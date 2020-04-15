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شفاء 18 مصابا داخل مستشفى عزل كورونا في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢١ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
شهدت مستشفى العزل الصحي داخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، شفاء 18 مصابا من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتقرر خروجهم جميعا بعد التأكد من تماثلهم للشفاء وتعافيهم التام، وتحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية إلى سلبية. ووصل عدد من تماثلوا للشفاء داخل مستشفى ملوي، إلى30 متعافي. وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد افتتح مستشفى ملوي العام، الجمعة قبل الماضية، تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد المحافظ، أن هذا يأتي في اطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهه فيروس كورونا المستجد.وسلم المحافظـ، الفريق الطبي بالمستشفي 100 حقيبة مستلزمات طبية ووقائية، موضحا أن تحسين الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، وخاصة في مثل تلك
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القوات المسلحة تواصل توزيع الماسكات بوسائل النقل

استمرارا لجهود القوات المسلحة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حرصا على صحة المواطن، واصلت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة تنفيذ خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير وتوزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنيين مجانا، وووزعت عناصر القوات المسلحة، الماسكات الطبية بمواقف النقل الجماعي بالعباسية وعبود وعزبة الهجانة ومحطة مترو المرج الجديدة بالإضافة إلى صن مول مجمع الجلاء والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.
الحجر- الصحي (1)

شفاء أول 6 مصابين بكورونا داخل مستشفى العزل بالمنيا

شهدت مستشفى العزل الصحي داخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم السبت، شفاء أول 6 مصابين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقرر خروجهم جميعًا بعد التأكد من تماثلهم للشفاء وتعافيهم التام، وتحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية إلى سلبية. وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد افتتح مستشفى ملوي العام، الجمعة قبل الماضية، تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية، في اطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
رش- ذباب (4)

تطهير الشوراع ورعاية الأسر الفقيرة... مبادرات لمواجهة كورونا بالمنيا

«تطهير وتعقيم المنازل والشوارع، وتوصيل الطلبات مجانًا للمواطنين، ومساعدة العمالة اليومية والأسر الفقيرة»،.. جميعها مبادرات شهدتها مدن و قرى محافظة المنيا، منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ لاقت المبادرات جميعها ترحيبًا كبيرًا من الشباب والأهالي؛ من أجل مواجهة فيروس كورونا، وكذلك مساعدة المتضررين ماديًا من تلك الأزمة، خاصة بعد غلق العديد من المشروعات الصغيرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا.
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الصحة: ارتفاع مصابي كورونا إلى 609 أشخاص.. و4 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 182 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
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