سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مصر تنفذ أول «كابينة تعقيم» للحد من انتشار كورونا

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن تصميم وتنفيذ كابينة للتعقيم الذاتي، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للمساهمة في محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث قال الدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن فكرة تصميم وتنفيذ كابينة أو نفق التعقيم، جاءت استجابة للدعوات التي أطلقتها الحكومة المصرية للمساهمة فى محاربة انتشار الفيروس.
وأضاف الحيوي، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط أحد مشروعات الصندوق، هو من قام بتصميم وتنفيذ كابينة التعقيم، باعتبار الفكرة تطبيقا مباشرا لما يقوم به المجمع، و«كابينة التعقيم» هي عبارة عن أداة أو جهاز يستخدمه المواطنين قبل دخولهم إلى المباني المختلفة، وتعقيم هؤلاء
اقرأ المزيد
محمد-سعفان

القوى العاملة: شم النسيم إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن يوم الإثنين المقبل يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد شم النسيم، قائلا إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
المتحف-المصري-الكبير

انتهاء 96% من أعمال الإنشاء والهندسة بالمتحف الكبير

أعلن اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من حوالي 96% من الأعمال الإنشائية والهندسية بالمتحف، وأن نسبة الأعمال الباقية تعد معقدة نظرا لتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتعليق حركة الطيران، حيث إن هذه الأعمال مرتبطة بالشركات الأجنبية الخاصة بالأعمال الأثرية والعرض المتحفي، معربا عن أمله في انتهاء كافة الأعمال هندسيا وأثريا بالمتحف نهاية العام الجاري، وفقا لما هو مخطط له.
كورونا والحجر الصحي (9)

تسجيل أول عدوى بفيروس كورونا من جثة مريض

تكررت حوادث اعتراض المواطنين في مختلف أنحاء العالم على دفن ضحايا فيروس كورونا بالمقابر خوفا من انتقال العدوى، الأمر الذي دفع السلطات إلى التلويح باستخدام القوة العامة لتأمين عمليات الدفن، ورغم تأكيد منظمة الصحة العالمية، بأن أجساد الموتى لا تنقل عدوى "كوفيد-19" بوجه عام، إلا أن تايلاند سجلت وفاة طبيب شرعي أثر إصابته بكورونا، بعدما انتقل إليه من جثمان شخص متوف، في حالة يعتقد أنها الأولى من نوعها.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

زايد: الكشف السريع على الفرق الطبية قبل مغادرة العزل

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 4 مستشفيات للعزل، وهم: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو ومستشفى العجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى. ووجهت الوزيرة بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.
اقرأ المزيد من الأخبار
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب بتحديد مواعيد لغلق المحال بعد أزمة كورونا

طالب خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، في تصريحات له، اليوم الإثنين، بدراسة إمكانية استمرار تطبيق قرار غلق المحال والمطاعم والمقاهي والكافيهات في أوقات محددة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مع تغيير المواعيد بتأخيرها بعض الساعات وعدم غلقها في الساعة الخامسة مساءً مثل التوقيت الحالي، موضحا أنه كان قد قرر مجلس الوزراء منذ عدة سنوات إغلاق المحلات في الساعة العاشرة مساء، ولكن لم يمتثل أحد لذلك القرار، ولم تنفذ الحكومة تهديداتها بفرض غرامات على المخالفين.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: حظر حركة المواطنين من الساعة الثامنة مساء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي لإعلان إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، اليوم الأربعاء، عن استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الوقائية، من غلق للمحال والمولات وغيرها لمدة أسبوعين إضافيين ينتهيان في 23 أبريل المقبل، مع استمرار حظر حركة المواطنين على أن تكون من الساعة الثامنة مساءً بدلا من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا، وذلك للحد من حالة الزحام التي تشهدها الدولة قبل ساعة أو ساعتين من تطبيق الحظر.
مسجد-الدمرداش (3)

حقيقة عودة صلاة الجمعة والجماعة الأسبوع المقبل

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قرار وزارة الأوقاف بعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: الحكومة والشعب عليهما التزامات في مواجهة «كورونا»

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء للمرة الثانية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية العاجلة في المرحلة الحالية، والجهود التي تبذل لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، وكذا جهود توفير السلع والمنتجات في الأسواق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]