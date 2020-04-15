البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يرتفع

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ ص

البورصة - صورة أرشيفية

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و489 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 1101 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 1095 نقطة. واختتمت البورصة تعاملات جلسة، أمس الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، أمس، نحو 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 562.804 مليار جنيه، بلغ حجم التداول على الأسهم 299.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.6 ألف عملية لـ180 شركة، وارتفعت أسهم 123 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 30 شركة،