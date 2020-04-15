شفاء 18 مصابا داخل مستشفى عزل كورونا في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢١ م

شهدت مستشفى العزل الصحي داخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، شفاء 18 مصابا من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتقرر خروجهم جميعا بعد التأكد من تماثلهم للشفاء وتعافيهم التام، وتحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية إلى سلبية. ووصل عدد من تماثلوا للشفاء داخل مستشفى ملوي، إلى30 متعافي. وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد افتتح مستشفى ملوي العام، الجمعة قبل الماضية، تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد المحافظ، أن هذا يأتي في اطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهه فيروس كورونا المستجد.وسلم المحافظـ، الفريق الطبي بالمستشفي 100 حقيبة مستلزمات طبية ووقائية، موضحا أن تحسين الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، وخاصة في مثل تلك