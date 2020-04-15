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لأول مرة.. حميد الشاعري في حفل «أون لاين»

تحرير:إسراء سليمان ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٥ ص
حميد الشاعري - صورة أرشيفية
حميد الشاعري - صورة أرشيفية
لا أحد يستطيع إنكار ما يمر به العالم من أزمات، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ولا نملك سوى البقاء بالمنزل لحماية أنفسنا ومساعدة الأطقم الطبية، ولأن طبيعة الإنسان تميل إلى الخروج والتنزه للترويح عن النفس، قررت وزارة الثقافة إطلاق مبادرة "خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك"، وبالفعل بدأت فاعلياتها منذ أسابيع قليلة، وتأثر الفنانون بهذه الفكرة كثيرا، الأمر الذي دفع حميد الشاعري إلى إحياء حفل غنائي لأول مرة على موقع "يوتيوب"، كمساعدة في هذه الأزمة، وتسلية الجمهور من جانب آخر، فهو نجم التسعينات اللامع.
يشارك الفنانون الآن في حفلات تعرض على "يوتيوب"، لتشجيع الجمهور على البقاء في المنزل من جانب، والتخلص من الملل من جانب آخر، وبالتالي سوف يحيي المطرب والموزع حميد الشاعري، حفل غنائي "أون لاين"، غدا الخميس، على "يوتيوب". يذكر أن حميد الشاعري طرح ديو لأول مرة مع الفنان هاني عادل بعنوان "شد الفيشة"، من توزيعه،
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أنت أقوى

تامر حسني يروج لأوبريت «أنت أقوى» لدعم الأطباء

نشر الفنان تامر حسني البوستر الخاص به لأوبريت "أنت أقوى" على حسابه عبر موقع "إنستجرام"، وكتب عليها قائلا: "بعد أيام ان شاء الله.. أنت أقوى"، ويتعاون في أوبريت "أنت أقوى" ومدته 4 دقائق نخبة من المطربين المصريين والعرب، دعما للجيش الأبيض، ومن المقرر أن تتم إذاعته في توقيت واحد على جميع الفضائيات، والأوبريت يشارك فيه محمد منير، سميرة سعيد، تامر حسني، كارول سماحة،صابر الرباعي، وائل جسار، ومن كلمات السيناريست مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان.
أنت أقوى

«أنت أقوى».. كواليس أول تعاون مصري عربي لدعم الجيش الأبيض

دعمًا للجيش الأبيض، يتعاون نخبة من المطربين المصريين والعرب في أوبريت مدته 4 دقائق باسم "أنت أقوى"، تم إذاعته في توقيت واحد على جميع الفضائيات، والأوبريت يشارك فيه محمد منير وسميرة سعيد وتامر حسني وكارول سماحة وصابر الرباعي، ووائل جسار، ومن كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان، ويعد التعاون الثاني مع السيناريست مدحت العدل بعد 22 عامًا من طرح أوبريت "الحلم العربي" عقب انتفاضة الأقصى الثانية.
شرين

بعد مش قد الهوى..رسالة من شيرين عبد الوهاب لـ«أصالة»

قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة شكر للفنانة أصالة بعد إشادة أصالة بأداء وإحساس وصوت في أغنية "مش قد الهوى"، إذ كتبت شيرين على حسابها عبر تويتر: " أصالة، شكرا على وصفك الجميل اللي كله رقة، وشكرا على اهتمامك بيا فعلا إنتي بالنسبة لي أخت عزيزة قوي عندي، ربنا يصلح لك الحال ويحققلك اللي بتتمنيه". وفي وقت سابق نشرت أصالة مقطع على حسابها عبر تويتر مقطع من أغنية "شيرين" وعلقت عليه قائلة: "بصوتها بترسم القصّة بمنتهى الإحساس.. رائعة بتمرجح المشاعر بكلّ رقّه.. الله ياشيري الحبيبة".
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هاني-شاكر

هاني شاكر يحيي حفلا «أون لاين» في عيد الربيع

تحاول جميع الجهات المعنية نشر الوعي بأهمية البقاء بالمنزل، فمنذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، ووزارة الثقافة تبذل قصارى جهدها، لتسلية الجمهور من جانب، والقضاء على الفيروس من جانب آخر، مطلقة مباردة بعنوان "خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك"، وبالفعل أقيمت حفلات على القناة الخاصة بوزارة الثقافة على موقع "يوتيوب" لعمر خيرت ومدحت صالح وعلي الحجار وأنغام، واستكمالا للفاعليات أعلنت الوزراة أن هاني شاكر سيغني في حفل الربيع، وذلك في يوم الخميس المقبل، في الساعة التاسعة مساء.
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أنغام في حفل «أون لاين» بدار الأوبرا المصرية

تحاول وزارة الثقافة المصرية أن تبذل قصارى جهدها، لتشجيع الجمهور على البقاء بالمنزل، للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الأمر الذي جعلها تبث مجموعة من الحفلات أون لاين، تحت الشعار الذي أطلقته "خليك في البيت .. الثقافة بين ايديك"، وبالفعل عرضت حفلات للموسيقار عمر خيرت، والفنان مدحت صالح، والفنان علي الحجار، وحققت نجاحا كبيرا، واستكمالا لفاعليات المبادرة، ستبث وزارة الثقافة، على حسابها عبر موقع "يوتيوب"، مساء بعد غد الخميس، حفلًا للنجمة أنغام.
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كلاكيت تاني مرة.. مدحت صالح في حفل أون لاين

تواصل وزارة الثقافة فاعليتها في تسلية الجمهور من المنزل، رافعة شعار "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"، فمنذ أيام قليلة، بثت حفلا أون لاين للموسيقار عمر خيرت لتسلية الجمهور، وتنشيط دار الأوبرا المصرية، وأيضا بثت الوزارة حفلين للفنانين علي الحجار ومدحت صالح، ولأن الحفل نال إعجاب الجمهور، وحقق نجاحا كبيرا، قررت وزيرة الثقافة إعادة التجربة مرة أخرى، من خلال إقامة حفل آخر للفنان مدحت صلاح، فهو من أكثر الفنانين الذين احتفت دار الاوبرا باستقبالهم، وذلك سيكون يوم الأحد المقبل.
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