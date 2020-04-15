انتهاء 96% من أعمال الإنشاء والهندسة بالمتحف الكبير

تحرير:أ ش أ ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٢ ص

المتحف المصري الكبير - صورة أرشيفية

أعلن اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من حوالي 96% من الأعمال الإنشائية والهندسية بالمتحف، وأن نسبة الأعمال الباقية تعد معقدة نظرا لتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتعليق حركة الطيران، حيث إن هذه الأعمال مرتبطة بالشركات الأجنبية الخاصة بالأعمال الأثرية والعرض المتحفي، معربا عن أمله في انتهاء كافة الأعمال هندسيا وأثريا بالمتحف نهاية العام الجاري، وفقا لما هو مخطط له.

وأكد مفتاح استمرار عملية نقل الآثار من مختلف المواقع الأثرية والمتاحف لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف الكبير، لافتا إلى أن المتحف استقبل حتى الآن 54 ألف قطعة أثرية، و95% من تلك القطع تعد جاهزة للعرض. وأضاف أن المتحف انتهى من رفع وتثبيت 42 قطعة أثرية كبيرة الحجم على "الدرج العظيم" وجاري استكمال