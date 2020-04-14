«الحركة بركة».. مبادرة برعاية وزارة الرياضة وكوسكواد

تحرير:محمد جمال ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٠ م

إسلام قرطام

تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أعلن اتحاد ستريت وورك أوت برئاسة إسلام قرطام، إطلاق مبادرة "الحركة بركة" تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة كوسكواد، دعمًا لجهود الدولة في منع تفشي الفيروس، من خلال حث الشباب على الالتزام بالتعليمات الوقائية وتشجيعهم على أداء التمارين الرياضية داخل المنزل. المباردة عبارة عن مسابقة تعتمد على التنافس المشتركين، من خلال تصوير كل مشترك فيديو من داخل المنزل أثناء ممارسته أي نوع من التمارين الرياضية .

ووضع القائمين على المبادرة شروطًا بسيطة للاشتراك، وهي: 1- صور فيديو لنفسك وانت بتعمل أي نوع من التمرينات الرياضية اللي بتفضلها.. في بيتك. 2- ارفع الفيديو على صفحتك (فيسبوك أو إنستجرام) واتحدى كل أصحابك. 3- اعمل "منشن" و "فولو" لصفحات: "KO Squad" و"وزارة الشباب والرياضة– مصر" (لازم تكتب المنشنز