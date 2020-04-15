ليفربول يسعى للتعاقد مع خليفة محمد صلاح

تحرير:علي الزيني ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٩ م

محمد صلاح

يسعى فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لتعزيز صفوف الفريق ببعض اللاعبين، حتى لا يتأثر برحيل نجومه، حيث ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، أن أكثر لاعب قد يجد الريدز صعوبة في تعويض رحيله، هو النجم المصري محمد صلاح، الذي يعد على رأس أولويات ريال مدريد الإسباني وغريمه برشلونة، مؤكدة أن الفرعون المصري يقدم مستوى مذهلا مع الريدز ويمتلك قدرات فنية رائعة، لكنه لن يستمر مع الفريق إلى الأبد، لذلك يبحث مسئولو النادي عن بديل مميز لخلافة صلاح حال رحيله خلال الفترة المقبلة.

ووضعت الصحيفة الإنجليزية، كالفن ستيجز لاعب نادي ألكمار الهولندي صاحب الـ21 عامًا في مقدمة المرشحين لخلافة النجم المصري في ليفربول، نظرًا أنه يشبه نجم منتخب مصر كثيرًا من حيث المراوغة، وكونه يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر. ومن ضمن المرشحين لخلافة صلاح، اللاعب الجامايكي ليون بيلي صاحب

ووضعت الصحيفة الإنجليزية، كالفن ستيجز لاعب نادي ألكمار الهولندي صاحب الـ21 عامًا في مقدمة المرشحين لخلافة النجم المصري في ليفربول، نظرًا أنه يشبه نجم منتخب مصر كثيرًا من حيث المراوغة، وكونه يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.



ومن ضمن المرشحين لخلافة صلاح، اللاعب الجامايكي ليون بيلي صاحب الـ22 عامًا، والمحترف ضمن صفوف فريق باير ليفر كوزون الألماني، حيث يمتلك اللاعب إمكانات فنية رائعة، ويجيد اللعب في الجهة اليسري.



ويأتي ديفيد نيريس لاعب أياكس الهولندي صاحب الـ24 عامًا ضمن البدائل المقترحة أمام ليفربول، بعدما ظهر بمستوى جيد رفقة فريقه، ويمتاز بدقة التمريرات وقوة التسديد.



رابع الاقتراحات هو صموئيل تشوكويزي، لاعب فياريال الإسباني، الذي ييلغ من العمر 20 عامًا، وارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف ليفربول خلال الفترة الحالية.