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لمواجهة كورونا.. تركيا تبدأ الإفراج عن آلاف السجناء

تحرير:وكالات ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٤ م
الرئيس التركي
الرئيس التركي
بدأت تركيا، اليوم الأربعاء، إجراءات الإفراج عن سجناء، بموجب تعديل قانوني يتيح ذلك، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ نقلت وكالة الأنباء التركية الأناضول عن مصادر، وصفتها بالمطلعة، قولها إن القرار دخل حيز التنفيذ من مساء أمس الثلاثاء، ومن المتوقع أن يشمل 90 ألف شخص. كان البرلمان التركي قد وافق، الإثنين الماضي، على مشروع قانون أعده حزب العدالة والتنمية، والحركة القومية، بموجبه يفرج عن نزلاء السجون المفتوحة والمحكومين ممن ينطبق عليهم الإفراج المشروط، وذلك حتى 31 مايو المقبل، وفقا لسبوتنيك.
ويتيح القانون إمكانية تمديد فترة الإفراج شهرين إضافيين لـ 3 مرات في حال استمرار انتشار الفيروس.وانتقدت منظمات دفاع عن حقوق الإنسان مثل: «هيومان رايتس ووتش»، ومنظمة العفو الدولية، النص لاستبعاده السجناء المدانين بموجب قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب.ودانت تلك المنظمات أيضا عدم شمول التدبير الجديد العديد
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كورونا 2

المغرب يقتطع من رواتب الموظفين لدعم صندوق «كورونا»

قررت الحكومة المغربية اقتطاع أجر 3 أيام عمل على مدى 3 أشهر من رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص لدعم الصندوق الخاص لتمويل التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حسب بيان أصدره رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وتأتي هذه المساهمة المالية بدعوة من النقابات المغربية للتبرع لفائدة صندوق خاص لمساعدة الدولة على مواجهة انتشار الوباء. وأعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 100 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1988 حالة.
??كورونا في الكويت

سوريا تخفف من القيود على بعض النشاطات الاقتصادية

سمحت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، لمهن ومصانع جديدة بإعادة فتح أبوابها، وذلك في إطار سياسة التخفيف من القيود والإجراءات التي فرضتها السلطات قبل أسابيع لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتشمل قائمة النشاطات الاقتصادية التي سيسمح بإعادة استئناف نشاطها محلات الصاغة ومحلات العدد الصناعية ومحلات الهاتف المحمول، ووافقت، أمس الثلاثاء، الحكومة السورية على استثناء بعض المهن من قرار الحظر، الذي فرضته، في منتصف شهر مارس الماضي، بسبب انتشار كورونا.
كورونا والحجر الصحي (4)

المغرب يُعلن ارتفاع إصابات كورونا لـ1838 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا من الساعة السادسة مساء أمس، حتى العاشرة من صباح اليوم، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1838 حالة، مضيفة أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 7771 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، وحتى صباح اليوم، مشيرة إلى ثبات العدد الإجمالي للوفيات عند 126 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 210، بزيادة 7 حالات، بناء على نتائج التحاليل المخبرية المزدوجة.
كورونا والحجر الصحي (8)

الأردن يُعلن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستعلن حظرا شاملا لمدة 48 ساعة بدءا من ليلة الجمعة. وقال العضايلة في بيان صحفي اليوم، إنه "نظرا لعدم ثبوت أي إصابة في بعض محافظات المملكة، وبحمد الله، سنعلن خلال الأسبوع الجاري، عن أولى المناطق التي سيتم تعديل إجراءات حظر التجوال فيها، بحيث يمنع الدخول إليها والخروج منها اعتبارا من الأسبوع المقبل".
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كورونا والحجر الصحي (4)

في 24 ساعة.. تركيا تسجل 107 وفاة و4062 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 107وفاة و4062 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع الوفيات إلى 1403 والاصابات إلى 65111، إذ قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في تركيا زادت بواقع 4062 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 65111 حالة، مشيرا أنه تم تسجيل 107 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الضحايا إلى 1403، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
سليمان-صويلو

«بسبب حظر التجوال».. وزير الداخلية التركي يعلن استقالته

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد، عن استقالته من منصبه، على خلفية التخبط في إعلان حظر التجول لمدة يومين في المدن الكبرى بتركيا، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا،إذ قال صويلو، في بيان نشره الأحد عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: "أتحمل كامل المسؤولية عن تطبيق قرار حظر التجوال يومي العطلة الهادف إلى منع انتشار الوباء"، مؤكدا أن الصور التي توثق طوابير الناس في شوارع المدن التركية مساء الجمعة الماضي عشية بدء سرين حظر التجول لا تتطابق مع العملية المناسبة التي كان يجب أن تكون تحت السيطرة، وتابع: "أترك منصبي"، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا

«76 وفاة و4 آلاف إصابة».. حصيلة ضحايا كورونا في تركيا

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إنه تم تسجيل 76 وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 725، فيما تم تسجيل 3892 إصابة جديدة بالفيروس، لافتا أن إجمالي الإصابات في عموم البلاد ارتفع إلى 34109 حالات. وكانت السلطات التركية أعلنت في وقت سابق حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا

44 وفاة.. و343 مصابا.. ارتفاع ضحايا كورونا في تركيا

قالت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 44 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة في يوم واحد. وأفادت الوزارة بأنها سجلت 343 إصابة جديدة مؤكدة ليرتفع إجمالي المصابين في تركيا إلى 1872 حالة. وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة: إن أحد المتوفين بكورونا كان مريضا بالانسداد الرئوي المزمن و6 آخرون كانوا مسنين، مضيفا، أنه ورغم تسجيل حالات وفاة بكورونا، إلا أن تركيا يمكنها الحد من تفشي الفيروس إذا اتخذت التدابير الوقائية، وفقا لروسيا اليوم.
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