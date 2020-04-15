بشكتاش وجالاتا سراي يتصارعان لضم تريزيجيه

تحرير:علي الزيني ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٧ م

محمود حسن تريزيجيه

خطف الدولي المصري، محمود حسن تريزيجيه، الأنظار بعد تألقه مع فريق أستون فيلا، خلال الفترة التي قضاها مع النادي الإنجليزي، وأصبح محط أنظار الأندية التركية، التي تصارع من أجل الحصول على خدمات اللاعب، حيث ذكر موقع "فاناتك" التركي أن جالاتا سراي يرغب في التعاقد مع تريزيجيه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، على سبيل الإعارة لمدة عام مع نية الشراء بشكل نهائي في صيف 2021. وقال التقرير، الذي نشره موقع "فاناتك"، أن الدولي المصري على رأس قائمة اهتمامات نادي بشكتاش التركي، سيتسبب في حرب بين الناديين خلال موسم الانتقالات الصيفية 2020.

ويرى فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي، أن التعاقد مع محمود حسن تريزيجية سيكون إضافة للفريق، عن اللاعب الإسباني بيدرو لاعب تشيلسي، وذلك بسبب التجربة السيئة مع الكولومبي فالكو، مؤكدا أنه ناديه سيستثمر في المستقبل وليس في الماضي. وتوهج محمود تريزيجيه، في صفوف قاسم باشا التركي، خلال الموسم الماضي،