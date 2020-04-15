طالبت زوجها بالعمل من أجل طفليهما فقتلها بالخصوص

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٠ م

عاطل عن العمل، لا يبحث بجد عن عمل حقيقي، ولا يستقر في وظيفة واحدة طويلًا، بحجة كراهيته لتحكمات الآخرين فيه، بينما هو متزوج ولديه طفلين توأم، غير عابىء باحتياجات الصغيرين، ومسئوليته تجاههما، وهو ما تسبب في مشاجرات دائمة بينه وبين زوجته، التي تحثه على السعي لطلب الرزق، بينما هو يفضل الكسل والراحة، علاوة على مطالبة زوجته بالصمت حيال الأمر وضربها إن أثارت الموضوع، واستغل الزوج الظرف الراهن للتحجج بعدم وجود عمل، بينما للطفلين احتياجات تدفع الأم لطلبها من الزوج حتى وإن تشاجر معها.

الجيران بمدينة الخصوص حاولوا التغاضي عن صراخ الشابة العشرينية، في آخر مشاجرة لاعتيادهم الأمر، وتفضيلهم عدم التدخل بين الزوجين، خاصة أن تدخلاتهم السابقة لم يجد نفعًا، لكن صراخ هذه المرة كان هستيريًا دفعهم دفعًا إلى الزوجة، ليعثروا عليها هذه المرة جثة هامدة، بينما طفليها يصرخان كذلك، وعلى الفور اتصلوا