النيابة تحذر من التصدي لحملات الإزالة بعد «الخانكة»

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٥ م

صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة بحبس 16 متهما لمدة 15 يوما لاتهامهم بالتصدي لإزالة مباني عشوائية غير آهلة بالسكان مقامة بغير ترخيص على أراضٍ مملوكة للدولة بمنطقة الخانكة بالقليوبية؛ وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير لإنشاء محور جديد للطوارئ إذ تجمهر عدد غفير من أهالي المنطقة من حولها، لرفضهم أعمال إزالة المباني وخرج شخص من التجمهر فسب الحملة وتوعدها بتعطيل أعمالها، مطالبا بتوقفها، وحرض المتجمهرين بالتعدي عليها، ثم بادر التعدي بإلقاء حجارة عليها أصابت أحد المسئولين بالمحافظة.

وأصدرت النيابة، بيانا تحذيريً، أهابت فيه بـ"المواطنين الالتزام بأحكام القانون واللوائح، والتكاتف مع مؤسسات الدولة وجهاتها المختلفة للعمل على تطبيقها، وصون المصالح والأملاك العامة لتحقيق الانتفاع المثمر منها، إثراءً لاقتصاد وطننا العزيز، واعلموا أنه لا خير في ملك مغتصب، أو مال متعدى عليه، وأن لهذا البلد