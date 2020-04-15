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بيلوسي عن وقف ترامب تمويل الصحة العالمية: غير قانوني

تحرير:رويترز ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٩ م
نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس دونالد ترامب وقف تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية بأنه??? ???أحمق وخطير وسيتم التصدي له، إذ قالت بيلوسي في بيان: «وقف الرئيس لتمويل منظمة الصحة العالمية بينما تقود الحرب العالمية على وباء فيروس كورونا تصرف أحمق»، مضيفه: «القرار خطير وغير قانوني وسيتم التصدي له سريعا». كانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت اليوم، أنها تتابع مع جميع الشركاء سبل تسريع البحث العلمي، مشيرة إلى أنها بصدد اختبار 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد.
وصرح تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، بأنهم يراجعون تأثير سحب التمويل الأمريكي على عمل المنظمة، مشددا على أنهم وسيعملون مع الشركاء لملء أي فجوات، مضيفا أن المنظمة ستنظر في إعادة ترتيباتها المالية بعد قرار واشنطن سحب التمويل، معربا عن أسفه لتعليق الولايات المتحدة تمويلها للمنظمة،
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كورونا والحجر الصحي (9)

الصحة العالمية: اختبار 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها تتابع مع جميع الشركاء سبل تسريع البحث العلمي، مشيرة إلى أنها بصدد اختبار 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد، إذ صرح تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، بأنهم يراجعون تأثير سحب التمويل الأمريكي على عمل المنظمة، مشددا على أنهم وسيعملون مع الشركاء لملء أي فجوات، مضيفا أن المنظمة ستنظر في إعادة ترتيباتها المالية بعد قرار واشنطن سحب التمويل، معربا عن أسفه لتعليق الولايات المتحدة تمويلها للمنظمة، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (14)

«خلال 24 ساعة».. 761 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 761 وفاة جديدة بكورونا في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ أكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد بلغت 12868 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال اليوم الأخير بـ4605 حالات جديدة إلى 98476 إصابة. وخضع 11170 شخصا في المملكة المتحدة خلال آخر 24 ساعة لفحص كورونا، ووصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 313.7 ألف شخص، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
رئيس -الوزراء -الهندي -ناريندرا- مودي

الهند تعتزم تخفيف إجراءات الإغلاق في مناطق ريفية

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الأربعاء، أنها سوف تسمح باستئناف عدة أنشطة في مناطق ريفية ابتداء من الأسبوع المقبل، تشمل قطاعي الصناعة والبنية التحتية، وذلك من أجل تخفيف الضغط على العمال الذين تضرروا من إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس "كورونا"، وجاء هذا القرار بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تمديد إجراءات الإغلاق حتى الثالث من مايو المقبل، وقالت وزارة الداخلية إنه سوف يبدأ تخفيف إجراءات الإغلاق ابتداء من الإثنين المقبل في المناطق الريفية التي لا تشهد تفشيًا كبيرًا لفيروس "كورونا".
لودريان

فرنسا تستدعي سفير الصين احتجاجا على سلسلة اتهامات

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، السفير الصيني احتجاجا على سلسلة من الاتهامات المثيرة للجدل من قبل سفارة بكين في باريس بشأن وباء "كوفيد-19"، ورفض وزير الخارجية الفرنسي،جان إيف لودريان، في بيان، تلك الاتهامات، معتبرا إياها لا تتناسب مع طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين. ونشرت السفارة الصينية في فرنسا، على موقعها الإلكتروني، نصا مطولا بعنوان "استعادة الحقائق المشوهة - مشاهدات دبلوماسي صيني في باريس"، يشيد بنجاح بكين في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وينتقد الطريقة التي استجابت بها البلدان الغربية لتفشي الوباء.
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فيروس- كورونا (12)

ارتفاع ضحايا كورونا في فرنسا إلى 2606 حالات وفاة

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغت 2606 حالات. من جانبه قال المدير العام للصحة الفرنسي جيروم سالومون، إن عدد الوفيات ازداد بواقع 292 حالة مقارنة مع حصيلة أمس السبت، وبلغ 2606 حالات، بناء على البيانات المتاحة، مضيفًا أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 40 ألفا و174 حالة، وفقًا لروسيا اليوم. وتعد فرنسا خامس دولة يتجاوز فيها عدد الوفيات حاجز الألف حالة، بعد كل من الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.
فيروس- كورونا (13)

الصحة العالمية:2650 مصابا و49 وفاة بكورنا في إفريقيا

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إن فيروس كورونا امتد إلى عشرات الدول في إفريقيا حيث بلغت حالات الإصابة 2650 حالة والوفيات 49، مضيفًا: «أن المنظمة مستعدة لدعم كل الدول في مكافحة الفيروس»، قائلا: «إن على الدول التي تعاني أنظمتها الصحية من الضعف العمل بقوة لاحتواء انتشار المرض بين الحالات الأولية ومنع تفشيه في المجتمع»، وفقا لرويترز. وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل كل الأشخاص.
فيروس- كورونا (12)

ارتفاع مصابي «كورونا» في الجزائر لـ454 حالة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر لـ454 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 45 حالة جديدة، مشيره في بيان: «سجلت ثلاثة وفيات جديدة ليبلغ عدد الوفيات 29 وفاة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، كما غادر 31 مصابا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء»، وفقا لما ذكرته سبوتنيك. يذكر أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 36 ولاية جزائرية حتى الآن.
دونالد ترامب

بسبب كورونا.. ترامب يدرس فرض حجر صحي على نيويورك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يفكر في فرض حجر صحي على ولاية نيوجيرسي ونيويورك، بعد التفشي الكبير لفيروس كورونا المستجد، وفقا لروسيا اليوم. وقال ترامب في وقت سابق، إنه ألغى صفقة تشريع فيروس كورونا، لافتا أنه لم يلغ التشريع بشكل نهائي، حيث صرح بأنه ألغى الصفقة التي تم التوصل إليها في حينه حول التشريع، بسبب بعض البنود التي أدرجها الديمقراطيون. وأشار أن المناقشات حول التشريع بشكل عام لا تزال جارية، وأن بيلوسي قالت: إن الاتفاق حوله قريب.
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