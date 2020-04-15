عبر الإنترنت.. 5000 فرصة مجانية لتدريب عمالة الطيران

تحرير:أميرة إبراهيم ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣١ م

في مبادرة ايجابية لمد يد العون للعاملين في الطيران بعد توقف كافة مناحي أنشطة السفر الجوي، قدم الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) مبادرة الوصول المجاني إلى الدورات التدريبية عبر الإنترنت لما يصل إلى 5000 عامل طيران، كجزء من جهوده لمساعدة الصناعة خلال أزمة COVID-19.

ومن خلالها يمكن للموظفين الحاليين - أو أولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا جزءًا من الطيران أو الصناعات ذات الصلة - اختيار واحدة من ست دورات من دورات التعلم الإلكتروني الأكثر شهرة في إياتا، لتعزيز معارفهم ومهاراتهم في الصناعة كالتالي:قانون منافسة الطيرانجغرافيا الوجهةرسوم وكالة السفر: نهج احترافيالمحاسبة