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المغرب يقتطع من رواتب الموظفين لدعم صندوق «كورونا»

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٤ م
إجراءات لمواجهة كورونا - صورة أرشيفية
إجراءات لمواجهة كورونا - صورة أرشيفية
قررت الحكومة المغربية اقتطاع أجر 3 أيام عمل على مدى 3 أشهر من رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص لدعم الصندوق الخاص لتمويل التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حسب بيان أصدره رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وتأتي هذه المساهمة المالية بدعوة من النقابات المغربية للتبرع لفائدة صندوق خاص لمساعدة الدولة على مواجهة انتشار الوباء. وأعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 100 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1988 حالة.
وذكرت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 8 آلاف و404 حالات منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد وحتى صباح اليوم. البيانات الرسمية نفسها أوضحت أن عدد الوفيات محصور في 127 حالة بعد تسجيل وفاة جديدة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 218 حالات، بزيادة حالة واحدة. وقال
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??كورونا في الكويت

سوريا تخفف من القيود على بعض النشاطات الاقتصادية

سمحت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، لمهن ومصانع جديدة بإعادة فتح أبوابها، وذلك في إطار سياسة التخفيف من القيود والإجراءات التي فرضتها السلطات قبل أسابيع لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتشمل قائمة النشاطات الاقتصادية التي سيسمح بإعادة استئناف نشاطها محلات الصاغة ومحلات العدد الصناعية ومحلات الهاتف المحمول، ووافقت، أمس الثلاثاء، الحكومة السورية على استثناء بعض المهن من قرار الحظر، الذي فرضته، في منتصف شهر مارس الماضي، بسبب انتشار كورونا.
كورونا والحجر الصحي (4)

المغرب يُعلن ارتفاع إصابات كورونا لـ1838 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا من الساعة السادسة مساء أمس، حتى العاشرة من صباح اليوم، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1838 حالة، مضيفة أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 7771 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، وحتى صباح اليوم، مشيرة إلى ثبات العدد الإجمالي للوفيات عند 126 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 210، بزيادة 7 حالات، بناء على نتائج التحاليل المخبرية المزدوجة.
كورونا والحجر الصحي (8)

الأردن يُعلن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستعلن حظرا شاملا لمدة 48 ساعة بدءا من ليلة الجمعة. وقال العضايلة في بيان صحفي اليوم، إنه "نظرا لعدم ثبوت أي إصابة في بعض محافظات المملكة، وبحمد الله، سنعلن خلال الأسبوع الجاري، عن أولى المناطق التي سيتم تعديل إجراءات حظر التجوال فيها، بحيث يمنع الدخول إليها والخروج منها اعتبارا من الأسبوع المقبل".
كورونا والحجر الصحي (4)

في 24 ساعة.. تركيا تسجل 107 وفاة و4062 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 107وفاة و4062 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع الوفيات إلى 1403 والاصابات إلى 65111، إذ قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في تركيا زادت بواقع 4062 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 65111 حالة، مشيرا أنه تم تسجيل 107 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الضحايا إلى 1403، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
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جاسيندا آردن - رئيسة وزراء نيوزيلندا

رئيسة الحكومة بنيوزيلندا تخفض راتبها ورواتب وزرائها

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، تخفيض راتبها بنسبة 20% للأشهر الستة المقبلة، وسط أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة: "إن تخفيض الراتب سيطبق أيضا على وزراء الحكومة وكبار الموظفين التنفيذيين في الخدمة العامة، إذ أن الأمر يتعلق بالقيادة، وإذا كان هناك وقت لمرة واحدة لسد الفجوة بين الوظائف المختلفة، فهو الآن، بينما لن ينطبق تخفيض الرواتب على موظفي الخدمة العامة ممن هم في الخط الأمامي مثل الشرطة وموظفي القطاع الصحي".
كورونا والحجر الصحي (4)

المغرب يُعلن ارتفاع إصابات كورونا لـ1838 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا من الساعة السادسة مساء أمس، حتى العاشرة من صباح اليوم، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1838 حالة، مضيفة أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 7771 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، وحتى صباح اليوم، مشيرة إلى ثبات العدد الإجمالي للوفيات عند 126 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 210، بزيادة 7 حالات، بناء على نتائج التحاليل المخبرية المزدوجة.
جيش-الجزائر

كبار ضباط جيش الجزائر يتبرعون برواتبهم بسبب كورونا

قرر كبار ضباط الجيش في الجزائر التبرع بشهر من رواتبهم، ضمن المبادرات الرامية للمساهمة في وقف والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية: "مساهمة من أفراد الجيش الوطني الشعبي في الجهود الوطنية الرامية للحد من تداعيات الأزمة الصحية على الجبهة الاجتماعية وعلى مستوى معيشة المواطنين عموما جراء جائحة كورونا المستجد، ارتأى الضباط العمداء والضباط السامون للجيش الوطني الشعبي التبرع بشهر من رواتبهم، والتي سيتم دفعها في حسابات التضامن كوفيد-19 المفتوحة".
فيروس كورونا

المغرب يسجل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم الإثنين، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 80 حالة، وارتفاع حالات الإصابة إلى 1120 حالة. وكانت الوزارة قد أعلنت صباح اليوم الإثنين تسجيل 92 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الفترة بين الساعة التاسعة مساء أمس الأحد والثامنة صباح اليوم الإثنين، تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس. وتواصل السلطات المغربية تطبيقها لقانون الطوارئ الصحية في البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
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