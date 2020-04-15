إصابة حاكم ولاية ريو دي جانيرو بفيروس كورونا

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١١ ص

جانيرو ويلسون ويتزل حاكم ولاية ريو دي جانيرو - صورة أرشيفية

أعلن حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية جانيرو ويلسون ويتزل، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "لم أشعر بأنني على ما يرام منذ الجمعة، وكنت أعاني من الحمى والتهاب في الحلق وفقدت حاسة الشم، وأجريت الاختبار واليوم حصلت على النتائج، لكني أشعر بتحسن حاليا وأرغب في مواصلة العمل"، وحث ويتزل السكان على الالتزام بالتباعد الاجتماعي، موضحا أن المرض لا يميز وينتشر بسرعة. وأصيب 3 آلاف و410 أشخاص في ريو دي جانيرو بينما توفي 224 شخصا.

من ناحية أخرى، أوقف العلماء في البرازيل جزءا من دراسة لعقار الملاريا، الذى يوصف بأنه علاج محتمل لفيروس كورونا، بعد ظهور مشكلات في ضربات القلب لدى ربع الأشخاص بد تناولهم جرعتين من العقار. والكلوروكين هو العقار الذى يسمى هيدروكسي كلوروكين، وتم وصفه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن أشارت بعض الاختبارات