رئيسة الحكومة بنيوزيلندا تخفض راتبها ورواتب وزرائها

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ ص

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن - صورة أرشيفية

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، تخفيض راتبها بنسبة 20% للأشهر الستة المقبلة، وسط أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة: "إن تخفيض الراتب سيطبق أيضا على وزراء الحكومة وكبار الموظفين التنفيذيين في الخدمة العامة، إذ أن الأمر يتعلق بالقيادة، وإذا كان هناك وقت لمرة واحدة لسد الفجوة بين الوظائف المختلفة، فهو الآن، بينما لن ينطبق تخفيض الرواتب على موظفي الخدمة العامة ممن هم في الخط الأمامي مثل الشرطة وموظفي القطاع الصحي".

وتتقاضى أردرن نحو 470 ألف دولار نيوزيلندي (285 ألفا و700 دولار أمريكي) سنويا، بينما يحصل وزراء الحكومة على نحو 300 ألف دولار نيوزيلندي. وسجلت نيوزيلندا، اليوم، 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 1386 حالة، وقال المدير العام للصحة أشلي بلومفيلد، إن 728 مريضا تعافوا الآن من الفيروس،