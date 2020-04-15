لأول مرة.. حميد الشاعري في حفل «أون لاين»

تحرير:إسراء سليمان ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٥ ص

حميد الشاعري - صورة أرشيفية

لا أحد يستطيع إنكار ما يمر به العالم من أزمات، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ولا نملك سوى البقاء بالمنزل لحماية أنفسنا ومساعدة الأطقم الطبية، ولأن طبيعة الإنسان تميل إلى الخروج والتنزه للترويح عن النفس، قررت وزارة الثقافة إطلاق مبادرة "خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك"، وبالفعل بدأت فاعلياتها منذ أسابيع قليلة، وتأثر الفنانون بهذه الفكرة كثيرا، الأمر الذي دفع حميد الشاعري إلى إحياء حفل غنائي لأول مرة على موقع "يوتيوب"، كمساعدة في هذه الأزمة، وتسلية الجمهور من جانب آخر، فهو نجم التسعينات اللامع.

يشارك الفنانون الآن في حفلات تعرض على "يوتيوب"، لتشجيع الجمهور على البقاء في المنزل من جانب، والتخلص من الملل من جانب آخر، وبالتالي سوف يحيي المطرب والموزع حميد الشاعري، حفل غنائي "أون لاين"، غدا الخميس، على "يوتيوب". يذكر أن حميد الشاعري طرح ديو لأول مرة مع الفنان هاني عادل بعنوان "شد الفيشة"، من توزيعه،