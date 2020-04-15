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«خلال 24 ساعة».. 761 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

تحرير:وكالات ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٨ م
كورونا
كورونا
أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 761 وفاة جديدة بكورونا في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ أكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد بلغت 12868 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال اليوم الأخير بـ4605 حالات جديدة إلى 98476 إصابة. وخضع 11170 شخصا في المملكة المتحدة خلال آخر 24 ساعة لفحص كورونا، ووصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 313.7 ألف شخص، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
واتهم الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطاني (إم. آي 6) جون ساورز، اليوم الأربعاء، الصين بإخفاء معلومات جوهرية عن انتشار فيروس كورونا المستجد عن بقية العالم، وبالتالي ينبغي أن تُحاسب على هذا الخداع.وقال جون ساورز رئيس المخابرات البريطانية منذ عام 2009 حتى عام 2014 إن من الأفضل إلقاء المسؤولية على الصين
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نانسي-بيلوسي (2)

بيلوسي عن وقف ترامب تمويل الصحة العالمية: غير قانوني

وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس دونالد ترامب وقف تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية بأنه??? ???أحمق وخطير وسيتم التصدي له، إذ قالت بيلوسي في بيان: «وقف الرئيس لتمويل منظمة الصحة العالمية بينما تقود الحرب العالمية على وباء فيروس كورونا تصرف أحمق»، مضيفه: «القرار خطير وغير قانوني وسيتم التصدي له سريعا». كانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت اليوم، أنها تتابع مع جميع الشركاء سبل تسريع البحث العلمي، مشيرة إلى أنها بصدد اختبار 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد.
كورونا والحجر الصحي (9)

الصحة العالمية: اختبار 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها تتابع مع جميع الشركاء سبل تسريع البحث العلمي، مشيرة إلى أنها بصدد اختبار 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد، إذ صرح تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، بأنهم يراجعون تأثير سحب التمويل الأمريكي على عمل المنظمة، مشددا على أنهم وسيعملون مع الشركاء لملء أي فجوات، مضيفا أن المنظمة ستنظر في إعادة ترتيباتها المالية بعد قرار واشنطن سحب التمويل، معربا عن أسفه لتعليق الولايات المتحدة تمويلها للمنظمة، وفقا لروسيا اليوم.
رئيس -الوزراء -الهندي -ناريندرا- مودي

الهند تعتزم تخفيف إجراءات الإغلاق في مناطق ريفية

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الأربعاء، أنها سوف تسمح باستئناف عدة أنشطة في مناطق ريفية ابتداء من الأسبوع المقبل، تشمل قطاعي الصناعة والبنية التحتية، وذلك من أجل تخفيف الضغط على العمال الذين تضرروا من إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس "كورونا"، وجاء هذا القرار بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تمديد إجراءات الإغلاق حتى الثالث من مايو المقبل، وقالت وزارة الداخلية إنه سوف يبدأ تخفيف إجراءات الإغلاق ابتداء من الإثنين المقبل في المناطق الريفية التي لا تشهد تفشيًا كبيرًا لفيروس "كورونا".
لودريان

فرنسا تستدعي سفير الصين احتجاجا على سلسلة اتهامات

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، السفير الصيني احتجاجا على سلسلة من الاتهامات المثيرة للجدل من قبل سفارة بكين في باريس بشأن وباء "كوفيد-19"، ورفض وزير الخارجية الفرنسي،جان إيف لودريان، في بيان، تلك الاتهامات، معتبرا إياها لا تتناسب مع طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين. ونشرت السفارة الصينية في فرنسا، على موقعها الإلكتروني، نصا مطولا بعنوان "استعادة الحقائق المشوهة - مشاهدات دبلوماسي صيني في باريس"، يشيد بنجاح بكين في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وينتقد الطريقة التي استجابت بها البلدان الغربية لتفشي الوباء.
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كورونا

8 وفيات و435 إصابة.. ضحايا كورونا بالسعودية في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 8 وفيات ناجمة عنه، ليصبح مجموع الإصابات 5369 حالة، إذ أضافت الصحة السعودية على لسان المتحدث باسمها ومحمد العبد العالي، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في المملكة بلغت 73 حالة، مقابل 889 حالة شفاء من العدوى بعد تسجيل تعافي 84 مريضا اليوم، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. وذكر المسؤول السعودي أن 4407 حالات من بين إجمالي الإصابات، هي نشطة، ومعظمها حالات مستقرة، و62 منها حرجة تتلقى الرعاية المركزة.
كورونا والحجر الصحي (11)

أعلى معدل يومي.. 364 إصابة و3 فيات بكورونا بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة جديدة اليوم الجمعة، لتبلغ حصيلة الإصابات 3651، والوفيات 47، مضيفة أن 19 مريضا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح عدد المتعافين 685 شخصا. وبذلك سجلت المملكة اليوم الجمعة أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا منذ بدء تفشي الوباء، وفقا لروسيا اليوم. كانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت الخميس، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرفع الإجمالي إلى 3287.
بريطانيا - كورونا

أكبر حصيلة يومية.. 936 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل 936 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للوفيات في البلاد حتى الآن. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع اجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 7172 حالة. وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في انجلترا، حيث بلغ إجمالي عدد ضحايا كورونا 6483 شخصا بعد تسجيل 828 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (11)

«خلال 24 ساعة».. 300 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

سجلت وزارة الصحة الإماراتية أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بـ300 حالة، دون رصد أي وفيات جديدة، إذ قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية، فريدة الحوسني، في إفادة إعلامية لحكومة البلاد، اليوم الأربعاء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 300 حالة، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى نقطة 2659 إصابة بعد أن كان على مستوى 2359 أمس الثلاثاء، وفقا لروسيا اليوم.
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