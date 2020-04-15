لاتسيو: سنلجأ للقضاء في حالة إلغاء الدوري

تحرير:علي الزيني ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٥ م

لاتسيو

يدرس نادي لاتسيو الإيطالي، اللجوء إلى القضاء في حالة عدم استكمال موسم 2019 -2020، بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، كما تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم. وتحدث أرتورو دياكونال المتحدث الرسمي لنادي لاتسيو لإذاعة تي إم دبليو، قائلا: "إذا لم يستكمل الموسم الجاري سينتهي الأمر في المحاكم والهيئات القضائية، وإن لم يصل الموسم إلى نتيجة طبيعية، فسيتم تدمير الموسم المقبل كذلك، لأن الأمر سينتهي في المحاكم والهيئات القضائية".

وواصل تصريحاته: "في حين أن بعض الأندية حريصة على إلغاء الموسم بالكامل، فلاتسيو يعطي تحذيرا شديدا نحو ذلك.. أتمنى أن يحدد الملعب من يفوز ومن يخسر ومن يذهب إلى الجنة أو إلى الجحيم". واختتم دياكونال: "سيكون الأمر معقدا إذا أردنا اللعب في الشمال، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسفر.. كرة القدم هي رياضة ملامسة،