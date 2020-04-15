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الهند تعتزم تخفيف إجراءات الإغلاق في مناطق ريفية

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٢ م
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - صورة أرشيفية
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - صورة أرشيفية
أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الأربعاء، أنها سوف تسمح باستئناف عدة أنشطة في مناطق ريفية ابتداء من الأسبوع المقبل، تشمل قطاعي الصناعة والبنية التحتية، وذلك من أجل تخفيف الضغط على العمال الذين تضرروا من إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس "كورونا"، وجاء هذا القرار بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تمديد إجراءات الإغلاق حتى الثالث من مايو المقبل، وقالت وزارة الداخلية إنه سوف يبدأ تخفيف إجراءات الإغلاق ابتداء من الإثنين المقبل في المناطق الريفية التي لا تشهد تفشيًا كبيرًا لفيروس "كورونا".
وكان عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الهند قد ارتفع إلى 11 ألفا و439 حالة، إضافة إلى 377 حالة وفاة. ومن المقرر استئناف النشاط في هذه المناطق بعد تطبيق قواعد صارمة بشأن التباعد الاجتماعي، كما سوف يتم فرض غرامة على أي شخص يخرق هذه القواعد. ويواجه الآلاف من العمال المهاجرين في كبرى المدن الهندية صعوبات
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لودريان

فرنسا تستدعي سفير الصين احتجاجا على سلسلة اتهامات

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، السفير الصيني احتجاجا على سلسلة من الاتهامات المثيرة للجدل من قبل سفارة بكين في باريس بشأن وباء "كوفيد-19"، ورفض وزير الخارجية الفرنسي،جان إيف لودريان، في بيان، تلك الاتهامات، معتبرا إياها لا تتناسب مع طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين. ونشرت السفارة الصينية في فرنسا، على موقعها الإلكتروني، نصا مطولا بعنوان "استعادة الحقائق المشوهة - مشاهدات دبلوماسي صيني في باريس"، يشيد بنجاح بكين في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وينتقد الطريقة التي استجابت بها البلدان الغربية لتفشي الوباء.
الصين

رئيس مخابرات بريطانيا سابقا:الصين أخفت انتشار كورونا

اتهم الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطاني (إم. آي 6) جون ساورز، اليوم الأربعاء، الصين بإخفاء معلومات جوهرية عن انتشار فيروس كورونا المستجد عن بقية العالم، وبالتالي ينبغي أن تُحاسب على هذا الخداع. وقال جون ساورز رئيس المخابرات البريطانية منذ عام 2009 حتى عام 2014 إن من الأفضل إلقاء المسؤولية على الصين وليس منظمة الصحة العالمية. وأضاف في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هناك غضب شديد في أميركا إزاء ما يرون أنه ضرر أُلحق بنا جميعا على يد الصين وتتهرب الصين من تحمل جزء كبير من مسؤولية ظهور الفيروس والإخفاق في التعامل معه في البداية".
مسجد-الدمرداش (2)

رجال دين في باكستان يطالبون باستئناف صلاة الجماعة

طالبت مجموعة من رجال الدين البارزين في باكستان باستئناف صلاة الجمعة داخل المساجد رغم الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا، مشيرين إلى أن إقامة صلوات الجماعة سيتم مع مراعاة التدابير التي تدعو إليها الحكومة. وكانت السلطات قد حظرت تجمع أكثر من 5 أشخاص داخل المساجد وهو ما أثار حفيظة رجال دين واشتباكات بين مصلين ورجال الشرطة، وسجلت باكستان نحو 6 آلاف حالة إصابة و96 وفاة، وأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات لإعادة الباكستانيين العالقين في الخارج.
أكبر سوق للحيوانات الحية في ووهان

