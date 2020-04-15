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انتهاء 96% من أعمال الإنشاء والهندسة بالمتحف الكبير

تحرير:أ ش أ ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٢ ص
المتحف المصري الكبير - صورة أرشيفية
المتحف المصري الكبير - صورة أرشيفية
أعلن اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من حوالي 96% من الأعمال الإنشائية والهندسية بالمتحف، وأن نسبة الأعمال الباقية تعد معقدة نظرا لتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتعليق حركة الطيران، حيث إن هذه الأعمال مرتبطة بالشركات الأجنبية الخاصة بالأعمال الأثرية والعرض المتحفي، معربا عن أمله في انتهاء كافة الأعمال هندسيا وأثريا بالمتحف نهاية العام الجاري، وفقا لما هو مخطط له.
وأكد مفتاح استمرار عملية نقل الآثار من مختلف المواقع الأثرية والمتاحف لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف الكبير، لافتا إلى أن المتحف استقبل حتى الآن 54 ألف قطعة أثرية، و95% من تلك القطع تعد جاهزة للعرض. وأضاف أن المتحف انتهى من رفع وتثبيت 42 قطعة أثرية كبيرة الحجم على "الدرج العظيم" وجاري استكمال
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مصر تنفذ أول «كابينة تعقيم» للحد من انتشار كورونا

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن تصميم وتنفيذ كابينة للتعقيم الذاتي، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للمساهمة في محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث قال الدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن فكرة تصميم وتنفيذ كابينة أو نفق التعقيم، جاءت استجابة للدعوات التي أطلقتها الحكومة المصرية للمساهمة فى محاربة انتشار الفيروس.
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القوى العاملة: شم النسيم إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن يوم الإثنين المقبل يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد شم النسيم، قائلا إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
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تسجيل أول عدوى بفيروس كورونا من جثة مريض

تكررت حوادث اعتراض المواطنين في مختلف أنحاء العالم على دفن ضحايا فيروس كورونا بالمقابر خوفا من انتقال العدوى، الأمر الذي دفع السلطات إلى التلويح باستخدام القوة العامة لتأمين عمليات الدفن، ورغم تأكيد منظمة الصحة العالمية، بأن أجساد الموتى لا تنقل عدوى "كوفيد-19" بوجه عام، إلا أن تايلاند سجلت وفاة طبيب شرعي أثر إصابته بكورونا، بعدما انتقل إليه من جثمان شخص متوف، في حالة يعتقد أنها الأولى من نوعها.
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زايد: الكشف السريع على الفرق الطبية قبل مغادرة العزل

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 4 مستشفيات للعزل، وهم: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو ومستشفى العجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى. ووجهت الوزيرة بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.
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وفاة أول مصري بكورونا في بريطانيا: أمنيته الدفن بمصر

كشفت ميرفت خليل، رئيسة الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع بريطانيا، النقاب عن مأساة ومعاناة أول مصري سقط ضحية فيروس كورونا في بريطانيا، قائلة: "مصطفى إبراهيم كان أول ضحايا الإصابة بفيروس كورونا اللعين من المصريين في بريطانيا، وتوفي بمستشفى سانت ماري بلندن حيث كان يعالج من مرض السرطان وتعرض للعدوى بفيروس COVID19 والمتعارف عليه بفيروس الكورونا"، كاشفة أن إحدى أمنياته كانت أنه عندما يتوفاه الله أن يدفن بمصر الحبيبة والتي كان عاشق لها، ولكن القدر حال بينه وبين تنفيذ رغبته.
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السيسي: أثق في تجاوب الشعب مع إجراءات مكافحة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «على ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، فقد كلفت الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري».
سامح-شكري (2)

إعادة المواطنين المصريين العالقين في دولة مالطا

قامت سفارة جمهورية مصر العربية في مالطا، اليوم الإثنين، بتسيير رحلة طيران عارض لإعادة المواطنين المصريين العالقين من مالطا إلى أرض الوطن والمواطنين المالطيين من القاهرة إلى مالطا على طائرة تابعة للخطوط الجوية المالطية Air Malta، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشئون الخارجية والأوروبية المالطية.
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أحزاب تطلق حملات توعية بالمحافظات لمواجهة «كورونا»

أعلن عدد من الأحزاب السياسية، عدة حملات توعية للمواطنين بالمحافظات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى توزيع أدوات التعقيم وتطهير الأماكن العامة. وأطلق حزب مستقبل وطن، حملات توعية للمواطنين بمخاطر فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الوقائية بعقد عدة ندوات بالمحافظات، وعمل فرقا للتعقيم وتطهير الأماكن العامة، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة الفيروس. وبدأ الحزب، في توزيع المستلزمات الطبية الوقائية للمواطنين في عدد من المناطق كما تم توعية المواطنين بكيفية تجنب الفيروس المستجد.
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