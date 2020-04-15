قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٣ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 157 لسنة 2020، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل لعام 2020.

ونص القرار على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2020، لعدد من الفئات، بينها المحكوم عليهم بالسجن المؤبد.



تم نشر القرار في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الأربعاء.