حبس تاجر في السيدة زينب بسبب «سكر ومرقة»

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٥ م

أرشيفية

نسبت النيابة العامة لتجار مواد غذائية، تهمة حجب سلع بكميات كبيرة عن الطرح للمواطنين، بقصد احتكارها ورفع أسعارها، لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين والأوضاع الحالية بشأن مكافحة فيروس كورونا، إذ أمرت النيابة بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على المضبوطات وطرحها للبيع للمواطنين بثمنها السوقي، وحفظ قيمتها للمالك على ذمة القضية، فيما طلبت تحريات أمنية عن طبيعة نشاط المتهم، والتحقق من انتمائه إلى جماعات محظورة وخلايا إخوانية من عدمه.

وقاد اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، حملة أمنية تمكنت في ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته كمية قدرها (4 طن سكر حر، 7320 عبوة "مرقة دجاج، شاى" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلا الغش والتدليس