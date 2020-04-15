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فرنسا تستدعي سفير الصين احتجاجا على سلسلة اتهامات

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢١ م
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان - صورة أرشيفية
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان - صورة أرشيفية
استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، السفير الصيني احتجاجا على سلسلة من الاتهامات المثيرة للجدل من قبل سفارة بكين في باريس بشأن وباء "كوفيد-19"، ورفض وزير الخارجية الفرنسي،جان إيف لودريان، في بيان، تلك الاتهامات، معتبرا إياها لا تتناسب مع طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين. ونشرت السفارة الصينية في فرنسا، على موقعها الإلكتروني، نصا مطولا بعنوان "استعادة الحقائق المشوهة - مشاهدات دبلوماسي صيني في باريس"، يشيد بنجاح بكين في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وينتقد الطريقة التي استجابت بها البلدان الغربية لتفشي الوباء.
ويتهم النص، الغرب بتشويه صورة الصين، على نحو غير عادل، بعدما صنفت دول غربية مرض "كوفيد-19" بأنه "إنفلونزا طفيفة" في بدايات تفشي الوباء. كما ينتقد الأمريكيين، على خلفية إقالة قبطان حاملة طائرات أصيب قسم كبير من طاقمها بالفيروس. ويزعم البيان الصيني، من دون تقديم أي دليل، أن الطواقم الطبية الفرنسية في
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رئيس -الوزراء -الهندي -ناريندرا- مودي

الهند تعتزم تخفيف إجراءات الإغلاق في مناطق ريفية

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الأربعاء، أنها سوف تسمح باستئناف عدة أنشطة في مناطق ريفية ابتداء من الأسبوع المقبل، تشمل قطاعي الصناعة والبنية التحتية، وذلك من أجل تخفيف الضغط على العمال الذين تضرروا من إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس "كورونا"، وجاء هذا القرار بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تمديد إجراءات الإغلاق حتى الثالث من مايو المقبل، وقالت وزارة الداخلية إنه سوف يبدأ تخفيف إجراءات الإغلاق ابتداء من الإثنين المقبل في المناطق الريفية التي لا تشهد تفشيًا كبيرًا لفيروس "كورونا".
الصين

رئيس مخابرات بريطانيا سابقا:الصين أخفت انتشار كورونا

اتهم الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطاني (إم. آي 6) جون ساورز، اليوم الأربعاء، الصين بإخفاء معلومات جوهرية عن انتشار فيروس كورونا المستجد عن بقية العالم، وبالتالي ينبغي أن تُحاسب على هذا الخداع. وقال جون ساورز رئيس المخابرات البريطانية منذ عام 2009 حتى عام 2014 إن من الأفضل إلقاء المسؤولية على الصين وليس منظمة الصحة العالمية. وأضاف في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هناك غضب شديد في أميركا إزاء ما يرون أنه ضرر أُلحق بنا جميعا على يد الصين وتتهرب الصين من تحمل جزء كبير من مسؤولية ظهور الفيروس والإخفاق في التعامل معه في البداية".
مسجد-الدمرداش (2)

رجال دين في باكستان يطالبون باستئناف صلاة الجماعة

طالبت مجموعة من رجال الدين البارزين في باكستان باستئناف صلاة الجمعة داخل المساجد رغم الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا، مشيرين إلى أن إقامة صلوات الجماعة سيتم مع مراعاة التدابير التي تدعو إليها الحكومة. وكانت السلطات قد حظرت تجمع أكثر من 5 أشخاص داخل المساجد وهو ما أثار حفيظة رجال دين واشتباكات بين مصلين ورجال الشرطة، وسجلت باكستان نحو 6 آلاف حالة إصابة و96 وفاة، وأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات لإعادة الباكستانيين العالقين في الخارج.
أكبر سوق للحيوانات الحية في ووهان

