«اسم ترامب» يعطل معونات عشرات الملايين من الأمريكيين

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٧ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية

أمرت وزارة الخزانة الأمريكية بطبع اسم الرئيس دونالد ترامب على الشيكات التي تنوي هيئة الإيرادات الداخلية إرسالها لعشرات الملايين من الأميركيين كمعونات، وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن قرار وزارة الخزانة سيؤخر تسليم تلك الشيكات لعدة أيام، في ظروف صعبة يعيشها قطاع كبير من الأمريكيين، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بالإدارة لم تسمهم، إن الشيكات التي سيتم إرسالها بقيمة 1200 دولار للشيك الواحد، ستحمل اسم دونالد ترامب، تأتي هذه المبالغ في إطار حزمة تبلغ 2.3 تريليون دولار أقرت الشهر الماضي، للتخفيف من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد على السكان.

ولمحت الصحيفة إلى أن ترامب يسعى لاستغلال الأزمة سياسيا، للترويج لنفسه قبل الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر العام الجاري، ويسعى الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري، إلى الفوز بولاية ثانية في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر المقبل. في السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي، أن اقتصاد بلاده سيتعافى سريعا بعد انتهاء