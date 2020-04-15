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إصابة حاكم ولاية ريو دي جانيرو بفيروس كورونا

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١١ ص
جانيرو ويلسون ويتزل حاكم ولاية ريو دي جانيرو - صورة أرشيفية
جانيرو ويلسون ويتزل حاكم ولاية ريو دي جانيرو - صورة أرشيفية
أعلن حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية جانيرو ويلسون ويتزل، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "لم أشعر بأنني على ما يرام منذ الجمعة، وكنت أعاني من الحمى والتهاب في الحلق وفقدت حاسة الشم، وأجريت الاختبار واليوم حصلت على النتائج، لكني أشعر بتحسن حاليا وأرغب في مواصلة العمل"، وحث ويتزل السكان على الالتزام بالتباعد الاجتماعي، موضحا أن المرض لا يميز وينتشر بسرعة. وأصيب 3 آلاف و410 أشخاص في ريو دي جانيرو بينما توفي 224 شخصا.
من ناحية أخرى، أوقف العلماء في البرازيل جزءا من دراسة لعقار الملاريا، الذى يوصف بأنه علاج محتمل لفيروس كورونا، بعد ظهور مشكلات في ضربات القلب لدى ربع الأشخاص بد تناولهم جرعتين من العقار. والكلوروكين هو العقار الذى يسمى هيدروكسي كلوروكين، وتم وصفه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن أشارت بعض الاختبارات
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العالم يحارب كورونا

الصين تسجل حالة وفاة واحدة و 46 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الصين حالة وفاة واحدة و 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و342 حالة، ومن بين الإصابات الأحدث، هناك 36 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، ويرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 82 ألفا و295 حالة، فيما تماثل 77 ألفا و816 شخصا للشفاء وخروجهم من المستشفيات، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية. وأغلقت بكين حدودها فعليا أمام الغرباء بإجراءات صارمة لحماية العاصمة المركزية ضد تهديد وصول موجة ثانية من عدوى الفيروس من مناطق أخرى.
جاسيندا آردن - رئيسة وزراء نيوزيلندا

رئيسة الحكومة بنيوزيلندا تخفض راتبها ورواتب وزرائها

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، تخفيض راتبها بنسبة 20% للأشهر الستة المقبلة، وسط أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة: "إن تخفيض الراتب سيطبق أيضا على وزراء الحكومة وكبار الموظفين التنفيذيين في الخدمة العامة، إذ أن الأمر يتعلق بالقيادة، وإذا كان هناك وقت لمرة واحدة لسد الفجوة بين الوظائف المختلفة، فهو الآن، بينما لن ينطبق تخفيض الرواتب على موظفي الخدمة العامة ممن هم في الخط الأمامي مثل الشرطة وموظفي القطاع الصحي".
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الدنمارك تعيد فتح المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة

يعود حوالي 10 آلاف طفل في الدنمارك إلى دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس، اليوم الأربعاء. وبعد إحراز تقدم في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تعيد الدولة الاسكندينافية التلاميذ، ممن هم في مراحل التعليم حتى الصف الخامس للمدارس، بعد توقف لمدة شهر، ويستهدف القرار تخفيف العبء عن الآباء، الذين يعتنون بأطفالهم في المنازل، إلى جانب القيام بوظائفهم، حسب متطلبات التباعد الاجتماعي، ويجب أن تلبي المدارس متطلبات معينة، بما في ذلك وجود مسافة كافية بين التلاميذ.
بريطانيا - كورونا

بريطانيا توسع نطاق اختبارات الكشف عن «كورونا»

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن توسيع نطاق اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، وأنه من المقرر أن يتم وضع خطط لإجراء الاختبارات لكبار السن بدور رعاية المسنين والعاملين الذين يقدمون الرعاية لهم، إذ أن الأمر يتعلق بشكل خاص بالكثير من دور رعاية المسنين الصغيرة المملوكة للقطاع الخاص، في ظل التركيز على دعم هيئة الخدمات الصحية الوطنية، المملوكة للدولة، قائلا: "أعي تماما أن الأشخاص في دور الرعاية هم من بين الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء.
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البرازيل تتخطى حاجز الألف وفاة بفيروس كورونا

باتت البرازيل أول دولة في نصف الكرة الأرضية الجنوبي تتخطى حاجز الألف وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، إذ سجلت 1,065 وفاة و19,638 إصابة، بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز. ويطبّق معظم حكام الولايات البرازيلية فرْض تدابير حجرٍ صحي، غير أن رئيس الدولة جايير بولسونارو يواصل تحدي القيود ويشكك في مدى خطورة الأمر، ويقول مسؤولون في وزارة الصحة البرازيلية إنه من غير المتوقع أن يسجل تفشّي الوباء ذروةً في الأسابيع القليلة المقبلة. فيما تتزايد المخاوف من خروج الأمور عن السيطرة، لا سيما في المناطق الأكثر فقرا وازدحاما حيث يتعذر تطبيق التباعد الاجتماعي.
تعقيم في البرازيل

البرازيل تدعو لإشراك عصابات المخدرات في «حرب كورونا»

دعت وزارة الصحة البرازيلية، سلطات البلاد إلى إجراء محادثات مع عصابات المخدرات والميليشيات في الأحياء الفقيرة حول طريقة احتواء فيروس كورونا المستجد. وتستعد البرازيل، البلد الأكثر تضررا من الوباء في أمريكا اللاتينية، لأسوأ السيناريوهات إذا تفشى كوفيد 19 في الأحياء الفقيرة والأحياء المزدحمة التي غالبا ما تفتقر إلى نظام الصرف الصحي والبنية التحتية للرعاية الصحية. وقال وزير الصحة لويس هنريكي مانديتا إنه على الحكومة أن تكون واقعية بشأن من سيتولى السلطة في العديد من هذه الأحياء.
جايير بولسونارو المرشح لانتخابات الرئاسة البرازيل

الرئيس البرازيلي يغير موقفه من وباء «كورونا»

وصف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بأحد أكبر التحديات التي يواجهها جيله، ما يمثل تغيرا في موقفه بعد أسبوع من تقليله من مدى خطورة تهديد الفيروس وانتقاده للقيود المفروضة على الحياة العامة، قائلا: "الفيروس يمثل حقيقة واقعة، نحن نواجه أكبر التحديات في جيلنا، وإنه قلق بشأن إنقاذ حياة المواطنين والحفاظ على الوظائف، ولا يجب أن تكون الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الفيروس أسوأ من الفيروس نفسه"، جاء ذلك في خطاب تلفزيوني في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، ويعد الرابع له منذ بدء الأزمة.
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رئيس البرازيل: «كورونا» إنفلونزا بسيطة وخدعة إعلامية

اتهم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، خصومه السياسيين والصحافة بـ"خداع" المواطنين عن عمد حول مخاطر فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تستعد فيه دول أمريكا اللاتينية لارتفاع متوقع في عدد الوفيات الناجمة عن الوباء. وعلى الرغم من أن وباء "كوفيد-19" أودى بحياة أكثر من 16 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، ويبدو أنه قد يفرض خسائر فادحة على أمريكا اللاتينية في الأسابيع المقبلة، حيث تغلق العديد من الدول في القارة الحدود للحد من الأضرار، فإن بولسونارو قاوم مثل هذه الإجراءات الصارمة، ورفض "هستيريا" وسائل الإعلام بالفيروس الذي وصفه بأنه "إنفلونزا صغيرة".
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