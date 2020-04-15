طالبت زوجها بالعمل من أجل طفليهما فقتلها بالخصوص
١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٠ م
قتل_أرشيفية
عاطل عن العمل، لا يبحث بجد عن عمل حقيقي، ولا يستقر في وظيفة واحدة طويلًا، بحجة كراهيته لتحكمات الآخرين فيه، بينما هو متزوج ولديه طفلين توأم، غير عابىء باحتياجات الصغيرين، ومسئوليته تجاههما، وهو ما تسبب في مشاجرات دائمة بينه وبين زوجته، التي تحثه على السعي لطلب الرزق، بينما هو يفضل الكسل والراحة، علاوة على مطالبة زوجته بالصمت حيال الأمر وضربها إن أثارت الموضوع، واستغل الزوج الظرف الراهن للتحجج بعدم وجود عمل، بينما للطفلين احتياجات تدفع الأم لطلبها من الزوج حتى وإن تشاجر معها.
الجيران
بمدينة الخصوص حاولوا التغاضي عن صراخ الشابة العشرينية، في آخر مشاجرة لاعتيادهم الأمر،
وتفضيلهم عدم التدخل بين الزوجين، خاصة أن تدخلاتهم السابقة لم يجد نفعًا، لكن صراخ هذه المرة كان هستيريًا دفعهم دفعًا إلى الزوجة، ليعثروا عليها هذه المرة جثة هامدة، بينما طفليها
يصرخان كذلك، وعلى الفور اتصلوا
الجيران
بمدينة الخصوص حاولوا التغاضي عن صراخ الشابة العشرينية، في آخر مشاجرة لاعتيادهم الأمر،
وتفضيلهم عدم التدخل بين الزوجين، خاصة أن تدخلاتهم السابقة لم يجد نفعًا، لكن صراخ هذه المرة كان هستيريًا دفعهم دفعًا إلى الزوجة، ليعثروا عليها هذه المرة جثة هامدة، بينما طفليها
يصرخان كذلك، وعلى الفور اتصلوا بالشرطة، ونقلت سيارة الإسعاف المجني عليها إلى
المشرحة.
وتمكنت
قوات الأمن من ضبط المتهم، " م.ا" عاطل، وأقر أنه قتل زوجته إثر مشاجرة بينهما
للخلاف على مصروف المنزل وعدم إنفاقه على طفليه التوأمين، وأرشد عن السلاح المستخدم
في الجريمة، وبإحالته للنيابة العامة نسبت له تهمة القتل العمد، وأمرت بحبسه 4
أيام على ذمة التحقيقات، مع الاستعلام عن أقارب الطفلين لبيان تطوع أحدهم برعاية
الصغيرين، وإلا سيتم إيداعهما بإحدى دور الرعاية.