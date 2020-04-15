مواد البناء على رأس قائمة الصادرات بـ1.5 مليار دولار

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٨ ص

الصادرات المصرية - صورة أرشيفية

كشف إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن أكبر القطاعات التي جاءت على رأس قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت قطاع مواد البناء بقيمة مليار و527 مليون دولار، وقطاع الكيماويات والأسمدة بقيمة مليار و252 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 881 مليون دولار، بالإضافة إلى قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 821 مليون دولار، فضلا عن قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 548 مليون دولار.

وأشار جابر إلى نجاح خطة وزارة الصناعة والتجارة في ترشيد الواردات خاصة تلك التي لها مثيل محلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد، لافتا إلى أن هناك 5 قطاعات شهدت وارداتها انخفاضاً كبيرا خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت قطاع مواد البناء الذي انخفضت وارداته بنسبة 34% حيث سجلت مليار و879 مليون دولار،