سقوط 3 متهمين بالإعلان على الكحول بـ«فيس بوك»

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٨ م

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة أشخاص بالجيزة والإسكندرية لقيامهم بعرض عبوات "كحول" مجهولة المصدر للمواطنين، إذ تبين استغلالهم الأزمة الحالة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وحاجة الناس للمستلزمات الطبية الوقائية وبالأخص الحكول الإيثيلي، لممارسة الغش والتدليس لتحقيق الكسب غير المشروع، عن طريق استغلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في الترويج لحكول مجهول المصدر، تبين أنها مجرد سوائل شفافة اللون وغير مسجلة بوزارة الصحة، يطرحونها للبيع للمواطنين فى ظل الأزمة بأسعار مرتفعة.

المتهمون سقطوا بسبب إعلانات على "فيس بوك"، وجاءت واقعة الضبط الأولى بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، إذ داهمت القوات صيدلي وبتفتيشه تم ضبط جهاز (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، وبتفتيش مسكنه تم العثور على (51 عبوة مختلفة الأحجام بداخلهم سائل الكحول). ورصدت