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في زمن كورونا.. أطباء يخففون عن المرضى بطريقة رائعة

تحرير:إسراء سليمان ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٥ م
الأطباء - صورة أرشيفية
الأطباء - صورة أرشيفية
تولد الرحمة دائما من رحم المعاناة، وفي ظل ظروف الكورونا، نتعرض كل يوم لمواقف إنسانية من قبل الأطباء والممرضات، تعلمنا أن الحياة ما زالت بها رحمة، فهناك ممرضات لا يذهبن إلى بيوتهن لرعاية المصابين، وآخرون يشعرون بالخوف على أسرهم من انتقال العدوى، أما الأطباء يقفون جنبا إلى جنب مع مختصي الرعاية الطبية، في الصفوف الأولى للتصدي للمرض، ولمكافحة الفيروس بكل القوة الممكنة، إضافة إلى ذلك، قام بعض الأطباء بوضع صورهم على ملابس الوقاية، حتى يشعر المرضى بالأمان.
يصعب على المرضى التواصل مع الأطباء، نتيجة ارتداء ملابس الوقاية طوال اليوم، ولأن الرحمة فوق كل شيء، ابتكر بعض من الأطباء والممرضات طريقة رائعة، للتخفيف من آلام المرضى، تتمثل في وضع صورهم على البدل الواقية، حتى يتعرف المريض على من يقوم بمعلاجته. وكتب روبرتو رودريجيز أحد الأطباء في سان دييجو، في منشور
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سميرة المصرية

«التحرير» نشرت قصتها.. الحاجة سميرة تعثر على أولادها بعد فراق 30 عامًا

سيدة مصرية تزوجت من عراقي الجنسية، وسافرت معه وأنجبا 5 أطفال، قبل أن تغادر بغداد، وتندلع حرب الخليج الأولى، لتحول بينها وبين أطفالها، إذ لم تستطع السفر إليهم مجددا، ولم يحاول زوجها التواصل معها، إلى أن انقطعت أخباره هو وأطفالها ولم تعرف لهم طريقا.. قصة غريبة ربما لم تسمع عنها سوى في الأساطير لصاحبتها "الحاجة سميرة" التي أضناها البحث عن أطفالها بعد ان فرقتهم الغربة طيلة 30 عامًا، لكنها لم تفقد الأمل يومًا في رؤية فلذات قلبها وعودتهم لأحضانها.
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لو زهقان| 4 طرق لتقليل التوتر أثناء العمل من المنزل

بعد أزمة الكورونا، طبقت العديد من البلاد قانون العمل من المنزل، لحماية الموظفين من العدوى، ومنع الاختلاط والتزحام، الذي يؤدي إلى زيادة عدد الاصابات بشكل كبير، ولكن كشف أطباء النفس، أن العمل في بيئة غير مناسبة مثل المنزل، يؤدي إلى الشعور بالتوتر والاكتئاب، وقلة الإنتاج، لذا لابد من اتباع بعض من النصائح، حتى تمر هذه الفترة بسلام، على سبيل المثال تحديد روتين يومي، ومحاولة التواصل مع الأصدقاء، إضافة إلى ممارسة الرياضة اليومية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
كورونا

الموت خوفا أقسى من الموت مرضا.. هل يصاب العالم بالجنون بسبب كورونا؟

المعاناة مع فيروس كورونا المستجد لا تتوقف وتأخذ أشكالا وصورا متعددة باختلاف الطبيعة الخاصة لكل شخص، خاصة إذا تمكن الخوف منهم وسيطر الرعب على حياتهم وتمكنت الأفكار السوداء على رؤوسهم، ما يدع سؤال عن إذا استمر الفيروس كثيرا دون علاج، فهل تكون من ضمن تداعياته أن يضاب العالم بالجنون، في ظل ظهور سلوكيات غريبة على كثير من البشر.
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لو زهقان| 4 طرق لتقليل التوتر أثناء العمل من المنزل

بعد أزمة الكورونا، طبقت العديد من البلاد قانون العمل من المنزل، لحماية الموظفين من العدوى، ومنع الاختلاط والتزحام، الذي يؤدي إلى زيادة عدد الاصابات بشكل كبير، ولكن كشف أطباء النفس، أن العمل في بيئة غير مناسبة مثل المنزل، يؤدي إلى الشعور بالتوتر والاكتئاب، وقلة الإنتاج، لذا لابد من اتباع بعض من النصائح، حتى تمر هذه الفترة بسلام، على سبيل المثال تحديد روتين يومي، ومحاولة التواصل مع الأصدقاء، إضافة إلى ممارسة الرياضة اليومية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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«بنشتغل 24 ساعة».. بطولات نسائية فى زمن الكورونا

تمتلك المرأة أسلحة نادرة، خلقت خصيصًا من أجلها، فتتألم من أجل راحة الجميع دون أن يتملكها التعب، فهل يتميز هذا الكائن بروح فولاذية، جعلته مستقبلا جيدا للألم؟من المثير للدهشة أن المرأة تحب ارتداء ثوب التضحية، وتغزل من عمرها راحة وأمانًا لأولادها، كما أنها الزوجة التى تقف بجوار شريكها، وتساعده فى تخطى متاعب الحياة، وهى الجدة التى تمنح أحفادها قصصًا لا تنتهى، وتظل آثارها باقية فى قلوبهم مهما مرت الأيام، ورغم أن البعض يراها «ناقصة»، فهذا النقص هو سر الكمال، فهى بمثابة «وتد البيت» ودونها سينهار كل شىء.
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معجزة في زمن «كورونا».. امرأة تضع مولودها رقم 22

تعيش البلاد الآن حالة من الحزن والتوتر، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، إذ إن طبيعة الإنسان لا تعرف القيود، وبالرغم من ذلك، لا نملك سوى الصبر حتى تمر هذه الأزمة، وفي نفس الوقت، توجد بعض الأشياء التي تعيد لنا الأمل من جديد، ففي بريطانيا كانت هناك عائلة تحتفل بالمولود رقم 22، بالرغم من الأمر يبدو غريبًا، إلا أنها معجزة حقيقية، فمن الواضح أن فيروس كورونا جلب معه عددًا من المعجزات، والأشياء التي نراها لأول مرة، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "The Sun".
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رعب في العالم.. هل تنتقل «الكورونا» من خلال الأحذية؟

تحاوطنا المخاوف من جميع الجوانب، بعد تفشي فيروس الكورونا في البلاد، ففي كل يوم تتزايد عدد الإصابات و الوفيات بشكل مرعب، الأمر الذي جعل العالم يفرض العزل المنزلي، لحصر عدد المصابين، والابتعاد عن التجمعات، لأن وفقًا لعدد من الأبحاث والدراسات، ينتشر الكورونا بسرعة البرق، كما أن العدوى تنتقل من خلال الكلام والتنفس، الأمر الذي جعلنا نشعر بالخوف بشأن ملابسنا وحذائنا، لذا من الأسئلة المثارة، هل تنتقل الكورونا من خلال الأحذية؟ وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India ".
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