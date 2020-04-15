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تفاصيل حملة «بلدك في ضهرك» للتوعية بإجراءات الدولة ضد كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٥ م
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حملة إلكترونية تحت شعار "بلدك في ضهرك"؛ والتى تستهدف توعية المواطنين والقطاع الخاص والعام بكل السياسات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة والحماية من آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقالت الوزيرة هالة السعيد، إن اختيار اسم الحملة "بلدك في ضهرك" جاء ليعكس شعور المواطن تجاه الدولة التي جاءت إجراءاتها وإدارتها للأزمة بهدف رئيس وهو المواطن المصري، الذي تأتي حمايته أولا وقبل النظر لأية خسائر مادية مع تكثيف كل مجهودات الدولة لتلافي الخسائر والتبعات الاقتصادية.
وأشارت السعيد إلى أن الحملة تسلط الضوء على حزمة الإجراءات التي تستهدف حماية قطاعات الصناعة والسياحة والبورصة والتمويل العقاري وأصحاب المعاشات والعمالة اليومية وغيرها من القطاعات التي شملتها حزمة إجراءات الحكومة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، مشيرة إلى أن الحملة ستستمر طوال فترة الأزمة
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أسعار الذهب تنخفض.. وعيار 21 يسجل 742 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، في السوق المحلي، ليهبط سعر الجرام بحوالي 8 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1718 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
الصادرات-المصريه

مواد البناء على رأس قائمة الصادرات بـ1.5 مليار دولار

كشف إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن أكبر القطاعات التي جاءت على رأس قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت قطاع مواد البناء بقيمة مليار و527 مليون دولار، وقطاع الكيماويات والأسمدة بقيمة مليار و252 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 881 مليون دولار، بالإضافة إلى قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 821 مليون دولار، فضلا عن قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 548 مليون دولار.
نيفين جامع

6.7 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية خلال 3 أشهر

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة طفيفة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2%، حيث سجلت 6 مليارات و728 مليون دولار، مقارنة بنحو 6 مليارات و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، وبقيمة بلغت 148 مليون دولار، بينما شهدت الواردات تراجعا كبيرا بنسبة 24% حيث سجلت 13 مليارا و814 مليون دولار، مقابل 18 مليارا و233 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 4 مليارات و419 مليون دولار.
البورصه

البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يرتفع

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و489 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 1101 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 1095 نقطة. واختتمت البورصة تعاملات جلسة، أمس الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين.
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السعيد: برنامج الإصلاح جعل الاقتصاد المصري يحقق نتائج ايجابية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أزمة فيروس كورونا تلقي بظلالها على القطاعات كافة والمتأثرين بها من كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص كذلك، مؤكدة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر هو ما جعل الاقتصاد المصري يحقق نتائج ايجابية تستطيع بها مصر مقاومة الأزمة الحالية وتوفير احتياجاتها واحتياجات مواطنيها بل ومساعدة الدول الأخري. وأشادت السعيد بتعاون المواطنين في تنفيذ إجراءات صرف المنحة والتي تعود في المقام الأول علي حمايتهم.

وزيرة التخطيط: السياحة أكثر القطاعات المتضررة من أزمة كورونا

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار والسيد محمد سعفان، وزير القوى العاملة لبحث الوضع فيما يخص العمالة المتضررة بقطاع السياحة وبحضور السيد محمد البدوي، مسؤول صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة السيد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية. وقالت السعيد، إن الدولة تولي أهمية كبيرة جدًا للحفاظ على العمالة جراء الأزمة الحالية، موضحة أن معظم العمالة المتضررة تكمن في قطاع السياحة نتيجة لغلق القطاع بشكل كامل وجزء منها في قطاع النقل نتيجة للغلق الجزئي للقطاع.
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السعيد: نتوقع تعافي الاقتصاد المصري في النصف الثاني من 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ان العديد من المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار فيروس كورونا بقيم تراجع تتراوح بين 2.0% و 3.0%، موضحة أن خسائر التوظيف المتوقعة على مستوى العالم وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي تبلغ 50 مليون وظيفة على مستوي العالم. وأوضحت السعيد، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الاثنين، أنه سيتم إجراء مراجعة لأولويات أجندة التنمية المستدامة من المؤسسات العالمية على خلفية الأزمة الحالية.
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وزيرة التخطيط: الاقتصاد سيشهد فترة من الركود بسبب كورونا

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة تداعيات فيروس كورونا "كوفيد19" علي الاقتصاد العالمي والمصري وذلك بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وشارك بالمؤتمر عددًا من الصحفيين والإعلاميين حيث نظمت الوزارة المؤتمر بمراعاة الأبعاد اللازمة بين الحضور وذلك في ظل الإجراءات الوقائية المتبعة في حال المؤتمرات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال المؤتمر أن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيء للغاية للاقتصاد العالمي في ضوء العديد من المتغيرات.
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