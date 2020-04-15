تأجيل محاكمة سفاح الجمالية إداريًا بسبب كورونا

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٠ م

أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق، تأجيل محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتي استعراض القوة والقتل العمد، تأجيلا إداريا للأسبوع الثاني من شهر مايو المقبل، وذلك التزامًا بقرار محكمة استئناف القاهرة، بتعليق انعقاد الجلسات مؤقتًا، ضمن الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من عدوى فيروس كورونا، عن طريق منع التجمعات والزحام، حفاظًا على صحة المواطنين من المتقاضية والأهالي والمحامين وغيرهم.

نسبت النيابة للمتهمين "عمر.ع.ر"، وشهرته "طارق تلجة"، و"عبد الرحمن ص"، وشهرته "البيه"، و"هانى ع ع "هارب"، و"مصطفى ع"، تهم استعراض القوة، وأنهم لوحوا بالعنف ضد المجني عليهم "سكر.م.م"، و"زينب .س.ح"، و "عبد الرحمن.س" بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى

نسبت النيابة للمتهمين "عمر.ع.ر"، وشهرته "طارق تلجة"، و"عبد الرحمن ص"، وشهرته "البيه"، و"هانى ع ع "هارب"، و"مصطفى ع"، تهم استعراض القوة، وأنهم لوحوا بالعنف ضد المجني عليهم "سكر.م.م"، و"زينب .س.ح"، و "عبد الرحمن.س" بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.



وتضمنت قائمة الاتهام، قتل المتهمين المجنى عليه "سكر"، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.





