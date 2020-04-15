عبر الإنترنت.. 5000 فرصة مجانية لتدريب عمالة الطيران
تحرير:أميرة إبراهيم
١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣١ م
الإياتا_أرشيفية
في مبادرة ايجابية لمد يد العون للعاملين في الطيران بعد توقف كافة مناحي أنشطة السفر الجوي، قدم الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) مبادرة الوصول المجاني إلى الدورات التدريبية عبر الإنترنت لما يصل إلى 5000 عامل طيران، كجزء من جهوده لمساعدة الصناعة خلال أزمة COVID-19.
ومن خلالها يمكن للموظفين الحاليين - أو أولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا جزءًا من الطيران أو الصناعات ذات الصلة - اختيار واحدة من ست دورات من دورات التعلم الإلكتروني الأكثر شهرة في إياتا، لتعزيز معارفهم ومهاراتهم في الصناعة كالتالي:قانون منافسة الطيرانجغرافيا الوجهةرسوم وكالة السفر: نهج احترافيالمحاسبة
ومن خلالها يمكن للموظفين الحاليين - أو أولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا جزءًا من الطيران أو الصناعات ذات الصلة - اختيار واحدة من ست دورات من دورات التعلم الإلكتروني الأكثر شهرة في إياتا، لتعزيز معارفهم ومهاراتهم في الصناعة كالتالي:
قانون منافسة الطيران
جغرافيا الوجهة
رسوم وكالة السفر: نهج احترافي
المحاسبة والإدارة المالية لوكالات السفر
الجغرافيا في تخطيط السفر
التوزيع وتجارة الطيران بالتجزئة
وأكدت ستيفاني سيوفي، مديرة التدريب في الاتحاد، أن الطيران سوف يتخطى أزمة COVID-19، لأنه كما هو الحال مع الأزمات السابقة، سيجتمع العديد من الأشخاص العظماء في هذه الصناعة لمواجهة التحديات وجها لوجه.
وقالت: «كتحية للنساء والرجال في هذه الصناعة، تقدم إياتا مساهمة صغيرة لدعم انتعاش هذا القطاع من خلال التدريب المجاني، فهذه أوقات عصيبة لكننا أردنا أن نرى فرصة المستقبل، وما هي الطريقة الأفضل من التعلم».
وسيتم تخصيص الدورات على أساس أسبقية الحضور لـ 5000 فرصة تدريب عبر الإنترنت، فيما يجب استلام الطلبات قبل 27 أبريل 2020.
وتفخر إياتا بتقديم هذا كجزء من حملة مستمرة بعنوان نحن الطيران، لدعم الرجال والنساء في مجتمع الطيران خلال هذه الأوقات الصعبة، وكذلك لإظهار الشغف والأشخاص الذين يقفون وراء عمل الحرية.