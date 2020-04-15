في ذكرى ميلادها.. أمينة رزق عذراء السينما المصرية

تحرير:إسراء سليمان ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٦ ص

أمينة رزق - صورة أرشيفية

في مثل هذا اليوم 15 أبريل 1910، ولدت الفنانة أمينة رزق بمدينة طنطا، وانتقلت بعد ذلك للعيش في القاهرة مع والدتها، وكان عمرها 8 سنوات فقط، وهي صاحبة أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما العربية، وكانت بدايتها الاحترافية خلال فيلم «سعاد الغجرية» سنة 1928، كما تجاوزت سنوات عملها السينمائي والتليفزيوني 75 عاما، ولقبت بـ"عذراء السينما المصرية"، ومن المحطات المثيرة في حياتها أنها رفضت الزواج، وكرست حياتها للفن والجمهور فقط، والتصقت في معظم أعمالها الفنية بيوسف وهبي.

تتميز الفنانة أمينة رزق بمشوار فني غير مسبوق، فتعدت أعمالها 280 عملا فنيا، ولها حوالي 130 فيلما، و120 عملا تليفزيونيا، أخرها أدهم وزينات وثلاث بنات، وظهرت لأول مرة على خشبة المسرح عام 1922، كما عينت عضوا بمجلس الشورى في مايو 1991. وبالرغم من مسيرتها الفنية، فهي لم تتزوج ولقبت بـ"ماما أمينة"، حيث كانت