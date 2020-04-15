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البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يرتفع

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ ص
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و489 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 1101 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 1095 نقطة. واختتمت البورصة تعاملات جلسة، أمس الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، أمس، نحو 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 562.804 مليار جنيه، بلغ حجم التداول على الأسهم 299.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.6 ألف عملية لـ180 شركة، وارتفعت أسهم 123 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 30 شركة،
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الصادرات-المصريه

مواد البناء على رأس قائمة الصادرات بـ1.5 مليار دولار

كشف إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن أكبر القطاعات التي جاءت على رأس قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت قطاع مواد البناء بقيمة مليار و527 مليون دولار، وقطاع الكيماويات والأسمدة بقيمة مليار و252 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 881 مليون دولار، بالإضافة إلى قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 821 مليون دولار، فضلا عن قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 548 مليون دولار.
نيفين جامع

6.7 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية خلال 3 أشهر

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة طفيفة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2%، حيث سجلت 6 مليارات و728 مليون دولار، مقارنة بنحو 6 مليارات و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، وبقيمة بلغت 148 مليون دولار، بينما شهدت الواردات تراجعا كبيرا بنسبة 24% حيث سجلت 13 مليارا و814 مليون دولار، مقابل 18 مليارا و233 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 4 مليارات و419 مليون دولار.
البنك-المركزى-المصرى

الأحد والإثنين إجازة للبنوك بمناسبة شم النسيم

قرر البنك المركزي، تعطيل العمل في كافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين المقلبين، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

وزير التموين: ندعم رغيف الخبز بـ53 مليار جنيه سنويا

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تكلفة الخبز المدعم والتي تتحمله الدولة سنويا تصل لنحو 53.5 مليار جنيه سنويا ، فيما تبلغ فاتورة دعم السلع التموينية نحو 37.5 مليار جنيه. أشار خلال لقائه عبر قناة صدي البلد، إلي أن تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى تم إثارته على مدار سنوات ماضية، وعندما ننظر سنجد إلى أن الدعم النقدى أكثر كفاءة مع توفير السلع المطلوبة، وتابع الدكتور علي المصيلحي أن هناك 70 مليون مواطن يستفيد من منظومة الخبز المدعم،
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البورصة

البورصة تربح 6.5 مليار جنيه في ختام التعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، على رتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 562.804 مليار جنيه. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 10458 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 1086 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1087 نقطة.
بورصة (1)

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و394 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 1468 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 11 ألفا و883 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 3 آلاف و 935 نقطة.
بورصة (1)

البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يقفز 1.3%

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى نحو 555.8 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و371 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 1059 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 1072 نقطة.
البورصه

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

استهلت البورصة، تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على، ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 200 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 553.4 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل عند مستوى 10338.4 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل عند مستوى 1046.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.16% ليصل عند مستوى 1064.3 نقطة.
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