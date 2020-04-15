الصين تعيد فتح أكبر سوق للحيوانات في ووهان بشروط

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٨ م

أحد أسواق الصين - صورة أرشيفية

أعادت السلطات الصينية فتح أكبر أسواق الحيوانات الحية في مدينة ووهان، مهد فيروس كورونا، رغم ما يرجح عن ارتباطه بنشر المرض، وبحسب ما أفادت وسائل إعلام في الصين، اليوم الأربعاء، فقد استأنفت نحو 90% من متاجر سوق "بيشازو" عملها، بعد رفع الإغلاق الذي فرضته السلطات، في شهر يناير الماضي، لاحتواء الفيروس، وانتشرت مقاطع فيديو تظهر بائعين داخل أكشاكهم وهم يعرضون حيوانات بحرية حية أمام المتسوقين، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وتبلغ مساحة "بيشازو" الذي يعرف بـ"السوق الرطب" نحو 116 هتكارا، أي ما يعادل 65 ملعب كرة قدم، وفيها أكثر من 3600 متجر صغير.

لكن الأمور لم تعد إلى سابق عهدها تماما، إذ يعرض البائعون 30 طنا، مقابل 120 طنا من الحيوانات في مرحلة ما قبل كورونا. ومنعت السلطات تداول الحيوانات البرية الحية أو الماشية لكبح انتشار الفيروس، خاصة في ظل التقارير التي ربطت انتشار كورونا بالخفافيش التي كانت تباع في المدينة. ويتم قياس حرارة المتسوقين والباعة