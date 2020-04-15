رياضة

بشكتاش وجالاتا سراي يتصارعان لضم تريزيجيه

تحرير:علي الزيني ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٧ م
محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه
خطف الدولي المصري، محمود حسن تريزيجيه، الأنظار بعد تألقه مع فريق أستون فيلا، خلال الفترة التي قضاها مع النادي الإنجليزي، وأصبح محط أنظار الأندية التركية، التي تصارع من أجل الحصول على خدمات اللاعب، حيث ذكر موقع "فاناتك" التركي أن جالاتا سراي يرغب في التعاقد مع تريزيجيه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، على سبيل الإعارة لمدة عام مع نية الشراء بشكل نهائي في صيف 2021. وقال التقرير، الذي نشره موقع "فاناتك"، أن الدولي المصري على رأس قائمة اهتمامات نادي بشكتاش التركي، سيتسبب في حرب بين الناديين خلال موسم الانتقالات الصيفية 2020.
ويرى فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي، أن التعاقد مع محمود حسن تريزيجية سيكون إضافة للفريق، عن اللاعب الإسباني بيدرو لاعب تشيلسي، وذلك بسبب التجربة السيئة مع الكولومبي فالكو، مؤكدا أنه ناديه سيستثمر في المستقبل وليس في الماضي. وتوهج محمود تريزيجيه، في صفوف قاسم باشا التركي، خلال الموسم الماضي،
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محمد صلاح

ليفربول يسعى للتعاقد مع خليفة محمد صلاح

يسعى فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لتعزيز صفوف الفريق ببعض اللاعبين، حتى لا يتأثر برحيل نجومه، حيث ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، أن أكثر لاعب قد يجد الريدز صعوبة في تعويض رحيله، هو النجم المصري محمد صلاح، الذي يعد على رأس أولويات ريال مدريد الإسباني وغريمه برشلونة، مؤكدة أن الفرعون المصري يقدم مستوى مذهلا مع الريدز ويمتلك قدرات فنية رائعة، لكنه لن يستمر مع الفريق إلى الأبد، لذلك يبحث مسئولو النادي عن بديل مميز لخلافة صلاح حال رحيله خلال الفترة المقبلة.
لاتسيو

لاتسيو: سنلجأ للقضاء في حالة إلغاء الدوري

يدرس نادي لاتسيو الإيطالي، اللجوء إلى القضاء في حالة عدم استكمال موسم 2019 -2020، بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، كما تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم. وتحدث أرتورو دياكونال المتحدث الرسمي لنادي لاتسيو لإذاعة تي إم دبليو، قائلا: "إذا لم يستكمل الموسم الجاري سينتهي الأمر في المحاكم والهيئات القضائية، وإن لم يصل الموسم إلى نتيجة طبيعية، فسيتم تدمير الموسم المقبل كذلك، لأن الأمر سينتهي في المحاكم والهيئات القضائية".
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

عبد الحفيظ يتحدث عن تخفيض العقود وقرار خفض الأجانب

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات لقناة "النهار"، عن قرار ناديه تخفيض رواتب اللاعبين؛ بسبب توقف النشاط الرياضي، وكذلك ما تردد عن رغبة اتحاد الكرة في تقليص عدد الأجانب، قائلا: "محمود الخطيب رئيس الأهلي، طلب من كل المسؤولين في قطاعات النادي المختلفة، وضع تصور للفترة المقبلة، فلو استمر الوضع الحالي ستعاني الأندية كلها من الإفلاس، وليس الأهلي فقط، تحدثنا مع أقدم اللاعبين من أجل تخفيض العقود، الأزمة الجارية عالمية، والأهلي ليس أغنى من ريال مدريد أو برشلونة، والجميع يخفض عقوده".
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عماد-متعب

عماد متعب: البدري أول من تنبأ بتألقي

أكد عماد متعب لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، هو أول من تنبأ بتألقه، جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج في الاستاد على إذاعة "نجوم إف إم"، قائلا: "البدري أول من تنبأ تألقي عندما كان عمري 16 عاما وأخذني من يدي وذهب بي إلى صالح سليم وقال له عماد سيصبح مهاجم صاحب شأن كبير". وواصل متعب، قائلا:"بداية علاقتي مع مانويل جوزيه كانت متوترة وفوجئت به يطردني من الملعب خلال أول تدريب لي وطلب مني خوض المران منفردا.. في ذلك الوقت لم اكن أعلم أنه يهتم بارتداء الجوارب وواقي الساق في التدريبات".
صلاح أمين - محمد إبراهيم

محمد إبراهيم: الاستقرار سبب تفوق الأهلي على الزمالك

يرى محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن الاستقرار هو سبب تفوق الأهلي على الزمالك، في عدد البطولات، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس 2 "، قائلا:"عامل الاستقرار، هذا هو السبب الرئيسي في تفوق الأهلي، عندما استقر جيل 2000 في الزمالك حصل على عدة بطولات". وواصل حديثه:"الزمالك يتسم بالاستقرار في الوقت الحالي، في الفترة الماضية تغير عدد اللاعبين بشكل كبير، أضر الفريق أكثر مما نفعه، والفريق حاليا يؤدي بشكل جيد تحت قيادة باتريس كارتيرون بدليل فوزه ببطولتي السوبر المصري والإفريقي
طارق يحي

طارق يحيى: الزمالك لا يمانع منح الدوري للأهلي

أكد طارق يحي نجم الزمالك السابق، أن ناديه لا يسعى لإلغاء بطولة الدوري الممتاز، هذا الموسم، بسبب ابتعاده عن المنافسة على اللقب، كما تم تداوله خلال الأيام الماضية، عبر وسائل الإعلام. وتحدث يحيى في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع على قناة الزمالك، مساء اليوم الجمعة، قائلًا: "نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، ينظر لحياة المواطن المصري، وليس خسارة لقب الدوري، في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها في الوقت الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي يحاصر الجميع".
دي بروين‎

دي بروين يتحدث عن تأثير الكورونا في إنجلترا

قال كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، أن موسم الدوري الإنجليزي، يجب أن ينتهي مبكرًا حتى يجنب إحداث أزمات في تقويم الموسم المقبل. وتحدث دي بروين في حوار لصحيفة "Het Laatste Nieuws " البلجيكية قائلا: "ليس لدي أي فكرة عما إذا كنا سنلعب مرة أخرى، ففي إنجلترا يريدون الانتظار لأطول فترة ممكنة قبل اتخاذ قرار". وأضاف دي بروين عن أزمة التوقف وتأثيرها على اللاعبين، قائلا:" كلاعب إذا لم تفعل شيئًا لمدة ستة أسابيع، فعادة ما تحتاج إلى فترة إعداد لمدة 3 أو 4 أسابيع، لكن إذا عدنا للعب على الفور، فسيدخل الجميع في غرفة العلاج بعد مباراتين بسبب الإصابات".
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