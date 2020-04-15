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مواد البناء على رأس قائمة الصادرات بـ1.5 مليار دولار

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٨ ص
الصادرات المصرية - صورة أرشيفية
الصادرات المصرية - صورة أرشيفية
كشف إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن أكبر القطاعات التي جاءت على رأس قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت قطاع مواد البناء بقيمة مليار و527 مليون دولار، وقطاع الكيماويات والأسمدة بقيمة مليار و252 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 881 مليون دولار، بالإضافة إلى قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 821 مليون دولار، فضلا عن قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 548 مليون دولار.
وأشار جابر إلى نجاح خطة وزارة الصناعة والتجارة في ترشيد الواردات خاصة تلك التي لها مثيل محلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد، لافتا إلى أن هناك 5 قطاعات شهدت وارداتها انخفاضاً كبيرا خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت قطاع مواد البناء الذي انخفضت وارداته بنسبة 34% حيث سجلت مليار و879 مليون دولار،
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نيفين جامع

6.7 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية خلال 3 أشهر

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة طفيفة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2%، حيث سجلت 6 مليارات و728 مليون دولار، مقارنة بنحو 6 مليارات و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، وبقيمة بلغت 148 مليون دولار، بينما شهدت الواردات تراجعا كبيرا بنسبة 24% حيث سجلت 13 مليارا و814 مليون دولار، مقابل 18 مليارا و233 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 4 مليارات و419 مليون دولار.
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البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يرتفع

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و489 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 1101 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 1095 نقطة. واختتمت البورصة تعاملات جلسة، أمس الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين.
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الأحد والإثنين إجازة للبنوك بمناسبة شم النسيم

قرر البنك المركزي، تعطيل العمل في كافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين المقلبين، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.
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وزير التموين: ندعم رغيف الخبز بـ53 مليار جنيه سنويا

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تكلفة الخبز المدعم والتي تتحمله الدولة سنويا تصل لنحو 53.5 مليار جنيه سنويا ، فيما تبلغ فاتورة دعم السلع التموينية نحو 37.5 مليار جنيه. أشار خلال لقائه عبر قناة صدي البلد، إلي أن تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى تم إثارته على مدار سنوات ماضية، وعندما ننظر سنجد إلى أن الدعم النقدى أكثر كفاءة مع توفير السلع المطلوبة، وتابع الدكتور علي المصيلحي أن هناك 70 مليون مواطن يستفيد من منظومة الخبز المدعم،
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نيفين جامع

6.7 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية خلال 3 أشهر

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة طفيفة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2%، حيث سجلت 6 مليارات و728 مليون دولار، مقارنة بنحو 6 مليارات و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، وبقيمة بلغت 148 مليون دولار، بينما شهدت الواردات تراجعا كبيرا بنسبة 24% حيث سجلت 13 مليارا و814 مليون دولار، مقابل 18 مليارا و233 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 4 مليارات و419 مليون دولار.

المالية: صرف 30% من مستحقات المصدرين

أعلنت وزارة المالية استثناء المصدرين من تقديم شهادات الموقف الضريبي مع سداد 30% من مستحقاتهم ، مؤكدة حرص الحكومة علي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمساندة القطاع الصناعي، والصادرات المصرية في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميًا. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية، سيتم استثناء الشركات المصدرة من تقديم شهادات الموقف الضريبي لصرف مستحقاتها لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات حتى نهاية يونيه المقبل.
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وزيرة التجارة: اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا في بعض المصانع

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه عند تطبيق قرار حظر التجول تلقت الوزارة الكثير من المطالبات من أصحاب المصالح بالعمل وردية ثالثة لمجابهة زيادة طلبات الإنتاج وهذا يعتبر شيئا إيجابيا جدا.
صادرات-تركيا للعراق

رغم كورونا.. مصر تصدر منتجات بقيمة 4.3 مليار دولار خلال شهرين

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن ارتفاع قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال شهرى يناير وفبراير 2020 بقيمة 140 مليون دولار لتسجل 4.394 مليار دولار، رغم تفشى فيروس كورونا، الذي أثر على حركة التجارة فى العالم، مقابل 4.254 مليار دولار بنفس الفترة من 2019. وكشف تقرير صادر من الهيئة، أن الصادرات ارتفعت يناير 2020 بنحو 85 مليون دولار بنسبة 4% لتبلغ 2.188 مليار دولار مقارنة 2.103 مليار دولار خلال يناير 2019، فيما ارتفعت خلال فبراير 2020 بنحو 55 مليون دولار لتسجل 2.206 مليار دولار مقابل 2.0151 مليار دولار فى 2019.
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