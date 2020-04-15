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السيسي يعزي أسرة الشهيد محمد الحوفي: عمل بطولي

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بشأن إحباط رجال الشرطة، أمس الثلاثاء، لمخطط إرهابي في منطقة الأميرية.
وقال السيسي: "تابعت بكل فخر وإعزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولي يؤكد بسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب وقدرة الدولة المصرية، على حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين، رغم كل التحديات".وتابع: "أتقدم بخالص التعازي لأسرة شهيد الواجب المقدم البطل محمد الحوفي، كما أتمنى الشفاء لمصابي الشرطة البواسل"،
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القوات- المسلحة- المصرية (1)

القوات المسلحة تنعى شهيد الواجب المقدم محمد الحوفي

تقدمت القوات المسلحة، اليوم الأربعاء، بالنعي في وفاة الشهيد محمد الحوفي، والذي استشهد في أثناء اقتحام خلية إرهابية بمنطقة الأميرية، مساء أمس الثلاثاء.
دعم القوات المسلحه لجهود الدوله لمكافحة كورونا

القوات المسلحة تواصل توزيع الماسكات بوسائل النقل

استمرارا لجهود القوات المسلحة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حرصا على صحة المواطن، واصلت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة تنفيذ خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير وتوزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنيين مجانا، وووزعت عناصر القوات المسلحة، الماسكات الطبية بمواقف النقل الجماعي بالعباسية وعبود وعزبة الهجانة ومحطة مترو المرج الجديدة بالإضافة إلى صن مول مجمع الجلاء والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.
السيسي (5)

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 157 لسنة 2020، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل لعام 2020.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد، غدا الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، على أن تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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السيسي (5)

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 157 لسنة 2020، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل لعام 2020.
الرئيس-السيسى

السيسي يهنئ الطوائف المسيحية بمناسبة عيد القيامة

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، ببرقيات تهنئة لكل من نيافة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا رئيس طائفة الأرمن الكاثوليك بمصر، ونيافة المطران أشود كارون رئيس طائفة الأرمن الأرثوذكس بمصر، وذلك بمناسبة احتفال الطوائف المسيحية بمصر بعيد القيامة المجيد.
كورونا والحجر الصحي (11)

الجالية اليونانية تتبرع لـ«تحيا مصر» لمكافحة كورونا

استمرارا لمبادرات التعاون بين شعوب مبادرة "إحياء الجذور"، تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رغبة الجالية اليونانية في مصر للمشاركة في جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث تبرعت الجالية لحساب صندوق "تحيا مصر" بمبلغ 200 ألف جنيه، باسم البطريركية اليونانية الأرثوذكسية بالإسكندرية وسائر إفريقيا. ومن جانبها، قدمت مكرم، الشكر للجالية اليونانية وتقديرها استجابتهم لدعوتها بدعم صندوق "تحيا مصر" في تلك المرحلة التي تواجه فيها مصر خطر انتشار الفيروس.
السيسي بالكمامة

السيسي خلال تفقده المشروعات الإنشائية: «الناس مش لابسة كمامات ليه»

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد بعد ظهر اليوم الخميس، بعض مواقع المشروعات الإنشائية، إذ قال راضي، في بيان له اليوم، إنه في ضوء ما تلاحظ من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.
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