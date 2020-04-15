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القوى العاملة: شم النسيم إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٨ ص
محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية
محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن يوم الإثنين المقبل يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد شم النسيم، قائلا إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وهنأ سعفان بهذه المناسبة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، الذي يحل علينا يوم الأحد المقبل، مؤكدا أن هذه المناسبة تمنحنا المزيد من العزم على مواصلة التكاتف وبذل التضحيات، لتبقى الدولة المصرية في وحدة نسيجها نموذجا يهدي الإنسانية
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فيروس كورونا

مصر تنفذ أول «كابينة تعقيم» للحد من انتشار كورونا

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن تصميم وتنفيذ كابينة للتعقيم الذاتي، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للمساهمة في محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث قال الدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن فكرة تصميم وتنفيذ كابينة أو نفق التعقيم، جاءت استجابة للدعوات التي أطلقتها الحكومة المصرية للمساهمة فى محاربة انتشار الفيروس.
المتحف-المصري-الكبير

انتهاء 96% من أعمال الإنشاء والهندسة بالمتحف الكبير

أعلن اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من حوالي 96% من الأعمال الإنشائية والهندسية بالمتحف، وأن نسبة الأعمال الباقية تعد معقدة نظرا لتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتعليق حركة الطيران، حيث إن هذه الأعمال مرتبطة بالشركات الأجنبية الخاصة بالأعمال الأثرية والعرض المتحفي، معربا عن أمله في انتهاء كافة الأعمال هندسيا وأثريا بالمتحف نهاية العام الجاري، وفقا لما هو مخطط له.
كورونا والحجر الصحي (9)

تسجيل أول عدوى بفيروس كورونا من جثة مريض

تكررت حوادث اعتراض المواطنين في مختلف أنحاء العالم على دفن ضحايا فيروس كورونا بالمقابر خوفا من انتقال العدوى، الأمر الذي دفع السلطات إلى التلويح باستخدام القوة العامة لتأمين عمليات الدفن، ورغم تأكيد منظمة الصحة العالمية، بأن أجساد الموتى لا تنقل عدوى "كوفيد-19" بوجه عام، إلا أن تايلاند سجلت وفاة طبيب شرعي أثر إصابته بكورونا، بعدما انتقل إليه من جثمان شخص متوف، في حالة يعتقد أنها الأولى من نوعها.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

زايد: الكشف السريع على الفرق الطبية قبل مغادرة العزل

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 4 مستشفيات للعزل، وهم: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو ومستشفى العجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى. ووجهت الوزيرة بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.
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البنك-المركزى-المصرى

الأحد والإثنين إجازة للبنوك بمناسبة شم النسيم

قرر البنك المركزي، تعطيل العمل في كافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين المقلبين، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.
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منحة العمالة غير المنتظمة.. كل ما تريد معرفته بداية من الاشتراك للصرف

لا شك أن قرار حظر التجول، نتيجة ما يفرضه فيروس كورونا من قلق وخوف على الجميع، سيكون له تداعيات على فئات عديدة في المجتمع، لكن أكثر فئة ستتضرر من هذا القرار، هم العمالة غير المنتظمة، ممن يبحثون عن قوت يومهم، فمع قرار الحظر واجراءات الدولة ضد كورونا، لن يجدوا ما يعينهم على هذه الظروف العصيبة، وهذا ما دفع العديد من الأسر الغنية والمتوسطة لإطلاق مبادرات لمساعدتهم على عبور هذه المرحلة بسلام، كما أطلقت الحكومة مبادرة أيضا لمساعدتهم على الحياة خلال فترة الحظر.
محمد-سعفان

سعفان: 500 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم

يتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، على مدار الساعة يوميا، تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة والذى بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن، حيث قام 500 ألف عامل غير منتظم بالتسجيل من جميع المحافظات، مؤكدا أنه يجري حاليا تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة التي لا تؤمن دخلا ثابتا، وذلك في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

28 ألف عامل سجلوا بياناتهم لمساعدتهم في أزمة كورونا

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن قيام 28 ألف من العمالة غير المنتظمة بتسجيل بياناتهم عبر المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على موقع الوزارة منذ يوم الإثنين الماضي وحتى اليوم، جاء ذلك ذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية العاملة غير المنتظمة، بإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع هذه الفئة بعد ظهور فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وتلبية لمناشدة وزارة القوى العاملة للعمال غير المنتظمة الراغبة في تسجيل بياناتها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg.
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