني من ضغوط شديدة، لأنها كانت تخشى من انتشار الفيروس أثناء محاولتها السيطرة على الأزمة، جاء ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا مرة أخرى أمس، وتسجيل 743 حالة وفاة جديدة فى يوم واحد.
فيروس- كورونا (12)

ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تشدد عقوبات الاستخفاف بإجراءات الوقاية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها إسترلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت، أمس الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال جوف، لتلفزيون "آي.تي.في"، اليوم الثلاثاء: "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد"، مضيفا: "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]