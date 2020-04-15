جريمة

طالبت زوجها بالعمل من أجل طفليهما فقتلها بالخصوص

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٠ م
قتل_أرشيفية
قتل_أرشيفية
عاطل عن العمل، لا يبحث بجد عن عمل حقيقي، ولا يستقر في وظيفة واحدة طويلًا، بحجة كراهيته لتحكمات الآخرين فيه، بينما هو متزوج ولديه طفلين توأم، غير عابىء باحتياجات الصغيرين، ومسئوليته تجاههما، وهو ما تسبب في مشاجرات دائمة بينه وبين زوجته، التي تحثه على السعي لطلب الرزق، بينما هو يفضل الكسل والراحة، علاوة على مطالبة زوجته بالصمت حيال الأمر وضربها إن أثارت الموضوع، واستغل الزوج الظرف الراهن للتحجج بعدم وجود عمل، بينما للطفلين احتياجات تدفع الأم لطلبها من الزوج حتى وإن تشاجر معها.
الجيران بمدينة الخصوص حاولوا التغاضي عن صراخ الشابة العشرينية، في آخر مشاجرة لاعتيادهم الأمر، وتفضيلهم عدم التدخل بين الزوجين، خاصة أن تدخلاتهم السابقة لم يجد نفعًا، لكن صراخ هذه المرة كان هستيريًا دفعهم دفعًا إلى الزوجة، ليعثروا عليها هذه المرة جثة هامدة، بينما طفليها يصرخان كذلك، وعلى الفور اتصلوا
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جثة (5)

جريمة الفجر.. زوج يخنق زوجته حتى الموت في الإسكندرية

أقدم عامل في العقد الرابع من العمر على التخلص من زوجته، اليوم الأربعاء، إذ قام بخنقها أثناء النوم بسبب خلافات زوجية بين الطرفين وشك القاتل في سلوك زوجته، وذلك بمنطقة العامرية، بغرب محافظة الإسكندرية، حيث تم العثور عليها مخنوقة في غرفة نومها على السرير، وبإجراء التحريات اللازمة بمعرفة مباحث التحريات بقسم شرطة العامرية ثان، تبين أن الزوج مرتكب الواقعة، ولاذ بالهروب، إذ أفاد شهود عيان أن الزوجين كانا دائمين الشجار في أوقات متفرقة من اليوم ودبت بينهما الخلافات الزوجية.
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وزير الداخلية يزور أبطال الشرطة المصابين بالأميرية

زار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، 4 أبطال مكافحة الإرهاب الدنيء، من ضباط وأفراد الشرطة البواسل، المصابين خلال تأدية واجبهم الوطني، بالتصدي لعناصر خلية إرهابية، ومحاولة ضبطهم والاشتباك معهم بمنطقة الأميرية بالقاهرة أمس، وذلك لإحباط مخططهم الإجرامي لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة المجيد، مما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة 4 آخرين من قوات الأمن، ومصرع 7 عناصر إجرامية إرهابية كان بحوزتهم 6 بنادق آلية و4 أسلحة خرطوش وكمية من الذخيرة.
محكمة-ارشفية

تأجيل محاكمة سفاح الجمالية إداريًا بسبب كورونا

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق، تأجيل محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتي استعراض القوة والقتل العمد، تأجيلا إداريا للأسبوع الثاني من شهر مايو المقبل، وذلك التزامًا بقرار محكمة استئناف القاهرة، بتعليق انعقاد الجلسات مؤقتًا، ضمن الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من عدوى فيروس كورونا، عن طريق منع التجمعات والزحام، حفاظًا على صحة المواطنين من المتقاضية والأهالي والمحامين وغيرهم.
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حبس تاجر في السيدة زينب بسبب «سكر ومرقة»

