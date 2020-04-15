الهند تعتزم تخفيف إجراءات الإغلاق في مناطق ريفية

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٢ م

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - صورة أرشيفية

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الأربعاء، أنها سوف تسمح باستئناف عدة أنشطة في مناطق ريفية ابتداء من الأسبوع المقبل، تشمل قطاعي الصناعة والبنية التحتية، وذلك من أجل تخفيف الضغط على العمال الذين تضرروا من إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس "كورونا"، وجاء هذا القرار بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تمديد إجراءات الإغلاق حتى الثالث من مايو المقبل، وقالت وزارة الداخلية إنه سوف يبدأ تخفيف إجراءات الإغلاق ابتداء من الإثنين المقبل في المناطق الريفية التي لا تشهد تفشيًا كبيرًا لفيروس "كورونا".

وكان عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الهند قد ارتفع إلى 11 ألفا و439 حالة، إضافة إلى 377 حالة وفاة. ومن المقرر استئناف النشاط في هذه المناطق بعد تطبيق قواعد صارمة بشأن التباعد الاجتماعي، كما سوف يتم فرض غرامة على أي شخص يخرق هذه القواعد. ويواجه الآلاف من العمال المهاجرين في كبرى المدن الهندية صعوبات