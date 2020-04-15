الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 28

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد، غدا الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، على أن تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال على وسط سيناء، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا

فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال على وسط سيناء، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وجنوب الصعيد طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.



درجات الحرارة المتوقعة غدا:



المدينة: العظمى الصغرى

القاهرة 28 19

الإسكندرية 21 15

مطروح 20 13

سوهاج 33 20

قنا 33 20

أسوان 35 22