الصين تعيد فتح أكبر سوق للحيوانات في ووهان بشروط

أعادت السلطات الصينية فتح أكبر أسواق الحيوانات الحية في مدينة ووهان، مهد فيروس كورونا، رغم ما يرجح عن ارتباطه بنشر المرض، وبحسب ما أفادت وسائل إعلام في الصين، اليوم الأربعاء، فقد استأنفت نحو 90% من متاجر سوق "بيشازو" عملها، بعد رفع الإغلاق الذي فرضته السلطات، في شهر يناير الماضي، لاحتواء الفيروس، وانتشرت مقاطع فيديو تظهر بائعين داخل أكشاكهم وهم يعرضون حيوانات بحرية حية أمام المتسوقين، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وتبلغ مساحة "بيشازو" الذي يعرف بـ"السوق الرطب" نحو 116 هتكارا، أي ما يعادل 65 ملعب كرة قدم، وفيها أكثر من 3600 متجر صغير.
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كوريا - كورونا

الصين تسجل حالة وفاة و39 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت الصين، اليوم الإثنين، عن تسجيل 39 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كلها باستثناء حالة واحدة واردة من الخارج، وتأتي الأرقام الجديدة ارتفاعا من 30 حالة أول من أمس السبت، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض، وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، إنه تم التعرف على 78 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض فيروس كورونا بنهاية يوم الأحد، مقابل 47 حالة يوم السبت، وأظهرت البيانات الجديدة تسجيل حالة وفاة واحدة، أمس.
بريطانيا - كورونا

ارتفاع قياسي بوفيات كورونا في فرنسا.. والإصابات تتخطى الصين

قالت وزارة الصحة الفرنسية، أمس الجمعة، إن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في فرنسا ارتفع بنسبة 61% ليصل إلى 6 آلاف و507 أشخاص خلال يومين بعد ضم بيانات من دور المسنين، كما قفزت حالات الإصابة المؤكدة بهذا المرض بنسبة 44% ليصل إلى 82 ألفا و165 حالة ما يجعل فرنسا خامس دولة تعلن عدد حالات أكثر من الصين. وذكر جيروم سالومون مدير وزارة الصحة، خلال لقاء يومي مع الصحفيين، إن عدد حالات الإصابة بالفيروس في المستشفيات ارتفع بنسبة 9% ليصل إلى 64 ألفا و338 حالة يوم أمس.
فيروس- كورونا (13)

وفاة 570 مسنا في دور رعاية صحية بـ«كورونا» في فرنسا

لقي 570 شخصا حتفهم في دور رعاية المسنين في المنطقة الشرقية من فرنسا إثر تفشي فيروس كورونا المتحور، ما أثار احتمال ارتفاع جديد في عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض في أنحاء البلاد. وأصبحت فرنسا الدولة الرابعة التي تجاوزت عتبة الـ4000 حالة وفاة بالفيروس التاجي، لكن هذه الأرقام لا تشمل الوفيات خارج المستشفيات. وارتفع عدد الوفيات في دور رعاية المسنين بفرنسا في الأيام الأخيرة، حيث تم الإبلاغ عن عشرات الوفيات، وأحجم المسؤولون عن ربط حالات الوفاة هذه بالفيروس التاجي بشكل مباشر، بالنظر إلى العمر والحالة الصحية للكثيرين من الذين لقوا حتفهم في هذه الدور.
فيروس- كورونا (10)

الصين تتهم أمريكا بتحويل أصابع الاتهام بشأن «كورونا»

اتهمت الصين، الولايات المتحدة بالسعي إلى تحويل أصابع الاتهام فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المتحور لديها، بعد أن خلص تقرير استخباراتي أمريكي إلى أن بكين أخفت حجم الأزمة. وذكرت وكالة "بلومبرج" أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج، دافعت عن تعامل الصين مع الفيروس الذي ظهر أولا في مدينة يوهان في ديسمبر الماضي، واصفة هذا التعامل بأنه واضح وشفاف، جاء ذلك في رد من هوا على تقرير لوكالة بلومبرج جاء فيه أن الاستخبارات الأمريكية خلصت في تقرير سري مقدم للبيت الأبيض إلى أن بكين لم تعلن عن حقيقة إجمالي حالات الإصابة والوفاة بسبب الفيروس.
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