رجال دين في باكستان يطالبون باستئناف صلاة الجماعة

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٤ م

كورونا يوقف الصلاة في المساجد - صورة أرشيفية

طالبت مجموعة من رجال الدين البارزين في باكستان باستئناف صلاة الجمعة داخل المساجد رغم الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا، مشيرين إلى أن إقامة صلوات الجماعة سيتم مع مراعاة التدابير التي تدعو إليها الحكومة. وكانت السلطات قد حظرت تجمع أكثر من 5 أشخاص داخل المساجد وهو ما أثار حفيظة رجال دين واشتباكات بين مصلين ورجال الشرطة، وسجلت باكستان نحو 6 آلاف حالة إصابة و96 وفاة، وأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات لإعادة الباكستانيين العالقين في الخارج.

وقال قريشي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، إن نحو 1600 باكستاني عالقين في الخارج عادوا إلى باكستان في أعقاب الوضع الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مضيفا أنه نحو ما بين 36 إلى 40 ألف باكستاني لا يزالون عالقين في مختلف الدول خاصة في الشرق الأوسط، وأن الحكومة تبذل