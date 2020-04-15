رياضة

لاتسيو: سنلجأ للقضاء في حالة إلغاء الدوري

تحرير:علي الزيني ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٥ م
لاتسيو
لاتسيو
يدرس نادي لاتسيو الإيطالي، اللجوء إلى القضاء في حالة عدم استكمال موسم 2019 -2020، بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، كما تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم. وتحدث أرتورو دياكونال المتحدث الرسمي لنادي لاتسيو لإذاعة تي إم دبليو، قائلا: "إذا لم يستكمل الموسم الجاري سينتهي الأمر في المحاكم والهيئات القضائية، وإن لم يصل الموسم إلى نتيجة طبيعية، فسيتم تدمير الموسم المقبل كذلك، لأن الأمر سينتهي في المحاكم والهيئات القضائية".
وواصل تصريحاته: "في حين أن بعض الأندية حريصة على إلغاء الموسم بالكامل، فلاتسيو يعطي تحذيرا شديدا نحو ذلك.. أتمنى أن يحدد الملعب من يفوز ومن يخسر ومن يذهب إلى الجنة أو إلى الجحيم". واختتم دياكونال: "سيكون الأمر معقدا إذا أردنا اللعب في الشمال، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسفر.. كرة القدم هي رياضة ملامسة،
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محمد صلاح

ليفربول يسعى للتعاقد مع خليفة محمد صلاح

يسعى فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لتعزيز صفوف الفريق ببعض اللاعبين، حتى لا يتأثر برحيل نجومه، حيث ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، أن أكثر لاعب قد يجد الريدز صعوبة في تعويض رحيله، هو النجم المصري محمد صلاح، الذي يعد على رأس أولويات ريال مدريد الإسباني وغريمه برشلونة، مؤكدة أن الفرعون المصري يقدم مستوى مذهلا مع الريدز ويمتلك قدرات فنية رائعة، لكنه لن يستمر مع الفريق إلى الأبد، لذلك يبحث مسئولو النادي عن بديل مميز لخلافة صلاح حال رحيله خلال الفترة المقبلة.
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بشكتاش وجالاتا سراي يتصارعان لضم تريزيجيه

خطف الدولي المصري، محمود حسن تريزيجيه، الأنظار بعد تألقه مع فريق أستون فيلا، خلال الفترة التي قضاها مع النادي الإنجليزي، وأصبح محط أنظار الأندية التركية، التي تصارع من أجل الحصول على خدمات اللاعب، حيث ذكر موقع "فاناتك" التركي أن جالاتا سراي يرغب في التعاقد مع تريزيجيه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، على سبيل الإعارة لمدة عام مع نية الشراء بشكل نهائي في صيف 2021. وقال التقرير، الذي نشره موقع "فاناتك"، أن الدولي المصري على رأس قائمة اهتمامات نادي بشكتاش التركي، سيتسبب في حرب بين الناديين خلال موسم الانتقالات الصيفية 2020.
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عبد الحفيظ يتحدث عن تخفيض العقود وقرار خفض الأجانب

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات لقناة "النهار"، عن قرار ناديه تخفيض رواتب اللاعبين؛ بسبب توقف النشاط الرياضي، وكذلك ما تردد عن رغبة اتحاد الكرة في تقليص عدد الأجانب، قائلا: "محمود الخطيب رئيس الأهلي، طلب من كل المسؤولين في قطاعات النادي المختلفة، وضع تصور للفترة المقبلة، فلو استمر الوضع الحالي ستعاني الأندية كلها من الإفلاس، وليس الأهلي فقط، تحدثنا مع أقدم اللاعبين من أجل تخفيض العقود، الأزمة الجارية عالمية، والأهلي ليس أغنى من ريال مدريد أو برشلونة، والجميع يخفض عقوده".
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ميلان - نابولي

أكثر من سيناريو.. هل تستأنف الكرة الإيطالية نشاطها؟

كشفت تقارير أوروبية، عن أنه هناك سيناريوهان أمام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاستكمال منافسات البطولة المحلية وسط احتمالات كبيرة بالعودة إلى التدريبات في الرابع من مايو المقبل. وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف الانشطة والمجالات في مختلف أنحاء العالم ومن بينها إيطاليا التي شهدت ارتفاع في حالات الوفاة والإصابة بالوباء. وكان مسئولو الكرة الايطالية، قد أعلنوا في وقت سابق تمديد فترة التوقف حتى الثالث من مايو. وجاء في تقرير لصحيفة "كوريري ديلو سبورت"، أنه من المحتمل أن يتم السماح للاعبين بالتدريب اعتبارًا من 4 مايو.
بيراميدز (2)

بيراميدز يعلق على قرار تأجيل الكونفدرالية

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، أن تأجيل منافسات البطولة الكونفدرالية الإفريقية، كان قرارًا متوقعا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف". وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن ظهر اليوم السبت تأجيل مباريات نصف نهائي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال هاني سعيد، في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت: "قرار تأجيل الكونفدرالية صائب ومتوقع خاصةً مع توقف جميع البطولات والأنشطة على مستوى العالم بسبب تفشي فيروس كورونا".
رونالدو

هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد؟

كشفت صحيفة آس الإسبانية، حقيقة عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، مرة أخرى، مؤكدة أن الاتصال الذي جمع البرتغالي مع فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد كان لفتح أبواب ملعب سانتياجو برنابيو لاستضافة اللاعب في مدرجات الملعب فقط، لمشاهدة مباراة الكلاسيكو الأخيرة، وليس لارتداء قميص الملكي مُجددًا، على الرغم من تحسن العلاقة بين بيريز ورونالدو مؤخرا، إلا أن ذلك لا يعني تفكيرهم في إعادة ما كان عليه الوضع قبل موسمين
كريستيانو رونالدو

طرد أجبر رونالدو على منح لاعبي يوفنتوس أجهزة كمبيوتر

كشف فويتشيك تشيزني حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي، أسباب منح زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، زملائه في الفريق أجهزة كمبيوتر، جاء ذلك في حوار مع قناة "فووت تراك" البولندية، قائلًا: "أليجري المدير الفني السابق للفريق وضع قاعدة، تقضي بإجبار اللاعب الذي يحصل على بطاقة حمراء على منح شيء لزملائه في الفريق". وحصل رونالدو على بطاقة حمراء خلال مباراة يوفنتوس أمام فالنسيا الإسباني، التي جمعتهما ضمن مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي.
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