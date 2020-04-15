البنتاجون يستبعد وجود مؤامرة حول نشأة فيروس كورونا

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٨ م

البنتاجون - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن معلوماته الاستخباراتية تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، نشأ في ظروف طبيعية على الأرجح، لكن تعذر تأكيد ذلك بشكل قاطع بعد. وردا على طلب التعليق على الافتراضات التي تقول إن الفيروس صنع في مختبر صيني، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي، أمس الثلاثاء، إن "هناك شائعات ومزايدات كثيرة في مختلف وسائل الإعلام والمدونات، ولدينا معلومات استخباراتية كثيرة للنظر فيها، وحتى هذه اللحظة لم نتوصل إلى استنتاج، لكن الأدلة تشير إلى أنه طبيعي، وعموما لا يمكننا الجزم حتى الآن".

وكانت تقارير إعلامية منذ شهر فبراير الماضي، تؤكد أن فيروس كورونا تم تخليقه في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين، الأمر الذي نفاه المعهد بشدة. ونشرت مجموعة من العلماء في مجلة "Lancet" العلمية الطبية، في فبراير، تقريرا، انتقدت فيه نظريات المؤامرة ودعت لعدم نشر الشائعات وإثارة الرعب، مؤكدة أن غالبية العلماء