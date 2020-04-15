القوات المسلحة تواصل توزيع الماسكات بوسائل النقل

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣١ م

جهود القوات المسلحة لمكافحة كورونا - صورة أرشيفية

استمرارا لجهود القوات المسلحة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حرصا على صحة المواطن، واصلت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة تنفيذ خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير وتوزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنيين مجانا، وووزعت عناصر القوات المسلحة، الماسكات الطبية بمواقف النقل الجماعي بالعباسية وعبود وعزبة الهجانة ومحطة مترو المرج الجديدة بالإضافة إلى صن مول مجمع الجلاء والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.

وحرصت القوات المسلحة على توزيع الماسكات الطبية على أكبر عدد من المواطنين، وتلقينهم أهمية وطريقة استخدامها وحث المواطنين على البعد عن التزاحم بوسائل المواصلات المختلفة لتوفير المناخ الآمن والصحي للمواطنين.وأشاد المواطنين بالجهود المبذولة من القوات المسلحة لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستباقية،

وحرصت القوات المسلحة على توزيع الماسكات الطبية على أكبر عدد من المواطنين، وتلقينهم أهمية وطريقة استخدامها وحث المواطنين على البعد عن التزاحم بوسائل المواصلات المختلفة لتوفير المناخ الآمن والصحي للمواطنين.



وأشاد المواطنين بالجهود المبذولة من القوات المسلحة لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستباقية، لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا من خلال توزيع أعداد كبيرة من الماسكات الطبية في كافة الأماكن ذات التجمع الكثيف من المواطنين، للحفاظ على صحة وسلامة أبناء الشعب المصري من انتشار عدوى الفيروس.



يأتي ذلك في إطار تضافر كافة الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة مع أجهزة الدولة المختلفة للتغلب على كافة التحديات والمصاعب التي تواجهها الدولة في هذه المرحلة.



