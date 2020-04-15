لمواجهة كورونا.. تركيا تبدأ الإفراج عن آلاف السجناء

تحرير:وكالات ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٤ م

الرئيس التركي

بدأت تركيا، اليوم الأربعاء، إجراءات الإفراج عن سجناء، بموجب تعديل قانوني يتيح ذلك، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ نقلت وكالة الأنباء التركية الأناضول عن مصادر، وصفتها بالمطلعة، قولها إن القرار دخل حيز التنفيذ من مساء أمس الثلاثاء، ومن المتوقع أن يشمل 90 ألف شخص. كان البرلمان التركي قد وافق، الإثنين الماضي، على مشروع قانون أعده حزب العدالة والتنمية، والحركة القومية، بموجبه يفرج عن نزلاء السجون المفتوحة والمحكومين ممن ينطبق عليهم الإفراج المشروط، وذلك حتى 31 مايو المقبل، وفقا لسبوتنيك.

ويتيح القانون إمكانية تمديد فترة الإفراج شهرين إضافيين لـ 3 مرات في حال استمرار انتشار الفيروس.وانتقدت منظمات دفاع عن حقوق الإنسان مثل: «هيومان رايتس ووتش»، ومنظمة العفو الدولية، النص لاستبعاده السجناء المدانين بموجب قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب.ودانت تلك المنظمات أيضا عدم شمول التدبير الجديد العديد