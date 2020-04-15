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لماذا ينظر إلى «كورونا» على أنه وصمة اجتماعية؟

تحرير:إسراء سليمان ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١١ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
لم يتعرض العالم لفيروس مثل كورونا من قبل، فمنذ بدء انتشاره في الصين، وانتقاله بعدها إلى العالم، أصبح الجميع يعيش في توتر وخوف دائم من المستقبل، كما أن عدد الإصابات و الوفيات تزاداد بشكل كبير، حتى في الدول المتقدمة مثل إيطاليا وإسبانيا، الأمر الذي جعل البلاد تقر إجراءات احترازية، تتمثل في البقاء بالمنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والحفاظ على المسافة الاجتماعية، وغسل اليدين جيدا، والابتعاد عن الآخرين، وتوقف الزيارات، لكن لماذا أصبحت الكورونا وصمة اجتماعية؟، هذا السؤال يجيب عنه موقع "Bold Sky".
نظرا لأن العالم أجمع تعرض لحظر كامل، فإن الأطباء والممرضين وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية، الذين يقدمون الرعاية لمرضى كورونا، يواجهون الكثير من المشاكل بسبب الوصمة الاجتماعية والتمييز، فيتم طردهم من منازلهم بسبب الخوف، من أن يكونوا حاملين لعدوى فيروس التاجي الجديدة. وتستند الوصمة الاجتماعية المرتبطة
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كورونا والحجر الصحي (5)

دقته تقترب من 100%.. ابتكار نوع جديد من الاختبار السريع لكورونا

تمكن مختصون بمركز "جينوتيك" الروسي للطب الوراثي من ابتكار نوع جديد من الاختبار السريع لفيروس كورونا المستجد، يستخدم الحد الأدنى من المكونات ويسمح بإعداد عينة الاختبار في عشر دقائق. وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين أن المركز قدم طلبا إلى الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك لتسجيل الابتكار، مشيرا إلى أن جميع الاختبارات السابقة لاكتشاف فيروس كورونا المسجلة رسميا، هي خلط لكواشف كيميائية مختلفة، بينما الابتكار الجديد يستخدم نوعين من الكواشف فقط.
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دواء أم سم..عقار قمل الرأس يستخدم في علاج الكورونا

يحاول العلماء والأطباء الآن، البحث عن دواء فعال، لمواجهة فيروس الكورونا في البلاد، فقالت الولايات المتحدة أن دواء الملاريا، يعتبر فعال بشكل كبير، ومازلت تجري عددًا من الاختبارات السريرية، للتأكد من صحة ذلك، أما إسرائيل، فاستلمت شحنات مواد خامة من الهند، لتصنع الدواء في معاملها، وبالنسبة لأستراليا، فتوصلت إلى عقار لن تصدقه، وهو "إيفرمكتين"، المستخدم في التخلص من قمل الرأس، وليس ذلك فقط، بل أكدت بعض الأبحاث فاعليته في التعامل مع الكورونا، نقلًا عن الموقع الهندي"Times Of India".
اكتئاب كورونا

80 % من سكان الأرض معرضون للإصابة باضطرابات نفسية بسبب كورونا

وسط كم هائل من الأخبار المتداولة على مدار الساعة، عن فيروس كورونا الوبائى فى العالم، وسرعة انتشاره، وآليات الوقاية منه، وتداعيات الأزمة على كل المستويات العالمية، من الطبيعى أن يُصاب الكثيرون منا بالقلق والوسواس والمزيد من الخوف، خاصة بشأن المأكولات والمشروبات والمعاملات اليومية. وفى الحقيقة أن كورونا يهدد الصحة النفسية والذهنية لغالبية سكان الأرض، ووفق مجموعة دراسات أبرزها ما نشر فى مجلة "Psychiatric times" العلمية العالمية، فإن 80% من سكان الأرض معرضون للإصابة باضطرابات نفسية من عينة القلق والتوتر والخوف الزائد أو الوسواس، نتيجة التعرض المكثف للأخبار المتعلقة بانتشار الأوبئة، قياسًا على فيروس كورونا.
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ابتعد عن الدخان والزحام.. روشتة صحية لمرضى الربو

توجد فئة من الأشخاص هي الأكثر عرضة للإصابة بفيروس الكورونا، على سبيل المثال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة-كأمراض القلب والسكري وضغط الدم، لذا ينصح باتباع الإجراءات الوقائية، المتمثلة في الابتعاد عن الزحام والتجمعات، والبقاء بالمنزل، و غسل اليدين جيدًا، والاهتمام بنظافة البيت، ولكن هل مرضى الربو عرضة للإصابة أيضًا؟ أكدت العديد من الأبحاث والدراسات أن مرضى الجهاز التنفسي بشكل عام، هم الأكثر عرضة للإصابة، وبالتالي لابد من اتباع روتين وقائي يومي، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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احذر.. أماكن خفية في المنزل يختبئ بها «كورونا»

يبذل العالم قصارى جهده الآن، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتحاول الشعوب الالتزام بما أقرته البلاد، من إجراءات احترازية هامة، تتمثل في الابتعاد عن التجمعات والزحام، والاهتمام بغسل اليدين، وعدم الخروج من البيت غير للضرورة القصوى، كما يجب الاهتمام بنظافة البيت جيدا، وتغيير الملابس عند العودة إلى المنزل، لكن هل تعلم أن هناك أماكن خفية بمنزلك، يمكن أن يختبئ بها الفيروس؟ فعليك أن تعي جيدا لخطورته، للحفاظ على أسرتك وأصدقائك، وذلك نقلا عن الموقع البريطاني "Daily Star".
تظاهر العراقيين بالكمامات

الجوانتي وفيتامين C.. خرافات حول «الكورونا»

وسط جائحة فيروس كورونا، نركز جميعًا على كيفية إنقاذ أنفسنا والحفاظ على صحتنا، الأمر الذي جعل عددًا من الأشخاص ينشر شائعات غير علمية على الإطلاق، ولكن ربما تسبب لنا أضرار بالغة، لذا عليك فقط باتباع الإجراءات الوقائية، التي أقرها مجلس الوزراء، مثل غسل اليدين جيدًا، والابتعاد عن التجمعات والزحام، وعدم الخورج إلا للضرورة القصوى، وعند ظهور أي أعراض، لابد من العزلة في غرفة بعيدة عن أفراد العائلة، أو الاتصال بأحد المستشفيات، لإجراء تحليل الكورونا، أما الخرافات فلا تعيرها انتباهًا، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "Times Of India".
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«خليك في البيت».. الحجر الصحي له آثار نفسية بالغة

تعيش الشعوب الآن حالة من الاكتئاب والتوتر، حيث كانت الفيروسات البيولوجية بمنزلة أفلام لن تتحول إلى واقع، لكن يمر العالم بكارثة، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لذا ينصح الأطباء بالتزام الهدوء، والحفاظ على ضبط النفس، حتى لا تضعف مناعة أجسامنا، فأثبتت العديد من الدراسات والأبحاث، أن كورونا تؤثر على الجهاز المناعي بشكل كبير، فهي تهاجمه من جميع النواحي النفسية والجسدية، لذا في الفترة الأخيرة، قرر أطباء النفس مناقشة التأثيرات السلبية للحجر الصحي على الصحة النفسية، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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