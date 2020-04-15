القوى العاملة: شم النسيم إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٨ ص

محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن يوم الإثنين المقبل يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد شم النسيم، قائلا إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وهنأ سعفان بهذه المناسبة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، الذي يحل علينا يوم الأحد المقبل، مؤكدا أن هذه المناسبة تمنحنا المزيد من العزم على مواصلة التكاتف وبذل التضحيات، لتبقى الدولة المصرية في وحدة نسيجها نموذجا يهدي الإنسانية

وهنأ سعفان بهذه المناسبة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، الذي يحل علينا يوم الأحد المقبل، مؤكدا أن هذه المناسبة تمنحنا المزيد من العزم على مواصلة التكاتف وبذل التضحيات، لتبقى الدولة المصرية في وحدة نسيجها نموذجا يهدي الإنسانية للخير والنماء، داعين الله عز وجل أن يزيل عنا والعالم أجمع وباء فيروس كورونا، وأن يعم الخير والنماء ربوع مصرنا الحبيبة وشعبنا العظيم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمزيد من التقدم والازدهار والسلام، كى تتحقق آماله في مستقبل مشرق وغد أفضل.



