قبل شم النسيم.. حملة على أسواق الفسيخ والرنجة بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٥ م

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات مكبرة على الأسواق، خاصة أسواق الأسماك المملحة والطازجة لفحص الأسماك المملحة الفسيخ والسردين والرنجة والملوحة، والتأكد من صلاحيتها حرصا على صحة المواطنين ولضبط الأسعار، وكذلك تم التأكد من توافر السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة وسلع ياميش رمضان والدواجن الحية والمذبوحة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري والصحة وحي وسط.

وقال المحاسب محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن هدف الحملة ضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين من عرض سلع فاسدة أو منتهية الصلاحية أو سلع بدون بيانات أو مجهولة المصدر أو بدون إعلان عن الأسعار بهدف التلاعب بالأسعار، وإرسال رسالة طمأنينة للمواطنين، بأن أجهزة الدولة بجانب المواطن في الأسواق