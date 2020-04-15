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«اسم ترامب» يعطل معونات عشرات الملايين من الأمريكيين

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٧ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
أمرت وزارة الخزانة الأمريكية بطبع اسم الرئيس دونالد ترامب على الشيكات التي تنوي هيئة الإيرادات الداخلية إرسالها لعشرات الملايين من الأميركيين كمعونات، وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن قرار وزارة الخزانة سيؤخر تسليم تلك الشيكات لعدة أيام، في ظروف صعبة يعيشها قطاع كبير من الأمريكيين، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بالإدارة لم تسمهم، إن الشيكات التي سيتم إرسالها بقيمة 1200 دولار للشيك الواحد، ستحمل اسم دونالد ترامب، تأتي هذه المبالغ في إطار حزمة تبلغ 2.3 تريليون دولار أقرت الشهر الماضي، للتخفيف من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد على السكان.
ولمحت الصحيفة إلى أن ترامب يسعى لاستغلال الأزمة سياسيا، للترويج لنفسه قبل الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر العام الجاري، ويسعى الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري، إلى الفوز بولاية ثانية في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر المقبل. في السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي، أن اقتصاد بلاده سيتعافى سريعا بعد انتهاء
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بومبيو يتهم الصين بالتأخر في تقديم معلومات للعالم عن كورونا

جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك يومبيو اتهام الصين، وحزبها الشيوعي، بعدم تقديم معلومات كافية مبكرا للمجتمع الدولي عن وباء كورونا، معربا عن أسفه لذلك، بحسب "روسيا اليوم". وقال في تصريح لصحيفة بيلد الألمانية اليوم الثلاثاء: "نأسف لأن هذا الفيروس، هذا الوباء، الذي بدأ في ووهان في الصين، لم يتم تحديده بالسرعة الكافية. لم تقدم الحكومة الصينية، والحزب الشيوعي الصيني، المعلومات عنه في الوقت المناسب. هذا أمر مؤسف للغاية".
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مقتل 32 شخصا بسبب اجتياح أعاصير وعواصف جنوب أمريكا

لقي 32 أمريكيا على الأقل حتفهم، بعد أن اجتاحت الأعاصير والعواصف جنوب الولايات المتحدة حتى أمس الإثنين، ما ألحق أضرارا بمئات المنازل وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع النطاق. وذكر مسؤولون محليون وتقارير إعلامية، أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية ميسيسبي و9 آخرون في ولاية ساوث كارولينا و8 أشخاص في ولاية جورجيا واثنين في تينيسي وواحد في كل من نورث كارولينا وأركانسو، ووقع الدمار في أثناء عطلة عيد الفصح، فيما تبذل البلاد جهودا مستميتة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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ترامب: قريبون بشدة من إعداد خطة لإعادة فتح البلاد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية لمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إن إدارته اقتربت بشدة من الانتهاء من خطة لإعادة فتح البلاد، وعلى أمل أن يتم ذلك قبل الموعد المقرر، مضيفا: "أجرينا أكثر من 3 ملايين اختبار لكورونا، كل الولايات التي طلبت أجهزة تنفس حصلت عليها، توقيت إجراءاتنا في مواجهة كورونا كان صحيحا، فرضنا قيودا على السفر قبل أي وفاة بكورونا، نسبة الوفيات لدينا منخفضة مقارنة بدول أخرى وبعدد السكان"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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طائرة تجسس أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية

حلقت طائرة مراقبة أمريكية، اليوم الثلاثاء، فوق كوريا الجنوبية في مهمة لمراقبة جارتها الشمالية، وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن موقع "إير كرافت" متعقب حركة الطيران رصد طائرة "EP-3E" التابعة للبحرية الأمريكية تحلق فوق كوريا الجنوبية صباح اليوم، ويأتي هذا بعدما أطلقت بيونج يانج، في وقت سابق اليوم، صواريخ "كروز" قصيرة المدى المضادة للسفن من قرية "مونتشون" الواقعة على الساحل الشرقي، وذلك وفقا لما ذكرته هيئة الأركان المشتركة.
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دونالد ترامب

ترامب: قريبون بشدة من إعداد خطة لإعادة فتح البلاد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية لمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إن إدارته اقتربت بشدة من الانتهاء من خطة لإعادة فتح البلاد، وعلى أمل أن يتم ذلك قبل الموعد المقرر، مضيفا: "أجرينا أكثر من 3 ملايين اختبار لكورونا، كل الولايات التي طلبت أجهزة تنفس حصلت عليها، توقيت إجراءاتنا في مواجهة كورونا كان صحيحا، فرضنا قيودا على السفر قبل أي وفاة بكورونا، نسبة الوفيات لدينا منخفضة مقارنة بدول أخرى وبعدد السكان"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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وفاة أحد أصدقاء ترامب مصابا بفيروس كورونا

توفي ستانلي تشيرا، أحد أصدقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. وقالت مجلة "تايم" الأمريكية إن تشيرا، كان أحد المتبرعين لحملة ترامب الانتخابية، وقد توفي متأثرا بإصابته بالفيروس التاجي "كورونا" بعد أن بلغ أواخر السبعينات من عمره. وكان ترامب، قد تحدث خلال إيجاز صحفى بالبيت الأبيض مؤخرا عن صديق له مريض وفى غيبوبة نتيجة إصابته بفيروس كورونا وحالته غير مستقرة. أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين، وفاة 1514 شخصا في عموم الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 الساعة الماضية.
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لأول مرة.. جميع ولايات أمريكا «منطقة كوارث»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، ولاية وايومنج منطقة كوارث بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بها.
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اكتشاف مئات المصابين بفيروس كورونا داخل سجن شيكاغو

في واحدة من أكبر حوادث تفشي فيروس كورونا المستجد بمكان واحد حتى الآن، كشفت الفحوص عن إصابة مئات النزلاء والموظفين داخل أكبر سجن في ولاية شيكاغو الأمريكية بـ"كوفيد 19". ورصدت إدارة السجن نحو 450 إصابة داخل السجن، وفقا لما أعلن مسؤولون في قطاع السجون بمقاطعة كوك في الولاية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وتمثل الزيادة الكبيرة في الإصابات في سجن مقاطعة كوك أكبر تفش لمرض "كوفيد 19" في السجون بالمدن الكبرى في الولايات المتحدة، حيث يعيش النزلاء غالبا في أجنحة متقاربة.
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