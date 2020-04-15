جريمة

وزير الداخلية يزور أبطال الشرطة المصابين بالأميرية

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٤ م
أرشيفية
أرشيفية
زار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، 4 أبطال مكافحة الإرهاب الدنيء، من ضباط وأفراد الشرطة البواسل، المصابين خلال تأدية واجبهم الوطني، بالتصدي لعناصر خلية إرهابية، ومحاولة ضبطهم والاشتباك معهم بمنطقة الأميرية بالقاهرة أمس، وذلك لإحباط مخططهم الإجرامي لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة المجيد، مما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة 4 آخرين من قوات الأمن، ومصرع 7 عناصر إجرامية إرهابية كان بحوزتهم 6 بنادق آلية و4 أسلحة خرطوش وكمية من الذخيرة.
واطمأن وزيرالداخلية على حالة المقدم معتصم الشموتي، وتحقق من استقرار حالته الصحية، وأنه يلقى الرعاية اللازمة لإتمام تعافيه من إصابة بطلق ناري، وكذلك اطمأن على 3 مصابين من رجال الأمن البواسل. قدم الوزير تحية إجلال وتقدير للمصابين، مشيدًا ببطولتهم في التصدي للإرهاب الأسود، ومثمنًا شجاعتهم وتعاملهم مع العناصر
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جثة (5)

جريمة الفجر.. زوج يخنق زوجته حتى الموت في الإسكندرية

أقدم عامل في العقد الرابع من العمر على التخلص من زوجته، اليوم الأربعاء، إذ قام بخنقها أثناء النوم بسبب خلافات زوجية بين الطرفين وشك القاتل في سلوك زوجته، وذلك بمنطقة العامرية، بغرب محافظة الإسكندرية، حيث تم العثور عليها مخنوقة في غرفة نومها على السرير، وبإجراء التحريات اللازمة بمعرفة مباحث التحريات بقسم شرطة العامرية ثان، تبين أن الزوج مرتكب الواقعة، ولاذ بالهروب، إذ أفاد شهود عيان أن الزوجين كانا دائمين الشجار في أوقات متفرقة من اليوم ودبت بينهما الخلافات الزوجية.
قتل

طالبت زوجها بالعمل من أجل طفليهما فقتلها بالخصوص

عاطل عن العمل، لا يبحث بجد عن عمل حقيقي، ولا يستقر في وظيفة واحدة طويلًا، بحجة كراهيته لتحكمات الآخرين فيه، بينما هو متزوج ولديه طفلين توأم، غير عابىء باحتياجات الصغيرين، ومسئوليته تجاههما، وهو ما تسبب في مشاجرات دائمة بينه وبين زوجته، التي تحثه على السعي لطلب الرزق، بينما هو يفضل الكسل والراحة، علاوة على مطالبة زوجته بالصمت حيال الأمر وضربها إن أثارت الموضوع، واستغل الزوج الظرف الراهن للتحجج بعدم وجود عمل، بينما للطفلين احتياجات تدفع الأم لطلبها من الزوج حتى وإن تشاجر معها.
محكمة-ارشفية

تأجيل محاكمة سفاح الجمالية إداريًا بسبب كورونا

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق، تأجيل محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتي استعراض القوة والقتل العمد، تأجيلا إداريا للأسبوع الثاني من شهر مايو المقبل، وذلك التزامًا بقرار محكمة استئناف القاهرة، بتعليق انعقاد الجلسات مؤقتًا، ضمن الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من عدوى فيروس كورونا، عن طريق منع التجمعات والزحام، حفاظًا على صحة المواطنين من المتقاضية والأهالي والمحامين وغيرهم.
سكر -فاسد (2)

حبس تاجر في السيدة زينب بسبب «سكر ومرقة»

نسبت النيابة العامة لتجار مواد غذائية، تهمة حجب سلع بكميات كبيرة عن الطرح للمواطنين، بقصد احتكارها ورفع أسعارها، لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين والأوضاع الحالية بشأن مكافحة فيروس كورونا، إذ أمرت النيابة بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على المضبوطات وطرحها للبيع للمواطنين بثمنها السوقي، وحفظ قيمتها للمالك على ذمة القضية، فيما طلبت تحريات أمنية عن طبيعة نشاط المتهم، والتحقق من انتمائه إلى جماعات محظورة وخلايا إخوانية من عدمه.
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النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

النيابة: استشهاد ضابط وإصابة 3 شرطيين بحادث الأميرية

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع بحي الأميرية، شرق القاهرة، وذكر النائب العام في بيان له أن فريقا من نيابة أمن الدولة العليا انتقل لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد الضابط محمد فوزي الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع. وشهدت المنطقة انتشارا أمنيا مكثفا من قوات الشرطة وسط تواجد قيادات ميدانية من ضباط الأمن الوطني وقطاع الأمن العام تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمدرية أمن القاهرة؛ للسيطرة على الموقف.
القضاء-على-خلية إرهابية-في-الظهير الصحراوي (1)

مقتل جميع عناصر «خلية الأميرية» واستشهاد ضابط بالأمن الوطني

استشهد ضابط بقطاع الأمن الوطني بعد تبادل لإطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية وعناصر خلية إرهابية بمنطقة الأميرية في القاهرة، مساء الثلاثاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف، إذ لقي عناصر الخلية مصرعهم جميعا، في الوقت الذي توقف إطلاق الرصاص، وسيطرت الشرطة على الأوضاع، وذلك حسب مصادر أمنية مسؤولة. وفي وقت سابق ناشدت وزارة الداخلية أهالي منطقة الأميرية توخي الحذر وعدم الاقتراب من النوافذ والأبواب نهائيًا، مشددة ضرورة الاحتماء بالمنازل.
قوات-الشرطة (2)

تبادل إطلاق نار بين الأمن و«خلية الأميرية»

قال مصدر أمني مسؤول، إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ومجموعة من الإرهابيين بمنطقة الأمييرية بمحافظة القاهرة، مساء الثلاثاء، بدورها نشادة وزارة الداخلية أهالي منطقة الأميرية توخي الحذر وعدم الاقتراب من النوافذ والأبواب نهائيًا، مشددة ضرورة الاحتماء بالمنازل، وشهدت المنطقة انتشارا أمنيا مكثفا من قوات الشرطة وسط تواجد قيادات ميدانية من ضباط الأمن الوطني وقطاع الأمن العام تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بميدرية أمن القاهرة؛ للسيطرة على الموقف.
مخدر-الحشيش (4)

ضبط سائق بـ330 طربة حشيش: دوري التوصيل فقط

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، من إحباط محاولة توزيع شحنة كبيرة من المخدرات بعد ضبط سائق، بحوزته نحو 330 طربة حشيش، بوزن نحو 33 كيلوجراما، بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بغرب المحافظة، وذلك بمعرفة أحد الأكمنة، وتبين أنه كان يعتزم توزيع المخدرات على عملائه لتوزيعها على زبائنهم مستهدفين فئة الشباب، وذلك استغلالا لمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم، بينما أقر المتهم بأن المضبوطات لصاحب السيارة وصاحب محل أكسسوارات بمحافظة أسيوط وانه حضر الإسكندرية لتوزيعها فقط.
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