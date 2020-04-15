خلال 24 ساعة.. إيطاليا تُسجل 578 وفاة جديدة بسبب كورونا

تحرير:وكالات ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٤ م

كورونا

سجلت إيطاليا اليوم الأربعاء، 578 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في عددًا من الدول مؤخرًا، انخفاضا من 600 وحالتين أمس، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 21645. كما تراجع عدد الحالات الجديدة إلى 2667 انخفاضا من 2972?، في استمرار لانخفاض عدد الإصابات اليومية بالبلاد في الآونة الأخيرة. وكان عدد حالات الإصابة الجديدة هو الأدنى منذ 13 مارس، لكن العدد اليومي للوفيات لا يزال مرتفعا، وبلغ أجمالي الإصابات 165155 حالة، وفقا لروسيا اليوم.

من المهم الإشارة إلى أن حالات التعافي ازدادت بواقع 962، ليصل إجمالي المتعافين إلى 38092 شخصا، مقابل 37130 أمس.وتراوح عدد الوفيات بين 525 و636 خلال الأحد عشر يوما الماضية، باستثناء الانخفاض الحاد إلى 431 في عيد الفصح يوم الأحد، والذي تغير على الفور في اليوم التالي.وتأتي إيطاليا حاليا في المركز الثاني