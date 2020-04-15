رئيس مخابرات بريطانيا سابقا:الصين أخفت انتشار كورونا

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٥ م

اتهامات للصين حول كورونا - صورة أرشيفية

اتهم الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطاني (إم. آي 6) جون ساورز، اليوم الأربعاء، الصين بإخفاء معلومات جوهرية عن انتشار فيروس كورونا المستجد عن بقية العالم، وبالتالي ينبغي أن تُحاسب على هذا الخداع. وقال جون ساورز رئيس المخابرات البريطانية منذ عام 2009 حتى عام 2014 إن من الأفضل إلقاء المسؤولية على الصين وليس منظمة الصحة العالمية. وأضاف في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هناك غضب شديد في أميركا إزاء ما يرون أنه ضرر أُلحق بنا جميعا على يد الصين وتتهرب الصين من تحمل جزء كبير من مسؤولية ظهور الفيروس والإخفاق في التعامل معه في البداية".

وتابع قائلا: "عمل المخابرات هو الحصول على المعلومات التي أُخفيت عنك من دول وجهات أخرى، وكانت هناك فترة وجيزة في ديسمبر ويناير كان الصينيون يخفون فيها ذلك عن الغرب بالتأكيد". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه سيوقف تمويل منظمة الصحة العالمية، قائلا إن المنظمة روجت "للمعلومات المغلوطة"