الصين تعيد فتح أكبر سوق للحيوانات في ووهان بشروط

أعادت السلطات الصينية فتح أكبر أسواق الحيوانات الحية في مدينة ووهان، مهد فيروس كورونا، رغم ما يرجح عن ارتباطه بنشر المرض، وبحسب ما أفادت وسائل إعلام في الصين، اليوم الأربعاء، فقد استأنفت نحو 90% من متاجر سوق "بيشازو" عملها، بعد رفع الإغلاق الذي فرضته السلطات، في شهر يناير الماضي، لاحتواء الفيروس، وانتشرت مقاطع فيديو تظهر بائعين داخل أكشاكهم وهم يعرضون حيوانات بحرية حية أمام المتسوقين، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وتبلغ مساحة "بيشازو" الذي يعرف بـ"السوق الرطب" نحو 116 هتكارا، أي ما يعادل 65 ملعب كرة قدم، وفيها أكثر من 3600 متجر صغير.
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الشرطة-الهندية (2)

آسف 500 مرة.. الهند تعاقب 10 سياح لمخالفتهم قرار الحظر

ابتكرت الشرطة الهندية طريقة غريبة لمعاقبة 10 سياح أجانب انتهكوا تدابير الإغلاق في مدينة شمال البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث طلبت الشرطة من السياح العشرة الذين خالفوا إجراءات حظر التجول كتابة عبارة "أنا آسف" 500 مرة للاعتذار عن مخالفتهم للقانون في الهند وتعريض حياتهم وحياة مواطنين آخرين لخطر الإصابة بعدوي فيروس كورونا. وروت شبكة فوكس نيوز الأمريكية تفاصيل الواقعة، وهي قيام السلطات الأمنية بإيقاف المخالفين أثناء تنزههم فى شوارع ريشيكيش، وهى مدينة عند سفح جبال هيمالايا، اختارتها فرقة "بيتلز" لتمضية فترة استراحة روحانية فى أحد الأديرة البوذية عام 1968.
الهيدروكسيكلوروكين

الهند تلغي حظر تصدير عقار «الهيدروكسيكلوروكين»

أعلنت الهند، اليوم الثلاثاء، عن رفع جزئي لمنع تصدير عقار "الهيدروكسيكلوروكين" الخاص بعلاج الملاريا، والذي يقول علماء أنه مناسب لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحظرت الهند، المنتج الضخم للدواء في جنوب آسيا، تصدير العقار المشتق من الكلوروكين والذي يستخدم منذ عقود في علاج الملاريا، وذلك من أجل تلبية احتياجاتها الوطنية أولا، وفي ظل غياب علاج لفيروس كورونا يدور نقاش حاد في المجتمع الطبي بشأن مدى صوابية اللجوء للكولوروكين والهيدروكسيكلوروكين لعلاج المصابين بـ"كوفيد - 19".
رئيس -الوزراء -الهندي -ناريندرا- مودي

مودي يعتذر للمواطنين بعد إغلاق الهند بسبب "كورونا"

قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اعتذاره لاتخاذ "قرارات صارمة" شملت فرض إجراءات إغلاق لمواجهة فيروس كورونا. ونقلت شبكة إن دي تي في عن مودي القول في خطابه الإذاعي الشهري "لا بد أن المواطنين يتعجبون، ويتساءلون أي رئيس وزراء أنا.. ولكن الإغلاق هو الحل الوحيد أمامنا"، مضيفا: "أعتذر عن اتخاذ مثل هذه الخطوات الصعبة التي تسببت في جعل حياة المواطنين صعبة، خاصة الفقراء. أعلم أن بعضكم سوف يشعر بالغضب مني. ولكن هذه الإجراءات الصعبة هى ما نحتاج إليه للفوز في هذه المعركة".
رئيس -الوزراء -الهندي -ناريندرا- مودي

الهند تفرض حظرا على ملايين المواطنين للتصدي لكورونا

فرضت الهند، اليوم الإثنين، حظرا على ملايين المواطنين، في العاصمة نيودلهي والمدن الكبرى الأخرى، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك على الرغم من تراجع البورصات بنسبة تزيد على 11%. وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عبر حسابه على موقع "تويتر" إن هناك الكثير من المواطنين الذين لا يتعاملون مع الحظر على محمل الجد، حيث أظهرت لقطات تليفزيونية أشخاصا في محطات الحافلات وفي الأسواق بمدن مختلفة، لا يلتزمون بمعايير التباعد الاجتماعي، مضيفا" "من فضلك أنقذ نفسك، وأنقذ عائلتك، اتبع التعليمات بجدية".
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