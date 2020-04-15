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سوريا تخفف من القيود على بعض النشاطات الاقتصادية

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٢ م
إجراءات لمواجهة كورونا - صورة أرشيفية
إجراءات لمواجهة كورونا - صورة أرشيفية
سمحت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، لمهن ومصانع جديدة بإعادة فتح أبوابها، وذلك في إطار سياسة التخفيف من القيود والإجراءات التي فرضتها السلطات قبل أسابيع لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتشمل قائمة النشاطات الاقتصادية التي سيسمح بإعادة استئناف نشاطها محلات الصاغة ومحلات العدد الصناعية ومحلات الهاتف المحمول، ووافقت، أمس الثلاثاء، الحكومة السورية على استثناء بعض المهن من قرار الحظر، الذي فرضته، في منتصف شهر مارس الماضي، بسبب انتشار كورونا.
ودعت موسكو ودمشق، اليوم، المجتمع الدولي لممارسة الضغط على واشنطن رفع العقوبات المفروضة على سوريا في ظل انتشار الفيروس، معتبرتين أن هذه العقوبات تهدف لإبادة شعب. وقال مركزا التنسيق الروسي والسوري لشؤون عودة اللاجئين، في بيان مشترك، اليوم، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "إن الولايات المتحدة
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كورونا 2

المغرب يقتطع من رواتب الموظفين لدعم صندوق «كورونا»

قررت الحكومة المغربية اقتطاع أجر 3 أيام عمل على مدى 3 أشهر من رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص لدعم الصندوق الخاص لتمويل التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حسب بيان أصدره رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وتأتي هذه المساهمة المالية بدعوة من النقابات المغربية للتبرع لفائدة صندوق خاص لمساعدة الدولة على مواجهة انتشار الوباء. وأعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 100 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1988 حالة.
كورونا والحجر الصحي (4)

المغرب يُعلن ارتفاع إصابات كورونا لـ1838 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا من الساعة السادسة مساء أمس، حتى العاشرة من صباح اليوم، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1838 حالة، مضيفة أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 7771 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، وحتى صباح اليوم، مشيرة إلى ثبات العدد الإجمالي للوفيات عند 126 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 210، بزيادة 7 حالات، بناء على نتائج التحاليل المخبرية المزدوجة.
كورونا والحجر الصحي (8)

الأردن يُعلن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستعلن حظرا شاملا لمدة 48 ساعة بدءا من ليلة الجمعة. وقال العضايلة في بيان صحفي اليوم، إنه "نظرا لعدم ثبوت أي إصابة في بعض محافظات المملكة، وبحمد الله، سنعلن خلال الأسبوع الجاري، عن أولى المناطق التي سيتم تعديل إجراءات حظر التجوال فيها، بحيث يمنع الدخول إليها والخروج منها اعتبارا من الأسبوع المقبل".
كورونا والحجر الصحي (4)

في 24 ساعة.. تركيا تسجل 107 وفاة و4062 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 107وفاة و4062 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع الوفيات إلى 1403 والاصابات إلى 65111، إذ قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في تركيا زادت بواقع 4062 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 65111 حالة، مشيرا أنه تم تسجيل 107 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الضحايا إلى 1403، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
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الامارات

الإمارات: قيود على الدول التى ترفض استقبال رعاياها

تدرس دولة الإمارات العربية المتحدة، فرض قيود على الدول التي ترفض استقبال رعاياها. وقال مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية "إن الوزارة تدرس خيارات عدة تعيد بموجبها شكل التعاون والعلاقة في مجال العمل مع الدول المرسلة للعمالة التي ترفض استقبال رعاياها العاملين في القطاع الخاص في الدولة والذين يرغبون بالعودة الى بلدانهم سواء بانتهاء علاقة العمل أو الخروج في إجازة مبكرة. وأوضح أن خطوة الوزارة جاءت بعد عدم تجاوب عدد من الدول في استقبال رعاياها العاملين في الدولة الذين تقدموا بطلبات للعودة إلى بلدانهم في ظل الظروف الراهنة.
دمشق

دمشق قلقة حيال انتشار «كورونا» بسبب السياحة الدينية

أكد وزير الصحة السوري نزار يازجي، أن بلاده تتفق مع منظمة الصحة العالمية في مخاوفها من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في سوريا باعتبارها مقصداً للسياحة الدينية، مضيفا أنه لا يمكن إعطاء تطمينات لمجرد أن عدد الإصابات المسجلة حتى اليوم قليل، نظرا لدخول أشخاص إلى البلاد بشكل غير شرعي وقد يكونون مصابين أو مخالطين لمرضى، وتجري متابعتهم عبر فرق الترصد. وعلقت سوريا السياحة بشكل عام وأوقفت استقبال الوفود السياحية، منذ شهر مارس الماضي، بينما يجري العمل على ضبط المناطق التي يوجد فيها أماكن للسياحة الدينية.
تشانغ جيون

الصين تدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمكافحة "كورونا"

حث مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، في كلمة خلال اجتماع عقده مجلس الأمن عبر الفيديو بشأن الوضع في سوريا ونقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، على رفع ما وصفها بـ"الإجراءات الأحادية التعسفية" عن سوريا فورا وبشكل كامل، معتبرا أن هذه العقوبات من شأنها أن تقوض جهود سوريا في مكافحة مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "نشعر بقلق بالغ إزاء الأثر السلبي للعقوبات الأحادية على قدرة البلدان على مواجهة المرض، ومنها سوريا، حيث يعاني المدنيون والأبرياء بشدة جراء تلك العقوبات". وتتولى الصين رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر مارس.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

مئات الأطباء يقاضون رئيس وزراء فرنسا بسبب «كورونا»

رفع 600 طبيب فرنسى دعوى قضائية ضد رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة أجنيس بوزين، يتهمونهم بالتقصير في اتخاذ تدابير لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الوقت المناسب، ورفع الأطباء الدعوى ضد رئيس الحكومة ووزيرة الصحة التي استقالت من منصها، في شهر فبراير الماضي، أمام محكمة العدل الجمهورية المختصة فى محاكمة كبار المسؤولين، متهمين فيليب وبوزين بالكذب، والامتناع عن اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا في الوقت المناسب، رغم معرفتهما بخطورة الفيروس، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام فرنسية.
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