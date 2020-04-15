مواد البناء على رأس قائمة الصادرات بـ1.5 مليار دولار
تحرير:رنا عبد الصادق
١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٨ ص
الصادرات المصرية - صورة أرشيفية
كشف إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن أكبر القطاعات التي جاءت على رأس قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت قطاع مواد البناء بقيمة مليار و527 مليون دولار، وقطاع الكيماويات والأسمدة بقيمة مليار و252 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 881 مليون دولار، بالإضافة إلى قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 821 مليون دولار، فضلا عن قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 548 مليون دولار.
وأشار جابر إلى نجاح خطة وزارة الصناعة والتجارة في ترشيد الواردات خاصة تلك التي لها مثيل محلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد، لافتا إلى أن هناك 5 قطاعات شهدت وارداتها انخفاضاً كبيرا خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت قطاع مواد البناء الذي انخفضت وارداته بنسبة 34% حيث سجلت مليار و879 مليون دولار،
وأشار جابر إلى نجاح خطة وزارة الصناعة والتجارة في ترشيد الواردات خاصة تلك التي لها مثيل محلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد، لافتا إلى أن هناك 5 قطاعات شهدت وارداتها انخفاضاً كبيرا خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت قطاع مواد البناء الذي انخفضت وارداته بنسبة 34% حيث سجلت مليار و879 مليون دولار، مقارنة بنحو 2 مليار و844 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وسجلت واردات الأثاث نسبة انخفاض بلغت 35% حيث سجلت 239 مليون مقارنة بـ369 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما سجلت واردات الصناعات الطبية نسبة انخفاض بلغت 33% حيث بلغت 639 مليون دولار مقارنة بـنحو 951 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح أن واردات قطاع الكيماويات والأسمدة سجلت نسبة انخفاض بلغت 32% حيث بلغت مليار و984 مليون دولار مقابل 2 مليار و904 مليون دولار، بينما سجلت واردات الملابس الجاهزة نسبة انخفاض بلغت 29% حيث بلغت 103 مليون دولار مقارنة بنحو 145 مليون دولار.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري شملت: الإمارات العربية المتحدة بقيمة 747 مليون دولار، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 381 مليون، إيطاليا بقيمة 385 مليون دولار، المملكة العربية السعودية بقيمة 380 مليون دولار، إسبانيا بقيمة 241 مليون دولار.
وحول أهم الدول المصدرة للسوق المصري، أوضح رئيس الهيئة أنها تضمنت: الصين بقيمة 2 مليار و336 مليون دولار، الولايات المتحدة بقيمة 938 مليون دولار، ألمانيا بقيمة 879 مليون دولار ، الهند بقيمة 713 مليون دولار، روسيا بقيمة 701 مليون دولار .