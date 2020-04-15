جريمة الفجر.. زوج يخنق زوجته حتى الموت في الإسكندرية
تحرير:محمد مجلي
١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٧ م
جثة_أرشيفية
أقدم عامل في العقد الرابع من العمر على التخلص من زوجته، اليوم الأربعاء، إذ قام بخنقها أثناء النوم بسبب خلافات زوجية بين الطرفين وشك القاتل في سلوك زوجته، وذلك بمنطقة العامرية، بغرب محافظة الإسكندرية، حيث تم العثور عليها مخنوقة في غرفة نومها على السرير، وبإجراء التحريات اللازمة بمعرفة مباحث التحريات بقسم شرطة العامرية ثان، تبين أن الزوج مرتكب الواقعة، ولاذ بالهروب، إذ أفاد شهود عيان أن الزوجين كانا دائمين الشجار في أوقات متفرقة من اليوم ودبت بينهما الخلافات الزوجية.
Fداية الواقعة كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا، يفيد بوقوع جريمة قتل منطقة نجع كابتن بنطاق حي العامرية ثان.على الفور انتقلت القيادات الأمنية، وتم العثور على جثة ربة منزل على سريرها بمحل سكنها بدائرة القسم، وبإجراء الفحص والتحري، تبين أن مرتكب الواقعة زوجها
Fداية الواقعة كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا، يفيد بوقوع جريمة قتل منطقة نجع كابتن بنطاق حي العامرية ثان.
على الفور انتقلت القيادات الأمنية، وتم العثور على جثة ربة منزل على سريرها بمحل سكنها بدائرة القسم، وبإجراء الفحص والتحري، تبين أن مرتكب الواقعة زوجها المدعو "ز.ن.ال"، عامل.
وأشارت التحريات أن المتهم والمجني عليها زوجته تواترت علاقتهما خلال الآونة الأخيرة، ووقعت بينهما مشاجرات مستمرة، وفي يوم الواقعة امتد الشجار حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وتبين أنه بعد حلول الفجر قام المتهم الزوج بخنق الزوجة أثناء النوم حتى فارقت الحياة.
بتقنين الإجراءات تم ضبط الزوج المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لشكه في سلوك زوجته، وتحرر محضر بالواقعة رقم 1608 لسنة 2020 إداري قسم شرطة العامرية.