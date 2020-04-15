تفاصيل حملة «بلدك في ضهرك» للتوعية بإجراءات الدولة ضد كورونا
تحرير:رنا عبد الصادق
١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٥ م
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حملة إلكترونية تحت شعار "بلدك في ضهرك"؛ والتى تستهدف توعية المواطنين والقطاع الخاص والعام بكل السياسات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة والحماية من آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقالت الوزيرة هالة السعيد، إن اختيار اسم الحملة "بلدك في ضهرك" جاء ليعكس شعور المواطن تجاه الدولة التي جاءت إجراءاتها وإدارتها للأزمة بهدف رئيس وهو المواطن المصري، الذي تأتي حمايته أولا وقبل النظر لأية خسائر مادية مع تكثيف كل مجهودات الدولة لتلافي الخسائر والتبعات الاقتصادية.
وأشارت السعيد إلى أن الحملة تسلط الضوء على حزمة الإجراءات التي تستهدف حماية قطاعات الصناعة والسياحة والبورصة والتمويل العقاري وأصحاب المعاشات والعمالة اليومية وغيرها من القطاعات التي شملتها حزمة إجراءات الحكومة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، مشيرة إلى أن الحملة ستستمر طوال فترة الأزمة
وأشارت السعيد إلى أن الحملة تسلط الضوء على حزمة الإجراءات التي تستهدف حماية قطاعات الصناعة والسياحة والبورصة والتمويل العقاري وأصحاب المعاشات والعمالة اليومية وغيرها من القطاعات التي شملتها حزمة إجراءات الحكومة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، مشيرة إلى أن الحملة ستستمر طوال فترة الأزمة لتشمل كل ما يستجد من قرارات حماية تعلنها الدولة.
وأوضحت أن ظروف الأزمة الحالية تفرض عددا من التحديات لدينا، لكنها تقدم فى الوقت نفسه قدرا كبيرا من الفرص على المدى المتوسط من أهمها توطين الصناعة المصرية لإحلال الواردات خاصة الواردات من السلع الوسيطة، مؤكدة أهمية التركيز على دعم الصناعة المحلية لتوفير احتياجات المواطنين، فضلا عن الوقوف بجانب القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة، مع حماية الطبقات المعرضة للخطر.
وأكدت أن قدرة الدولة على إدارة أزمة فيروس كورونا جاءت بفضل النجاح في برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي بدأته الدولة في 2016، مشيرة إلى أهمية تكاتف الجميع دولة وقطاع خاص ومؤسسات المجتمع المدني وجميع المواطنين للخروج من تلك المحنة.
وتشمل حملة "بلدك فى ضهرك"، 3 محاور رئيسة هي: التعريف بمبادرات وقرارات الدولة لمواجهة الأزمة، والتعريف بكيفية الاستفادة من المبادرات الاجتماعية ومبادرات الأعمال، بالإضافة إلى نشر مجموعة من الرسائل الإيجابية التى تساعد فى التغلب على الأزمة والاستفادة منها.