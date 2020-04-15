رياضة

ليفربول يسعى للتعاقد مع خليفة محمد صلاح

تحرير:علي الزيني ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٩ م
محمد صلاح
محمد صلاح
يسعى فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لتعزيز صفوف الفريق ببعض اللاعبين، حتى لا يتأثر برحيل نجومه، حيث ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، أن أكثر لاعب قد يجد الريدز صعوبة في تعويض رحيله، هو النجم المصري محمد صلاح، الذي يعد على رأس أولويات ريال مدريد الإسباني وغريمه برشلونة، مؤكدة أن الفرعون المصري يقدم مستوى مذهلا مع الريدز ويمتلك قدرات فنية رائعة، لكنه لن يستمر مع الفريق إلى الأبد، لذلك يبحث مسئولو النادي عن بديل مميز لخلافة صلاح حال رحيله خلال الفترة المقبلة.
ووضعت الصحيفة الإنجليزية، كالفن ستيجز لاعب نادي ألكمار الهولندي صاحب الـ21 عامًا في مقدمة المرشحين لخلافة النجم المصري في ليفربول، نظرًا أنه يشبه نجم منتخب مصر كثيرًا من حيث المراوغة، وكونه يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.   ومن ضمن المرشحين لخلافة صلاح، اللاعب الجامايكي ليون بيلي صاحب
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لاتسيو

لاتسيو: سنلجأ للقضاء في حالة إلغاء الدوري

يدرس نادي لاتسيو الإيطالي، اللجوء إلى القضاء في حالة عدم استكمال موسم 2019 -2020، بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، كما تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم. وتحدث أرتورو دياكونال المتحدث الرسمي لنادي لاتسيو لإذاعة تي إم دبليو، قائلا: "إذا لم يستكمل الموسم الجاري سينتهي الأمر في المحاكم والهيئات القضائية، وإن لم يصل الموسم إلى نتيجة طبيعية، فسيتم تدمير الموسم المقبل كذلك، لأن الأمر سينتهي في المحاكم والهيئات القضائية".
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بشكتاش وجالاتا سراي يتصارعان لضم تريزيجيه

خطف الدولي المصري، محمود حسن تريزيجيه، الأنظار بعد تألقه مع فريق أستون فيلا، خلال الفترة التي قضاها مع النادي الإنجليزي، وأصبح محط أنظار الأندية التركية، التي تصارع من أجل الحصول على خدمات اللاعب، حيث ذكر موقع "فاناتك" التركي أن جالاتا سراي يرغب في التعاقد مع تريزيجيه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، على سبيل الإعارة لمدة عام مع نية الشراء بشكل نهائي في صيف 2021. وقال التقرير، الذي نشره موقع "فاناتك"، أن الدولي المصري على رأس قائمة اهتمامات نادي بشكتاش التركي، سيتسبب في حرب بين الناديين خلال موسم الانتقالات الصيفية 2020.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

عبد الحفيظ يتحدث عن تخفيض العقود وقرار خفض الأجانب

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات لقناة "النهار"، عن قرار ناديه تخفيض رواتب اللاعبين؛ بسبب توقف النشاط الرياضي، وكذلك ما تردد عن رغبة اتحاد الكرة في تقليص عدد الأجانب، قائلا: "محمود الخطيب رئيس الأهلي، طلب من كل المسؤولين في قطاعات النادي المختلفة، وضع تصور للفترة المقبلة، فلو استمر الوضع الحالي ستعاني الأندية كلها من الإفلاس، وليس الأهلي فقط، تحدثنا مع أقدم اللاعبين من أجل تخفيض العقود، الأزمة الجارية عالمية، والأهلي ليس أغنى من ريال مدريد أو برشلونة، والجميع يخفض عقوده".
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يويفا يكشف موعد عودة دوري أبطال أوروبا

أكد ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا، أن الاتحاد يدرس فكرة إقامة الأدوار المتبقية في بطولة دوري أبطال أوروبا، من مباراة واحدة، مُشدداً على ضرورة إنهاء الموسم في غضون الثالث من أغسطس، جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية. وبدأ سيفرين حديثه، قائلًا: "دوري أبطال أوروبا و الدوري الأوروبي يجب أن ينتهيا بحلول 3 أغسطس، هذا موقف استثنائي نعيشه، لذا نحن مرنون بخصوص التواريخ و مواعيد انطلاق المُباريات، إذا ما خفت الأزمة ربما يُمكننا البداية في تاريخ مُبكر .
هندرسون

هندرسون: الخسارة من ريال مدريد أسوأ لحظة في مسيرتي

أكد جوردان هندرسون، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن المدرب الألماني يورجن كلوب أثر على عقلية لاعبي الريدز، منذ قدومه لقيادة الفريق، مشيرًا أن اللحظة الأسوأ في مسيرته هي خسارة بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد عام 2018. وتحدث هندرسون في حواره مع شبكة سكاي سبورت، قائلا:" حصلنا على برامج تدريب خاصة بنا للقيام بها ، مثلما هو الحال خلال موسم العطلات، كذلك لدينا محادثة جماعية، نطرح فيها تحديات مختلفة علينا القيام بها، لذا هناك القليل من المزاح، والأمور تسير على ما يرام حتى الآن".
محمد صلاح (2)

مفاجأة.. محمد صلاح خارج حسابات ريال مدريد

أكدت صحيفة إكسبريس الإنجليزي، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قد حدد أهدافه من أجل تدعيم الخط الهجومي لفريقه خلال الموسم القادم. وقالت الصحيفة، أن زين الدين زيدان يسعى لضم النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وفي حالة فشل التعاقد مع لاعب الريدز، سيكون المهاجم الجابوني بيير أوباميانج، لاعب فريق أرسنال، هو هدف المدرب الفرنسي، بجانب إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، الذي تألق خلال الفترة الأخيرة.
الدوري الإسباني (1)

ماركا تكشف ثلاثة سيناريوهات لعودة الدوري الإسباني

طرحت رابطة الليجا عدة سيناريوهات لاستئناف بطولة الدوري الإسباني، بعد توقفها نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في أوروبا، حيث تعمل الرابطة، واتحاد كرة القدم الإسباني خلال هذا المرحلة، على الوصول للسيناريو الأنسب الذي يخفف من حدة الأضرار التي خلفها الفيروس.? وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفكرة الأساسية هي العودة للعب في أقرب وقت ممكن، مع إبلاغ الأندية بأن تكون جاهزة لاستئناف الموسم في أي وقت. لذلك تم وضع 3 سيناريوهات لاستئناف الليجا، كالتالي:
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