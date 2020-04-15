تفاصيل حملة «بلدك في ضهرك» للتوعية بإجراءات الدولة ضد كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٥ م

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حملة إلكترونية تحت شعار "بلدك في ضهرك"؛ والتى تستهدف توعية المواطنين والقطاع الخاص والعام بكل السياسات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة والحماية من آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقالت الوزيرة هالة السعيد، إن اختيار اسم الحملة "بلدك في ضهرك" جاء ليعكس شعور المواطن تجاه الدولة التي جاءت إجراءاتها وإدارتها للأزمة بهدف رئيس وهو المواطن المصري، الذي تأتي حمايته أولا وقبل النظر لأية خسائر مادية مع تكثيف كل مجهودات الدولة لتلافي الخسائر والتبعات الاقتصادية.

وأشارت السعيد إلى أن الحملة تسلط الضوء على حزمة الإجراءات التي تستهدف حماية قطاعات الصناعة والسياحة والبورصة والتمويل العقاري وأصحاب المعاشات والعمالة اليومية وغيرها من القطاعات التي شملتها حزمة إجراءات الحكومة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، مشيرة إلى أن الحملة ستستمر طوال فترة الأزمة