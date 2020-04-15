وزير الداخلية يزور أبطال الشرطة المصابين بالأميرية

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٤ م

أرشيفية

زار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، 4 أبطال مكافحة الإرهاب الدنيء، من ضباط وأفراد الشرطة البواسل، المصابين خلال تأدية واجبهم الوطني، بالتصدي لعناصر خلية إرهابية، ومحاولة ضبطهم والاشتباك معهم بمنطقة الأميرية بالقاهرة أمس، وذلك لإحباط مخططهم الإجرامي لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة المجيد، مما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة 4 آخرين من قوات الأمن، ومصرع 7 عناصر إجرامية إرهابية كان بحوزتهم 6 بنادق آلية و4 أسلحة خرطوش وكمية من الذخيرة.

واطمأن وزيرالداخلية على حالة المقدم معتصم الشموتي، وتحقق من استقرار حالته الصحية، وأنه يلقى الرعاية اللازمة لإتمام تعافيه من إصابة بطلق ناري، وكذلك اطمأن على 3 مصابين من رجال الأمن البواسل. قدم الوزير تحية إجلال وتقدير للمصابين، مشيدًا ببطولتهم في التصدي للإرهاب الأسود، ومثمنًا شجاعتهم وتعاملهم مع العناصر