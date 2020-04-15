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البنتاجون يستبعد وجود مؤامرة حول نشأة فيروس كورونا

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٨ م
البنتاجون - صورة أرشيفية
البنتاجون - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن معلوماته الاستخباراتية تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، نشأ في ظروف طبيعية على الأرجح، لكن تعذر تأكيد ذلك بشكل قاطع بعد. وردا على طلب التعليق على الافتراضات التي تقول إن الفيروس صنع في مختبر صيني، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي، أمس الثلاثاء، إن "هناك شائعات ومزايدات كثيرة في مختلف وسائل الإعلام والمدونات، ولدينا معلومات استخباراتية كثيرة للنظر فيها، وحتى هذه اللحظة لم نتوصل إلى استنتاج، لكن الأدلة تشير إلى أنه طبيعي، وعموما لا يمكننا الجزم حتى الآن".
وكانت تقارير إعلامية منذ شهر فبراير الماضي، تؤكد أن فيروس كورونا تم تخليقه في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين، الأمر الذي نفاه المعهد بشدة. ونشرت مجموعة من العلماء في مجلة "Lancet" العلمية الطبية، في فبراير، تقريرا، انتقدت فيه نظريات المؤامرة ودعت لعدم نشر الشائعات وإثارة الرعب، مؤكدة أن غالبية العلماء
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ترامب

«اسم ترامب» يعطل معونات عشرات الملايين من الأمريكيين

أمرت وزارة الخزانة الأمريكية بطبع اسم الرئيس دونالد ترامب على الشيكات التي تنوي هيئة الإيرادات الداخلية إرسالها لعشرات الملايين من الأميركيين كمعونات، وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن قرار وزارة الخزانة سيؤخر تسليم تلك الشيكات لعدة أيام، في ظروف صعبة يعيشها قطاع كبير من الأمريكيين، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بالإدارة لم تسمهم، إن الشيكات التي سيتم إرسالها بقيمة 1200 دولار للشيك الواحد، ستحمل اسم دونالد ترامب، تأتي هذه المبالغ في إطار حزمة تبلغ 2.3 تريليون دولار أقرت الشهر الماضي، للتخفيف من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد على السكان.
مايك بومبيو

بومبيو يتهم الصين بالتأخر في تقديم معلومات للعالم عن كورونا

جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك يومبيو اتهام الصين، وحزبها الشيوعي، بعدم تقديم معلومات كافية مبكرا للمجتمع الدولي عن وباء كورونا، معربا عن أسفه لذلك، بحسب "روسيا اليوم". وقال في تصريح لصحيفة بيلد الألمانية اليوم الثلاثاء: "نأسف لأن هذا الفيروس، هذا الوباء، الذي بدأ في ووهان في الصين، لم يتم تحديده بالسرعة الكافية. لم تقدم الحكومة الصينية، والحزب الشيوعي الصيني، المعلومات عنه في الوقت المناسب. هذا أمر مؤسف للغاية".
اعصار-لبان

مقتل 32 شخصا بسبب اجتياح أعاصير وعواصف جنوب أمريكا

لقي 32 أمريكيا على الأقل حتفهم، بعد أن اجتاحت الأعاصير والعواصف جنوب الولايات المتحدة حتى أمس الإثنين، ما ألحق أضرارا بمئات المنازل وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع النطاق. وذكر مسؤولون محليون وتقارير إعلامية، أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية ميسيسبي و9 آخرون في ولاية ساوث كارولينا و8 أشخاص في ولاية جورجيا واثنين في تينيسي وواحد في كل من نورث كارولينا وأركانسو، ووقع الدمار في أثناء عطلة عيد الفصح، فيما تبذل البلاد جهودا مستميتة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
دونالد ترامب

ترامب: قريبون بشدة من إعداد خطة لإعادة فتح البلاد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية لمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إن إدارته اقتربت بشدة من الانتهاء من خطة لإعادة فتح البلاد، وعلى أمل أن يتم ذلك قبل الموعد المقرر، مضيفا: "أجرينا أكثر من 3 ملايين اختبار لكورونا، كل الولايات التي طلبت أجهزة تنفس حصلت عليها، توقيت إجراءاتنا في مواجهة كورونا كان صحيحا، فرضنا قيودا على السفر قبل أي وفاة بكورونا، نسبة الوفيات لدينا منخفضة مقارنة بدول أخرى وبعدد السكان"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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كورونا والحجر الصحي (11)

نيويورك: إغلاق المدارس حتى نهاية العام بسبب كورونا

أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، اليوم السبت، استمرار قرار إغلاق المدارس في الولاية حتى نهاية العام الدراسي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال دي بلاسيو، إن الخطر جلل إذا ما تم إعادة فتح المدارس، متمنيا أن تتحسن الأمور إلى شهر سبتمبر وهو موعد افتتاح المدارس". وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية،تسجيل 4536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن إجمالي عدد الإصابات لديها أصبح أكثر من نصف مليون إصابة حيث وصل إلى 507412 حالة، وسجلت الولايات المتحدة 974 حالة وفاة جديدة بفيروس كورنا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 19721.
كورونا 2

جهاز أمريكي يكشف الإصابة بوباء «كورونا» خلال 5 دقائق

أعلنت شركة أمريكية، أنها ابتكرت جهازا جديدا في حجم الهاتف المحمول، لديه القدرة على تحديد إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في وقت قليل يصل إلى 5 دقائق فقط، دون الحاجة إلى إجراء التحاليل الطبية، ومن المقرر أن يكون الجهاز الجديد قادرا أيضا على تأكيد عدم الإصابة خلال من 5 دقائق إلى 13 دقيقة، وسيتم إجراء الاختبارات باستخدام هذا الجهاز المحمول، وذلك وفق لما ذكره موقع "سكاى نيوز" بالعربية. وقالت الشركة إن الجهاز حصل، حتى الآن، على موافقة إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية لاستخدامه في المختبرات المعتمدة.
البنتاجون

«كورونا» يصل البنتاجون وتجميد تنقلات الجنود

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان اليوم الخميس بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى أحد العاملين لديها في مشاة البحرية. وأوضحت أن المصاب سيبقى في الحجر في منزله، على أن يتم متابعة حالته من المعنيين . كما أشارت إلى أن آخر يوم عمل فيه المصاب كان في 13 مارس، واتبع المصاب كافة إرشادات مراكز الصحة، وعمد إلى عزل نفسه وإبلاغ مكان عمله، عندما ظهرت أعراض الفيروس على أحد أفراد عائلته المباشرين، مؤكدة على أن الفريق الصحي في الوزارة عقم مكان عمل المصاب. فى الوقت نفسه أعلن البنتاجون تجميد كل تنقلات العسكريين الأمريكيين حول العالم لمدة شهرين.
دونالد ترامب

ترامب عن كورونا: سنقرر أي اتجاه سنسلك بعد 15 يوما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه لا يجب أن نسمح للعلاج بأن يكون أسوأ من المشكلة ذاتها، في إشارة إلى الإجراءات التي يتم اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا: "بنهاية فترة الـ15 يوما، سنتخذ قرارا حول أي اتجاه سنسلك!". وأصدر ترامب إرشادات جديدة، في 16 مارس الجاري، تهدف إلى إبطاء انتشار المرض بعد فترة الـ15 يوما، كما أعلن حالة الطوارئ الطبية في الولايات المتضررة بكورونا، فيما قال إنه مستاء قليلا من موقف الصين حيال انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
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