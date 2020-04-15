جريمة الفجر.. زوج يخنق زوجته حتى الموت في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٧ م

أقدم عامل في العقد الرابع من العمر على التخلص من زوجته، اليوم الأربعاء، إذ قام بخنقها أثناء النوم بسبب خلافات زوجية بين الطرفين وشك القاتل في سلوك زوجته، وذلك بمنطقة العامرية، بغرب محافظة الإسكندرية، حيث تم العثور عليها مخنوقة في غرفة نومها على السرير، وبإجراء التحريات اللازمة بمعرفة مباحث التحريات بقسم شرطة العامرية ثان، تبين أن الزوج مرتكب الواقعة، ولاذ بالهروب، إذ أفاد شهود عيان أن الزوجين كانا دائمين الشجار في أوقات متفرقة من اليوم ودبت بينهما الخلافات الزوجية.

Fداية الواقعة كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا، يفيد بوقوع جريمة قتل منطقة نجع كابتن بنطاق حي العامرية ثان.على الفور انتقلت القيادات الأمنية، وتم العثور على جثة ربة منزل على سريرها بمحل سكنها بدائرة القسم، وبإجراء الفحص والتحري، تبين أن مرتكب الواقعة زوجها