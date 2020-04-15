6.7 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية خلال 3 أشهر
تحرير:رنا عبد الصادق
١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠١ ص
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة - صورة أرشيفية
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة طفيفة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2%، حيث سجلت 6 مليارات و728 مليون دولار، مقارنة بنحو 6 مليارات و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، وبقيمة بلغت 148 مليون دولار، بينما شهدت الواردات تراجعا كبيرا بنسبة 24% حيث سجلت 13 مليارا و814 مليون دولار، مقابل 18 مليارا و233 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 4 مليارات و419 مليون دولار.
وقالت جامع إن تحقيق هذه المؤشرات الإيجابية في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليا، بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تؤكد نجاح جهود الوزارة ومجتمع الأعمال في استمرار العملية الإنتاجية، للحفاظ على أسواق مصر التصديرية وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية في تلبية
وقالت جامع إن تحقيق هذه المؤشرات الإيجابية في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليا، بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تؤكد نجاح جهود الوزارة ومجتمع الأعمال في استمرار العملية الإنتاجية، للحفاظ على أسواق مصر التصديرية وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية في تلبية احتياجات السوق المحلي، وذلك تنفيذا لاستراتيجة الوزارة الهادفة إلى إحلال المنتجات المصرية محل مثيلتها المستوردة.
وأشارت إلى أن القطاع الصناعي المصري بما يملكه من مقومات وإمكانيات قادر على استغلال الفرصة الحالية لزيادة معدلات الإنتاج وفتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة في ظل غلق العديد من المصانع في عدد كبير من دول العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أن القرارات التي أصدرتها الوزارة مؤخرا بوقف تصدير عدد من المنتجات، خاصة الطبية وبعض المنتجات الغذائية، أسهمت في زيادة المعروض من هذه المنتجات بالسوق المحلي ومن ثم تحقيق انخفاض في معدلات الاستيراد.