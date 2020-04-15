سوريا تخفف من القيود على بعض النشاطات الاقتصادية

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٢ م

إجراءات لمواجهة كورونا - صورة أرشيفية

سمحت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، لمهن ومصانع جديدة بإعادة فتح أبوابها، وذلك في إطار سياسة التخفيف من القيود والإجراءات التي فرضتها السلطات قبل أسابيع لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتشمل قائمة النشاطات الاقتصادية التي سيسمح بإعادة استئناف نشاطها محلات الصاغة ومحلات العدد الصناعية ومحلات الهاتف المحمول، ووافقت، أمس الثلاثاء، الحكومة السورية على استثناء بعض المهن من قرار الحظر، الذي فرضته، في منتصف شهر مارس الماضي، بسبب انتشار كورونا.

ودعت موسكو ودمشق، اليوم، المجتمع الدولي لممارسة الضغط على واشنطن رفع العقوبات المفروضة على سوريا في ظل انتشار الفيروس، معتبرتين أن هذه العقوبات تهدف لإبادة شعب. وقال مركزا التنسيق الروسي والسوري لشؤون عودة اللاجئين، في بيان مشترك، اليوم، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "إن الولايات المتحدة