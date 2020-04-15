بيلوسي عن وقف ترامب تمويل الصحة العالمية: غير قانوني

تحرير:رويترز ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٩ م

نانسي بيلوسي

وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس دونالد ترامب وقف تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية بأنه??? ???أحمق وخطير وسيتم التصدي له، إذ قالت بيلوسي في بيان: «وقف الرئيس لتمويل منظمة الصحة العالمية بينما تقود الحرب العالمية على وباء فيروس كورونا تصرف أحمق»، مضيفه: «القرار خطير وغير قانوني وسيتم التصدي له سريعا». كانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت اليوم، أنها تتابع مع جميع الشركاء سبل تسريع البحث العلمي، مشيرة إلى أنها بصدد اختبار 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وصرح تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، بأنهم يراجعون تأثير سحب التمويل الأمريكي على عمل المنظمة، مشددا على أنهم وسيعملون مع الشركاء لملء أي فجوات، مضيفا أن المنظمة ستنظر في إعادة ترتيباتها المالية بعد قرار واشنطن سحب التمويل، معربا عن أسفه لتعليق الولايات المتحدة تمويلها للمنظمة،