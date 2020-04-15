«خلال 24 ساعة».. 761 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

تحرير:وكالات ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٨ م

كورونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 761 وفاة جديدة بكورونا في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ أكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد بلغت 12868 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال اليوم الأخير بـ4605 حالات جديدة إلى 98476 إصابة. وخضع 11170 شخصا في المملكة المتحدة خلال آخر 24 ساعة لفحص كورونا، ووصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 313.7 ألف شخص، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

واتهم الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطاني (إم. آي 6) جون ساورز، اليوم الأربعاء، الصين بإخفاء معلومات جوهرية عن انتشار فيروس كورونا المستجد عن بقية العالم، وبالتالي ينبغي أن تُحاسب على هذا الخداع.وقال جون ساورز رئيس المخابرات البريطانية منذ عام 2009 حتى عام 2014 إن من الأفضل إلقاء المسؤولية على الصين