جريمة

تأجيل محاكمة سفاح الجمالية إداريًا بسبب كورونا

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٠ م
أرشيفية
أرشيفية
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق، تأجيل محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتي استعراض القوة والقتل العمد، تأجيلا إداريا للأسبوع الثاني من شهر مايو المقبل، وذلك التزامًا بقرار محكمة استئناف القاهرة، بتعليق انعقاد الجلسات مؤقتًا، ضمن الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من عدوى فيروس كورونا، عن طريق منع التجمعات والزحام، حفاظًا على صحة المواطنين من المتقاضية والأهالي والمحامين وغيرهم.
نسبت النيابة للمتهمين "عمر.ع.ر"، وشهرته "طارق تلجة"، و"عبد الرحمن ص"، وشهرته "البيه"، و"هانى ع ع "هارب"، و"مصطفى ع"، تهم استعراض القوة، وأنهم لوحوا بالعنف ضد المجني عليهم "سكر.م.م"، و"زينب .س.ح"، و "عبد الرحمن.س" بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى
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جثة (5)

جريمة الفجر.. زوج يخنق زوجته حتى الموت في الإسكندرية

أقدم عامل في العقد الرابع من العمر على التخلص من زوجته، اليوم الأربعاء، إذ قام بخنقها أثناء النوم بسبب خلافات زوجية بين الطرفين وشك القاتل في سلوك زوجته، وذلك بمنطقة العامرية، بغرب محافظة الإسكندرية، حيث تم العثور عليها مخنوقة في غرفة نومها على السرير، وبإجراء التحريات اللازمة بمعرفة مباحث التحريات بقسم شرطة العامرية ثان، تبين أن الزوج مرتكب الواقعة، ولاذ بالهروب، إذ أفاد شهود عيان أن الزوجين كانا دائمين الشجار في أوقات متفرقة من اليوم ودبت بينهما الخلافات الزوجية.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

وزير الداخلية يزور أبطال الشرطة المصابين بالأميرية

زار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، 4 أبطال مكافحة الإرهاب الدنيء، من ضباط وأفراد الشرطة البواسل، المصابين خلال تأدية واجبهم الوطني، بالتصدي لعناصر خلية إرهابية، ومحاولة ضبطهم والاشتباك معهم بمنطقة الأميرية بالقاهرة أمس، وذلك لإحباط مخططهم الإجرامي لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة المجيد، مما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة 4 آخرين من قوات الأمن، ومصرع 7 عناصر إجرامية إرهابية كان بحوزتهم 6 بنادق آلية و4 أسلحة خرطوش وكمية من الذخيرة.
قتل

طالبت زوجها بالعمل من أجل طفليهما فقتلها بالخصوص

عاطل عن العمل، لا يبحث بجد عن عمل حقيقي، ولا يستقر في وظيفة واحدة طويلًا، بحجة كراهيته لتحكمات الآخرين فيه، بينما هو متزوج ولديه طفلين توأم، غير عابىء باحتياجات الصغيرين، ومسئوليته تجاههما، وهو ما تسبب في مشاجرات دائمة بينه وبين زوجته، التي تحثه على السعي لطلب الرزق، بينما هو يفضل الكسل والراحة، علاوة على مطالبة زوجته بالصمت حيال الأمر وضربها إن أثارت الموضوع، واستغل الزوج الظرف الراهن للتحجج بعدم وجود عمل، بينما للطفلين احتياجات تدفع الأم لطلبها من الزوج حتى وإن تشاجر معها.
سكر -فاسد (2)

حبس تاجر في السيدة زينب بسبب «سكر ومرقة»

نسبت النيابة العامة لتجار مواد غذائية، تهمة حجب سلع بكميات كبيرة عن الطرح للمواطنين، بقصد احتكارها ورفع أسعارها، لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين والأوضاع الحالية بشأن مكافحة فيروس كورونا، إذ أمرت النيابة بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على المضبوطات وطرحها للبيع للمواطنين بثمنها السوقي، وحفظ قيمتها للمالك على ذمة القضية، فيما طلبت تحريات أمنية عن طبيعة نشاط المتهم، والتحقق من انتمائه إلى جماعات محظورة وخلايا إخوانية من عدمه.
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تعذيب طفلة

3 قرارات من النيابة في تعذيب رضيعة على يد والدتها

أمرت نيابة إمبابة، اليوم السيت، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة تعذيب طفلتها "ساجدة" البالغة من العمر 6 أشهر، وحرق جسدها ووجها بملعقة ساخنة، وحجز الأب 24 ساعة؛ لأخذ عينة دماء منه وإجراء تحليل مخدرات له، كما أمرت بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية لحين انتهاء التحقيقات، وذلك بعد تداول صور لها وبجسدها كدمات وحروق وتورم جراء كسور، على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرها جيرانها فى محاولة للاستغاثة مما تفعله الأم بطفلتها، ما لقى ردود فعل عاجلة، إذ تم التوصل إلى هوية الطفلة "سجدة" وضبط أمها.
تعذيب طفلة

والدة «ساجدة» تزعم إصابتها بالصرع والتحريات تكذبها

أدعت «فاطمة.ك»، 25 سنة، المتهمة بتعذيب طفلتها الرضيعة «ساجدة» 6 أشهر، خلال تحقيقات النيابة العامة، أن إصابات طفلتها من كسور وحروق وقعت رغمًا عنها، قائلة: إنها مٌصابة بصرع وتنتابها حالة هياج وهستيرية عصبية، تجعلها ترتكب أفعالاً لا تدري بشأنها شئ، وربما خلال تلك النوبات تتعرض الطفلة لإصابات»، لكن التحريات وإفادة الشهود أكذبت أقوالها، واستدلت التحقيقات في ذلك على عدم إصابة طفلها البالغ من العمر عام ونصف بأي إصابات، بما يؤكد تعديها على الرضيعة رغبة فى إزهاق روحها لأنها أنثى.
وزارة-الداخلية

مصادر تكشف حقيقة فيديو نقل متوفى بكورونا بسيارة نقل

مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان محل رصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وتبين عدم صحته، إذ نفت مصادر أمنية مسؤولة بالوزارة صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من قيام بعض المواطنين بنقل جثمان شخص متوفي نتيجة إصابته بفيروس "كورونا" إلى مستشفى المبرة بمحافظة بورسعيد بواسطة سيارة ربع نقل، مشيرة إلى أن صحة الواقعة هي قيام إحدى سيارات الشرطة بنقل مريضة وزوجها استغاثا بها خلال فترة الحظر لنقلها إلى المستشفى لمعاناتها من غيبوبة مرض السكري.
حادث -اطباء- المنيا (2)

إصابة 10 عمال في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

شهد طريق مدينة الصالحية الجديدة بناحية كوبري كبيش بمحافظة الشرقية، وقوع حادث مروري وتصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى أجرة، مما تسبب فى إصابة 10 عمال جميعهم كانوا يستقلون السيارة الأولى، وتعرضوا لجروح وكدمات وسحجات، وعلى الفور تم نقلهم إلى أقرب مستشفى، والتحفظ على سائق السيارة النقل، باعتباره متهمًا، لكون لوائح المرور تمنع استخدام السيارات النقل والنصف نقل فى تحميل الركاب، وذلك تجنبًا للمخاطر الكارثية على حياة مستقليها فى حال تعرضها لحوادث، وهو ما تحقق فى تلك الواقعة.
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