نسبت النيابة العامة لتجار مواد غذائية، تهمة حجب سلع بكميات كبيرة عن الطرح للمواطنين، بقصد احتكارها ورفع أسعارها، لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين والأوضاع الحالية بشأن مكافحة فيروس كورونا، إذ أمرت النيابة بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على المضبوطات وطرحها للبيع للمواطنين بثمنها السوقي، وحفظ قيمتها للمالك على ذمة القضية، فيما طلبت تحريات أمنية عن طبيعة نشاط المتهم، والتحقق من انتمائه إلى جماعات محظورة وخلايا إخوانية من عدمه.
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أصر على ضبط لصين فقتلاه والأمن يبحث عنهما

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لضبط المتهمين بقتل سمسار بمنطقة الهرم، وتم فحص كاميرات المراقبة بنطاق الحادث والتوصل إلى صورًا لهما وجاري الكشف عن هويتهما والقبض عليهما، إذ تبين أن المجني عليه انتبه لمحاولة اللصين فتح جراج مسكنه لسرقة سيارة شقيقه من داخله، فخرج إلى شرفة المنزل للتحقق من أن الصوت الذى سمعه نتاج محاولة فتح الجراج، وبالفعل شاهد لصين يحاولان فتح الباب، فصرخ يعلن وجود لصوص لإرهابهما وطلب مساعدة الأهالي ونزل للقبض عليهما، وحاول مطاردتهما فأطلقا عليه النيران من سلاح خرطوش فقتلاه.
تعذيب طفلة

والدة «ساجدة» تزعم إصابتها بالصرع والتحريات تكذبها

أدعت «فاطمة.ك»، 25 سنة، المتهمة بتعذيب طفلتها الرضيعة «ساجدة» 6 أشهر، خلال تحقيقات النيابة العامة، أن إصابات طفلتها من كسور وحروق وقعت رغمًا عنها، قائلة: إنها مٌصابة بصرع وتنتابها حالة هياج وهستيرية عصبية، تجعلها ترتكب أفعالاً لا تدري بشأنها شئ، وربما خلال تلك النوبات تتعرض الطفلة لإصابات»، لكن التحريات وإفادة الشهود أكذبت أقوالها، واستدلت التحقيقات في ذلك على عدم إصابة طفلها البالغ من العمر عام ونصف بأي إصابات، بما يؤكد تعديها على الرضيعة رغبة فى إزهاق روحها لأنها أنثى.
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النيابة تطلب التحريات عن قاتل والده بالعياط

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع شاب متهم بقتل والده بطعنات سكين بقرية المساندة في العياط بجنوب الجيزة، ونسبت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض تنفيذا لذلك الغرض، وكلفت النيابة رجال المباحث بمركز العياط بالتحري عن المتهم، وطبيعة عمله وأوجه دخله وبيان سلوكه العام، وطبيعة علاقته مع أسرته والمحيطين به وبالأخص والده، لكشف أغوار طبيعة العلاقة والخلافات التي دبت بينهما وتطورت إلى قيام المتهم بقتل والده.
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مكالمة تليفون ودراجة تكشف جريمة قتل بوادي الريان

عاطل مسجل خطر له معلومات جنائية، اعتمد على السرقة والنهب لجني المال الحرام، فأخذ يتفرس فى جيرانه ومعارفه ضحايا للاستيلاء على أموالهم أو متعلقاتهم الثمينة، ثم إنفاق قيمتها قبل أن يبحث عن ضحية جديدة، منذ أن وقع بصره على دراجة نارية ملك لجاره، أخذ ينسج الأحلام حول سرقتها لبيعها بآلاف الجنيهات، ليتمتع بالمال الحرام لفترة، ولتنفيذ أحلامه قرر بمنهتى البساطة أن يقتل جاره، واستعان على ذلك بأحد اصدقائه من أرباب السوابق، وبالفعل نفذا جريمتهما النكراء بمنطقة صحراوية، فيما أبلغت أسرة الجار الشرطة بشأن اختفاء المجني عليه.
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