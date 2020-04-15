المغرب يقتطع من رواتب الموظفين لدعم صندوق «كورونا»

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٤ م

إجراءات لمواجهة كورونا - صورة أرشيفية

قررت الحكومة المغربية اقتطاع أجر 3 أيام عمل على مدى 3 أشهر من رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص لدعم الصندوق الخاص لتمويل التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حسب بيان أصدره رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وتأتي هذه المساهمة المالية بدعوة من النقابات المغربية للتبرع لفائدة صندوق خاص لمساعدة الدولة على مواجهة انتشار الوباء. وأعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 100 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1988 حالة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 8 آلاف و404 حالات منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد وحتى صباح اليوم. البيانات الرسمية نفسها أوضحت أن عدد الوفيات محصور في 127 حالة بعد تسجيل وفاة جديدة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 218 حالات، بزيادة حالة واحدة. وقال