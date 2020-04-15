6.7 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية خلال 3 أشهر

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠١ ص

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة - صورة أرشيفية

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة طفيفة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2%، حيث سجلت 6 مليارات و728 مليون دولار، مقارنة بنحو 6 مليارات و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، وبقيمة بلغت 148 مليون دولار، بينما شهدت الواردات تراجعا كبيرا بنسبة 24% حيث سجلت 13 مليارا و814 مليون دولار، مقابل 18 مليارا و233 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 4 مليارات و419 مليون دولار.

وقالت جامع إن تحقيق هذه المؤشرات الإيجابية في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليا، بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تؤكد نجاح جهود الوزارة ومجتمع الأعمال في استمرار العملية الإنتاجية، للحفاظ على أسواق مصر التصديرية وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية في تلبية