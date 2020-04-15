جريمة

النيابة تحذر من التصدي لحملات الإزالة بعد «الخانكة»

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمرت النيابة العامة بحبس 16 متهما لمدة 15 يوما لاتهامهم بالتصدي لإزالة مباني عشوائية غير آهلة بالسكان مقامة بغير ترخيص على أراضٍ مملوكة للدولة بمنطقة الخانكة بالقليوبية؛ وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير لإنشاء محور جديد للطوارئ إذ تجمهر عدد غفير من أهالي المنطقة من حولها، لرفضهم أعمال إزالة المباني وخرج شخص من التجمهر فسب الحملة وتوعدها بتعطيل أعمالها، مطالبا بتوقفها، وحرض المتجمهرين بالتعدي عليها، ثم بادر التعدي بإلقاء حجارة عليها أصابت أحد المسئولين بالمحافظة.
وأصدرت النيابة، بيانا تحذيريً، أهابت فيه بـ"المواطنين الالتزام بأحكام القانون واللوائح، والتكاتف مع مؤسسات الدولة وجهاتها المختلفة للعمل على تطبيقها، وصون المصالح والأملاك العامة لتحقيق الانتفاع المثمر منها، إثراءً لاقتصاد وطننا العزيز، واعلموا أنه لا خير في ملك مغتصب، أو مال متعدى عليه، وأن لهذا البلد
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العاب-نارية

قادمة من الصين.. إحباط تهريب 20 طن ألعاب نارية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية ممثلة في مباحث ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من إحباط شحنة تهريب نحو 20 ألف طن ألعاب نارية محظور دخولها إلى البلاد على متن إحدى الحاويات القادمة من هونج كونج، محملة بملفات ورق قبل إدخالها إلى البلاد، لبدء عملية توزيعها بمناسبة احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد واحتفالات شم النسيم وشهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وتم التحفظ على الحاوية والمضبوطات بداخلها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات وعرضها على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.
وزارة-الداخلية

الداخلية: مقتل 7 إرهابيين في وكر خلية الأميرية

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل مقتل 7 عناصر إرهابية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بوكر حي الاميرية، وضبط مخزن أسلحة بمنطقة المطرية، إذ وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوي القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين، وتم رصد تلك العناصر والتعامل معها ما أسفر عن مصرع 7 إرهابيين عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، 4 أسلحة خرطوش وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.
تنقيب عن الآثار

ضبط 12 متهما بالتنقيب عن الآثار في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مركز شرطة سمالوط ومباحث السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، من ضبط 12 متهما بالتنقيب والحفر عن الآثار، داخل قريتين، وتحررت المحاضر اللازمة، وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، إخطارا من العميد محمد عبد الظاهر مساعد منطقة شمال الصعيد لشرطة السياحة والآثار، بورود معلومات سرية عن قيام "ع. ع.ف"، بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بإحدى القرى بزمام مركز سمالوط غرب. أفادت تحريات العقيد نادر حمدي رئيس مباحث شرطة السياحة، التي أشرف عليها اللواء مدحت منتصر مدير المباحث صحة المعلومة.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

النيابة: استشهاد ضابط وإصابة 3 شرطيين بحادث الأميرية

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع بحي الأميرية، شرق القاهرة، وذكر النائب العام في بيان له أن فريقا من نيابة أمن الدولة العليا انتقل لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد الضابط محمد فوزي الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع. وشهدت المنطقة انتشارا أمنيا مكثفا من قوات الشرطة وسط تواجد قيادات ميدانية من ضباط الأمن الوطني وقطاع الأمن العام تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمدرية أمن القاهرة؛ للسيطرة على الموقف.
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تعذيب طفلة

3 قرارات من النيابة في تعذيب رضيعة على يد والدتها

أمرت نيابة إمبابة، اليوم السيت، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة تعذيب طفلتها "ساجدة" البالغة من العمر 6 أشهر، وحرق جسدها ووجها بملعقة ساخنة، وحجز الأب 24 ساعة؛ لأخذ عينة دماء منه وإجراء تحليل مخدرات له، كما أمرت بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية لحين انتهاء التحقيقات، وذلك بعد تداول صور لها وبجسدها كدمات وحروق وتورم جراء كسور، على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرها جيرانها فى محاولة للاستغاثة مما تفعله الأم بطفلتها، ما لقى ردود فعل عاجلة، إذ تم التوصل إلى هوية الطفلة "سجدة" وضبط أمها.
تعذيب طفلة

والدة «ساجدة» تزعم إصابتها بالصرع والتحريات تكذبها

أدعت «فاطمة.ك»، 25 سنة، المتهمة بتعذيب طفلتها الرضيعة «ساجدة» 6 أشهر، خلال تحقيقات النيابة العامة، أن إصابات طفلتها من كسور وحروق وقعت رغمًا عنها، قائلة: إنها مٌصابة بصرع وتنتابها حالة هياج وهستيرية عصبية، تجعلها ترتكب أفعالاً لا تدري بشأنها شئ، وربما خلال تلك النوبات تتعرض الطفلة لإصابات»، لكن التحريات وإفادة الشهود أكذبت أقوالها، واستدلت التحقيقات في ذلك على عدم إصابة طفلها البالغ من العمر عام ونصف بأي إصابات، بما يؤكد تعديها على الرضيعة رغبة فى إزهاق روحها لأنها أنثى.
وزارة-الداخلية

مصادر تكشف حقيقة فيديو نقل متوفى بكورونا بسيارة نقل

مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان محل رصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وتبين عدم صحته، إذ نفت مصادر أمنية مسؤولة بالوزارة صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من قيام بعض المواطنين بنقل جثمان شخص متوفي نتيجة إصابته بفيروس "كورونا" إلى مستشفى المبرة بمحافظة بورسعيد بواسطة سيارة ربع نقل، مشيرة إلى أن صحة الواقعة هي قيام إحدى سيارات الشرطة بنقل مريضة وزوجها استغاثا بها خلال فترة الحظر لنقلها إلى المستشفى لمعاناتها من غيبوبة مرض السكري.
حادث -اطباء- المنيا (2)

إصابة 10 عمال في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

شهد طريق مدينة الصالحية الجديدة بناحية كوبري كبيش بمحافظة الشرقية، وقوع حادث مروري وتصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى أجرة، مما تسبب فى إصابة 10 عمال جميعهم كانوا يستقلون السيارة الأولى، وتعرضوا لجروح وكدمات وسحجات، وعلى الفور تم نقلهم إلى أقرب مستشفى، والتحفظ على سائق السيارة النقل، باعتباره متهمًا، لكون لوائح المرور تمنع استخدام السيارات النقل والنصف نقل فى تحميل الركاب، وذلك تجنبًا للمخاطر الكارثية على حياة مستقليها فى حال تعرضها لحوادث، وهو ما تحقق فى تلك الواقعة.
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